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剛認識女生2天就被問年薪存款 他想放生遭網友酸

2019-09-27 14:23聯合新聞網 綜合報導

一名男網友表示剛認識一位女生不久，對方就開口問他年薪多少？有沒有房子車子，讓他感...
一名男網友表示剛認識一位女生不久，對方就開口問他年薪多少？有沒有房子車子，讓他感覺很差。 圖／ingimage
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剛認識就問對方年薪、有房有車是正常嗎？一名男網友在PTT上發文表示最近剛認識一個女生，雙方加LINE後第二天，女生就問他年薪、存款多少？有沒有房子車子？讓他質疑才剛認識就問這麼私人的事是正常嗎？甚至還想要「放生了」，貼文也引來網友熱議。

原PO表示最近認識一名36歲、長相普通的女生，兩人認識第二天女方就開口問「我可以問您的年薪多少？有車？有房？有存款？」讓他感覺不是很好，甚至想要「放生了」。他想問鄉民們才剛認識就問對方這麼私密的事是正常嗎？

多數的網友都認為是正常的，「我也會問女的賺多少啊」、「男生不是也很愛問女生身高體重，要不要生小孩」、「正常啊，想知道你有沒有養小孩能力」、「人家要的是什麼很明確，那麼你要的是什麼呢？」、「我媽也會問男友一個月賺多少」、「正常啊，36就是要找結婚對象的，不用先了解嗎？不符合就不用跟你浪費時間了啊」、「會問代表還有機會吧，沒興趣連問都不會問」。

還有網友對於原PO的問題很不以為然，「如果你只有23K，應該是你被放生才對」、「沒有正不正常啊，你不喜歡被問就不要回而已」、「36歲怎麼了嗎？」、「你也在意她36歲、不是很美啊」。

年薪PTT

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