友人孩子拿出私藏撲滿 一番話讓他感動「我沒白教！」

2019-09-20 16:03 聯合新聞網 綜合報導



知道叔叔有困難，友人孩子拿出撲滿想幫助他，舉動令人暖心。撲滿示意圖／報系資料照片 分享 facebook

「孩子的反應是最純真，最單純的」。近日一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，朋友的孩子因為聽說他最近狀況不好，於是拿了一個七分滿的撲滿給他，並告訴他，「這些錢叔叔你先拿去用」，讓原PO感動不已。文章一出也讓許多網友在底下留言大讚，「這孩子是個暖男！」。

原PO在貼文中提到，19日下午他到朋友家，一進門朋友的孩子就神秘的跟他說，「叔叔，你跟我來一下，我有東西拿給你」，正當原PO還在疑惑時，孩子拿了一個七分滿的撲滿給原PO，並且告訴他，「我有聽爸比說你最近的狀況，這些錢叔叔你先拿去用」，更說，「不要跟爸比說喔，這是我們倆的秘密」。

孩子的舉動讓原PO表示非常感動，但他對孩子說，絕對不會拿他這些錢，要他好好存起來，以後會用得到的，更跟孩子說，「叔叔知道你的心意，你有這個心，叔叔就很開心了」。事後孩子不發一語，只親了原PO一下就跑走了。

對於孩子的暖心舉動，原PO表示，這孩子真的長大了，從他出生三個月時父母離婚，到現在看著他一點一滴的長大，也教了他許多做人的道理，讓原PO覺得，總算沒白教。更說，「孩子，你以後一定要比叔叔我還要厲害，絕對不要步上我的後塵，你的這份心意，是無法用金錢衡量的，叔叔很感動」。

文章一出讓許多網友紛紛表示感動的說，「就是因為你真心疼愛他，並且願意教導他、陪伴他，所以他才會有這種舉動啊！」、「這孩子怎麼這麼貼心啊，你真的沒白疼他…」、「好乖的孩子，表示你是真心照顧他，他懂得感恩呢！」