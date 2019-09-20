親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國民黨登報籲郭台銘團結聲明 蔡沁瑜爆：2人不肯簽

過年害怕被親戚「逼問」工作薪水 網友獻策堵嘴

2019-09-20 14:19聯合新聞網 綜合報導

過年團聚難免會有親戚來詢問工作、薪水等問題，一名網友就擔心會被「逼問」，上網求助...
過年團聚難免會有親戚來詢問工作、薪水等問題，一名網友就擔心會被「逼問」，上網求助網友解決辦法。 圖／聯合報系資料照片
分享
相信許多人都有過這樣經驗，每到過年團圓時，總會有親戚好奇的詢問自己做什麼工作、薪水多少、福利如何等等的問題，一名網友就在論壇上發文表示很擔心過年回家時也會被「逼問」，於是想問網友遇到這樣的狀況該怎麼辦？

原PO在論壇PTTWomenTalk」版寫道雖然離過年還有半年的時間，但一想到回阿嬤家團聚時總會有親戚問東問西「月薪多少啊？」、「待在什麼公司啊？」、「有沒有上市上櫃啊？」、「你們三節多少啊？紅利、年終啊」，讓原PO很傷腦筋的說「都懷疑他們是不是人資了？」她好奇的問網友如果遇到親戚或朋友問這些問題時，都怎麼應付？

網友們分享自己的經驗談表示「我有次被問到讓我直接回長輩一句『沒禮貌』，然後就再也沒人敢問我了」、「我都報22K順便借錢，後來就沒人敢再問了」、「我都直接說，順便問有沒有好的公司介紹一下」、「就說『我講出來怕你們會找我借錢啦，算了』」、「哭窮，再叫他介紹高薪工作，說還是親戚可靠」、「我都先跟我媽說，然後她就會自動跟大家講，不用我動口了」、「一律少報裝可憐啊」、「反問對方小孩呀」、「反問回去，問到他不要不要閉嘴」、「反問她薪水多少，財產多少」。

也有人緩頰地說「有的長輩沒有惡意，只是不知道跟你聊什麼而已」、「看你覺得這個長輩人如何吧」、「照實講應該還好吧，他也就問問而已啊」、「看人吧，交情好就講，交情普通就應付過去」。

