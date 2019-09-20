過年害怕被親戚「逼問」工作薪水 網友獻策堵嘴

2019-09-20 14:19 聯合新聞網 綜合報導



過年團聚難免會有親戚來詢問工作、薪水等問題，一名網友就擔心會被「逼問」，上網求助網友解決辦法。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 相信許多人都有過這樣經驗，每到過年團圓時，總會有親戚好奇的詢問自己做什麼工作、薪水多少、福利如何等等的問題，一名網友就在論壇上發文表示很擔心過年回家時也會被「逼問」，於是想問網友遇到這樣的狀況該怎麼辦？

原PO在論壇PTT「WomenTalk」版寫道雖然離過年還有半年的時間，但一想到回阿嬤家團聚時總會有親戚問東問西「月薪多少啊？」、「待在什麼公司啊？」、「有沒有上市上櫃啊？」、「你們三節多少啊？紅利、年終啊」，讓原PO很傷腦筋的說「都懷疑他們是不是人資了？」她好奇的問網友如果遇到親戚或朋友問這些問題時，都怎麼應付？

網友們分享自己的經驗談表示「我有次被問到讓我直接回長輩一句『沒禮貌』，然後就再也沒人敢問我了」、「我都報22K順便借錢，後來就沒人敢再問了」、「我都直接說，順便問有沒有好的公司介紹一下」、「就說『我講出來怕你們會找我借錢啦，算了』」、「哭窮，再叫他介紹高薪工作，說還是親戚可靠」、「我都先跟我媽說，然後她就會自動跟大家講，不用我動口了」、「一律少報裝可憐啊」、「反問對方小孩呀」、「反問回去，問到他不要不要閉嘴」、「反問她薪水多少，財產多少」。

也有人緩頰地說「有的長輩沒有惡意，只是不知道跟你聊什麼而已」、「看你覺得這個長輩人如何吧」、「照實講應該還好吧，他也就問問而已啊」、「看人吧，交情好就講，交情普通就應付過去」。