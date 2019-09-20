別急著逼孩子說「對不起」，聰明道歉學問大！

2019-09-20 16:04 聯合新聞網 MamiBuy



分享 facebook

孩子吵架趕快說道歉就沒事了嗎？道歉也是有學問，如何讓犯錯的孩子真心悔改、讓被誤會的孩子不再委屈，彼此都從中成長！





「說對不起！」

不知道爸媽有沒有遇過，孩子怎麼樣都不願意道歉的窘境，如果孩子真的不願意道歉，可能是有委屈、或沒弄懂自己做錯了什麼。 因為心不甘情不願的道歉，反而會出現反效果。孩子搞不清楚狀況，無法好好表達歉意，對方也感受不到善意，彼此都更不開心，也會學不到如何判斷是非對錯。

分享 facebook





讓孩子學會知錯而說對不起

道歉是理解自己犯了什麼錯，同理對方的感受，而為了修復、彌補這個錯誤所做出的動作。所以在要孩子道歉時，爸媽可以先做這3動作：

1. 冷靜並描述

先讓孩子冷靜，請孩子描述整件事情他所認知的狀況，釐清事發情境。

2.思考並同理

讓孩子思考整件事情為什麼會發生，並同理對方的感受，心甘情願的了解是否犯錯，為什麼要認錯，是否彼此都有錯。

3.真誠並修復

孩子可以先想好認錯的內容是什麼，給對方一個真誠地道歉。當然，言語之外，也可以用其他方式表達歉意。如：把弄亂的東西回復原狀，有時候行動會比言語更有力。





爸媽逼孩子道歉，多數是出於好意，認為那是別人所期待的，希望孩子從中學到這個社交技能。但是道歉的真義，是理解犯了什麼錯，同理對方的感受，以及盡量修復、彌補這個錯誤。





【延伸閱讀】

●當孩子對你說，我不要上學，你可以這樣做！

●特殊兒是老天給的不完美禮物！父母心理如何調適與面對？

本文擷取自別急著逼孩子說「對不起」，聰明道歉學問大！ ，由 媽咪拜 授權轉載