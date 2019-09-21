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同居變女傭？單親媽在家工作 被男友要求「多整理家裡」

2019-09-21 10:48聯合新聞網 綜合報導

職業婦女回家還需做家事、帶小孩，若另一半不願協助，對其負擔恐非常大。一名女網友表示，由於老闆體恤自己，才讓她在家工作，但算下來整天也有半天時間在工作，下班後她還需照顧小孩，另一半卻對她說「妳整天在家，多整理整理」，忍無可忍的她只好說，「我搬走吧，不是來當女傭的」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示自己是一名單親媽媽，與男朋友同居中，由於老闆體恤，她都在家工作，每天工作約8小時，每月都以自己薪水過活，房租等開銷也是與男朋友一人一半。

她表示，每天工作下班，還要帶小孩、做家事，通常都被折騰到凌晨2、3點才能睡，反觀男友下班能打數小時的電腦，她只是玩點遊戲就被認為是太閒，向男友抱怨後，他竟說「「妳整天在家，多整理整理」，忍無可忍的她只好說，「我搬走吧，不是來當女傭的」。

該網友強調，從未要求男友協助帶自己小孩，但兩人同居，分工家事應是理所當然的，即使與室友合租也是如此，卻換來讓每位媽媽爆炸的一句話「妳整天在家」，才讓她無法接受。

網友則表示，「又沒給薪水，好意思要別人負責全部家務」、「兩個人在一起跟一個人一樣，自己會賺錢、會養小孩、會做家務，要他幹嘛？」、「搬走吧！不需要為了不珍惜你的人委屈自己」。

女網友抱怨男友都不分工家事。圖／取自爆怨公社
女網友抱怨男友都不分工家事。圖／取自爆怨公社
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