女嗆男友一個月3、4萬能養一個家？ 網友提三情境分析

2019-09-24 20:27 聯合新聞網 綜合報導



網友以「分析月收入多少能養家」為題發文，以三種情境為例，粗估一般家庭一個月的生活開銷金額。圖／ingimage 分享 facebook

月收入要多少才夠養一個家？一名女網友在Dcard上發文抱怨，原先說好要與男友一起打拼存錢再考慮結婚，不料男友卻要她婚後「待在家煮飯」，讓她爆氣怒嗆，「一個月賺三、四萬說想養一個家」、「是覺得自己的錢很大嗎？」貼文引發討論，隨後也有網友提出個人分析。

網友以「分析月收入多少能養家」為題，提三種情境為例，抓出一般家庭一個月的生活開銷金額。以沒有小孩的夫妻兩人而言，不包含孝親費、存款及出國費用，若抓平均一餐只花50元、交通費使用雙北1280元吃到飽的優惠，再加上台北一個月房租最便宜1萬元，以及水電費粗估1000元為例，零零總總加總開銷大約2.7萬元。若一個月僅有三到四萬的收入，可說是相當吃緊，僅能過著從簡愜意、沒有太多奢侈娛樂的生活。

如果夫妻希望有小孩陪伴，以兩大一小的家庭來說，就算孩子可以給父母帶，一個月的生活花費仍不少。光孩子的尿布奶粉錢就可能花到1萬元，再加上三個人的飲食、保險、娛樂開銷…等，粗估也要近4萬元。如一個月只有三、四萬的收入，不僅容易出現赤字，連孝親費、存款都拿不出來，若有額外的緊急開銷，更是湊不出錢來。

原PO也分享自己「雙薪伴侶」的例子，他與女友的月收加起來有12萬元，扣除房租、水電、飲食…等基本開銷，一個月還可挪出1萬元的孝親費、2萬元的儲蓄以及預留1.3萬元的出國旅遊金，平均一個月花費近9.5萬，但卻能享有較為寬裕的生活，且每月固定累積存款也能預防不時之需。

網友看見貼文也紛紛留言發表看法，「賺越多越好才對」、「建議可以先將必要選出來，然後先儲蓄再花費，最後才輪到想要」、「我跟男友2人加起來的年薪約250萬，結果我們還是擔心錢不夠」；也有網友提出質疑，「台北要怎樣天天每餐50元？」、「孩子光是產檢費跟生產費就至少十萬了」、「台北哪裡來的一萬房租？」。

原PO也在文中表示，「其實不用戰多拜金或是多窮養不起，每個人都有自己喜歡的生活模式，當然我上述的也不是真的非常符合現況，只是以我身邊的人做一個大約範本」。