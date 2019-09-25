為生男孩婆婆強逼進補 孕婦併發子癲症忍痛墮胎患憂鬱症

2019-09-25 10:24 聯合新聞網 綜合報導



一名產婦因婆婆不但給予進補，不讓減重結果引發妊娠高血壓，婆婆還不讓服用降血壓藥，最終引發子癲症只能忍痛流產。報系資料照 分享 facebook

過去傳統觀念認為要生男孩才能傳遞香火，但卻因此讓一些長輩給產婦過多的壓力。23日《醫師好辣》節目中，中醫師廖婉絨變分享過去看診經驗，一位38的產婦因婆婆施壓要為家裡添丁，而讓她在懷孕5個月時流產，還罹患嚴重憂鬱症。

《醫師好辣》節目中，中醫師廖婉絨分享，過去曾有位38歲的產婦為了幫家裡懷上男孩，礙於當時體重過重，先前懷孕後期又有血壓偏高的情況，婦產科醫師提醒想生第二胎必須先瘦10公斤，否則容易爆發妊娠高血壓，便上門希望廖醫師能協助減重。

女子在在懷第一胎後婆婆拚命幫她進補，甚至只准她喝補湯不准補水，導致她孕前58公斤，產後不但瘦不回來，還比懷孕時重。為了生子她積極配合減重，一個月內瘦下5公斤。沒想到婆家竟說道：「你還要生第二胎，減什麼肥？生完再一次減就好」，婆婆甚至酸說「把精力放在生小孩，早就有第二胎了」，被要求向中醫師要生男孩的藥方並停止療程。

結果在婆婆不斷提供補品的情況下，女子雖然懷上兒子，但卻引發妊娠高血壓，還不被准許吃降血壓藥，導致在女子5個月時併發「子癲症」，只能忍痛流產。即便如此，婆婆依舊不體諒她的狀況，甚至怪罪女子不能保住孩子，讓女子罹患嚴重憂鬱症，現在都必須靠安眠藥入睡。