PTT

相關新聞

爸媽出國「搭不同班飛機分散風險」被笑 空難家屬現身槓酸民

2019-09-20 12:00

【生活點滴】橋下船槳／孩子的左手與我的右手

2019-09-20 06:00

【我愛一個人煮-82】太陽臉／泰式炒河粉與涼拌青木瓜

2019-09-20 06:00

【心情點滴】蠹小羊／戒不了的味道

2019-09-20 06:00

他曬老婆削水果「火辣背影照」 網暴動歪樓：台灣出生率靠你了

2019-09-19 12:00

【初老心情】鄒惠蓉／一個人，很自在

2019-09-19 06:00

【心情點滴】古家榕／關於無聊的二三事

2019-09-19 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／悲劇與喜劇之間的距離

2019-09-19 06:00

5種迷人特性 讓愛做菜的人就是有魅力，兼具細心與魄力～

2019-09-18 23:35

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-18 06:00

【賞文迴響】遊俠／這題出得不好

2019-09-18 06:00

【相處之道】敏慧／說不出口的情味

2019-09-18 06:00

性別平等教育教什麼？「3大核心概念」爸媽都應該要了解

2019-09-17 16:13

女友來烤肉光吃再咒長輩「還沒死？」 表哥被全家族轟爆了

2019-09-17 14:04

U值媒／30年婚姻，維繫秘訣竟然是？

2019-09-17 12:48

人妻買本田125小檔車 婆婆暴怒：我的媳婦不准騎這種車

2019-09-17 10:13

【家人關係】溫小平／美好的傳承

2019-09-17 06:00

【童言童語】林大利／紅鳩沒有乖

2019-09-17 06:00

【祖父心情】田英輝／潼妹畢業了

2019-09-17 06:00

家在台北他想換新竹月薪8萬工作遭妻反對 網轟夫：自私

2019-09-16 17:23

「穿太露才被騷擾！」為何女性對這些指控習以為常？

2019-09-16 12:55

【童年記憶】王景新／斯姿雅髮廊

2019-09-16 06:00

【女性心聲】綠月／愛妳的女兒，請教她「她的性不髒」

2019-09-16 06:00

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-15 06:00

【閱讀生活】番場智子／整理冰箱，整理你的心

2019-09-15 06:00

具惠善安宰賢離婚爭議：想要有個家 這件事沒有對錯

2019-09-14 15:18

【賞文迴響】項楓／照顧需要分擔

2019-09-13 06:00

【我愛一個人煮-81】太陽臉／鹹甜不膩蛋黃酥

2019-09-13 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】霖霖／拼圖與七巧板

2019-09-13 06:00

大老婆登報嗆小三 婦團：反傷害夫妻關係、有誹謗之虞

2019-09-12 18:24

媽媽不用專用垃圾袋「1.2塊也是省」 她怨：小氣的節省

2019-09-12 17:03

正宮頭版再戰小三 許常德：廣告最大正面意義在這裡

2019-09-12 14:28

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

U值媒／爛男人滾蛋！不要浪費妳生命！

2019-09-12 11:38

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00
看更多

熱門文章

「吃到飽」退燒？首家五星級飯店退出Buffet競爭市場

2019-09-19 17:08

颱風「塔巴」下午生成 對台灣暫無影響

2019-09-19 15:37

9時21分手機警報大響莫驚慌 看清楚有無這七個字

2019-09-20 08:28

巨蟹是不定時炸彈、牡羊會川劇變臉 這5個星座情緒容易失控

2019-09-19 16:26

輕颱塔巴侵台機率1%！外圍環流影響 北部、東北部今愈晚雨愈大

2019-09-20 07:37

每日星座運勢／水瓶很有自己的主見　易有好運降臨

2019-09-20 00:00

爬山爬到膝蓋壞 下坡愈走愈快最NG

2019-09-20 07:23

小孟塔羅：下半年要增加哪種信念才會成功？

2019-09-20 09:51

全聯赴日取經、阪急麵包1坪花車年銷1億日圓業績

2019-09-20 04:09

捨不得睡！這3個星座越晚越清醒

2019-09-19 16:27

真人生勝利組！「Kimi爸」林志穎飛新加坡追星 一圓夢想還爽戴3,000萬豪表

2019-09-20 09:12

氣象局：輕颱塔巴今晚最靠近台灣 北部慎防大雨

2019-09-20 09:00

熟齡登山族必備 三樣小工具與兩個基本功

2019-09-20 07:25

影／糗！公獅湊近想撒嬌 冷淡母獅讓牠顏面盡失

2019-09-20 09:32

爸媽出國「搭不同班飛機分散風險」被笑 空難家屬現身槓酸民

2019-09-20 12:00

衝一波賞楓！華航推高雄飛北海道促銷 來回1萬元起

2019-09-19 20:01

孔曉振少見的性感美胸造型！就為秀伯爵千萬黃鑽珠寶

2019-09-20 00:40

【心情點滴】蠹小羊／戒不了的味道

2019-09-20 06:00

隨便拍都是劇照！台灣人最愛的海外婚紗地點 這裡男神女神都去過

2019-09-19 15:50

限時12天！了凡連續4年米其林摘星 「買油雞送油雞飯」現賺105元

2019-09-19 21:59

超大翠玉白菜變故宮南院門神 有人讚有人傻眼

2019-09-19 15:11

久咳不癒不只是感冒 小心「菜瓜布肺」上身

2019-09-19 16:27

最可愛開箱文！竹市動物園曝河馬新家 主角偷吃被抓包

2019-09-20 11:14

開幕送壽司！30年「粹鮨」海鮮丼插旗台北 吃得到富山灣24H直送「冰見鰤魚」

2019-09-19 21:39

中和本土屈公病再爆兩例 發病後去過台南

2019-09-19 15:46

誠品南西周年報告 一年強吸千萬來客「女力」更勝信義商圈

2019-09-19 17:47

交部開條件助Uber司機轉型 小黃不滿

2019-09-19 19:45

航海人員放榜薪資100K起跳 榜首來自這兩間大學

2019-09-20 11:20

【生活點滴】橋下船槳／孩子的左手與我的右手

2019-09-20 06:00

928一日快閃優惠 美麗信酒店「教師用餐半價」500元有找

2019-09-19 19:51

影／一個便當錢顧所有人？ 陳時中：一個500元才可能

2019-09-19 21:53

米蘭時裝周／女版007的衣櫃長怎樣？MaxMara派超模大軍示範

2019-09-20 06:04

一席難求！東京帝國飯店客座西華 300席次全售罄

2019-09-19 18:27

【我愛一個人煮-82】太陽臉／泰式炒河粉與涼拌青木瓜

2019-09-20 06:00

日本最黏「山藥」煮火鍋！黑毛屋本家「大和芋牡蠣海陸鍋」還吃得到「瀨戶內牡蠣」

2019-09-19 23:39

全家便利商店、Uber Eats聯手！ 日用品、零食也能外送

2019-09-19 15:44

推山岳觀光 交長搭機視察嘉明湖

2019-09-19 23:32

彭啟明：塔巴從東部外海北上 北部多雨中南部空品略差

2019-09-20 08:01

一張處方箋驚見3禁藥 運動選手感冒藥別亂吃

2019-09-19 19:20

輕颱塔巴今明最靠近台灣再撲日韓 北北基防豪雨

2019-09-20 11:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top