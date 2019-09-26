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年輕夫妻車上為生活爭吵 Uber司機：還是一個人好

2019-09-26 18:33聯合新聞網 綜合報導

一名Uber司機分享自己載到一對年輕夫妻的故事。 路透社
一名Uber司機分享自己載到一對年輕夫妻的故事。 路透社
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計程車或Uber司機天天在外面奔忙，載過許多各式各樣的乘客，也讓他們看盡人生百態。一名Uber司機在臉書上寫道今天（26日）載到一對抱著嬰兒的年輕夫妻，在車上兩人卻因為錢和照顧孩子的事爭執不休，讓這名司機聽了感嘆「還是自己一個人好」。

這名Uber司機在臉書「爆怨公社」表示，這對年輕夫妻抱著未滿1歲的嬰兒上了他的車，男子在車上跟老婆抱怨每次和岳父母一起吃飯都是他付錢，而且孩子剛出世，整個家計都靠他，讓他覺得很累。男子老婆聽了不滿的反駁說「那一點錢你看不開？家裡的房貸，那些我也有在幫忙給好嗎？」兩人針鋒相對，誰也不讓誰。

男子又抱怨下班後老婆還要他幫忙顧孩子，讓另一半聽了更為火大，「什麼？我就沒上班嗎？我也會累啊！只是要求你幫忙照顧一下都不行嗎？」男子最後撂下狠話，「以後我什麼事都不會管」，而老婆也不甘示弱的回嗆「我真不明白當初為什麼會嫁給你這種人」。

兩人的對話讓開車的司機聽了感嘆不已，「看著他們下車一邊推著嬰兒車一邊走一邊吵，心裡在想這樣的婚姻會幸福下去嗎？還是自己一個人好，對嗎？」

有網友看了心有戚戚焉，留言分享自己的看法表示「貧賤夫妻百事哀⋯古人說這話不是沒道理」、「婚姻像座圍城，在外面的人想進去，在裡面的人想出來」、「夫妻遇到錢就會很容易忘了當初在一起為的是什麼」、「沒有共識就組建家庭，真的最可憐的就是小孩」。還有網友覺得單身好處比較多「一人飽，全家飽」、「一個人真的好很多，只是要面對偶爾的孤寂，畢竟也沒有誰可以陪誰到最後，還是學著自己過吧」、「自己一個人很好，有個床伴就更完美了」。

Uber

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