親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

【心情點滴】蠹小羊／戒不了的味道

2019-09-20 06:00聯合報 蠹小羊

圖／錢錢
圖／錢錢
分享

媽媽懷孕了，四歲的我仍戒不了奶瓶和奶嘴，有時還會窩到媽媽懷裡找乳頭，為了尚不知性別的小弟弟或小妹妹，爸爸下定決心祭出終極戒斷法寶──辣椒。

這紅通通的小東西在我家一點兒也不陌生，菜園裡種了好幾棵，由綠轉紅時爸爸會將它們曬成辣椒乾，或製成花椒辣油、辣椒醬、豆豉小魚辣椒，夾饅頭拌麵吃麵疙瘩餐餐要它陪伴，少了它爸爸就吃不香。

我跟媽媽聞到辣椒味就捏住鼻子，它只跟爸爸好，現在拿來對付親愛的女兒。

一日，睡午覺時照例拿出我的奶嘴，抱著小棉被躺平心滿意足地吸吮起來，霎時一股辣味直衝腦門，這是什麼鬼滋味！眼淚、鼻涕齊飛，找來奶瓶喝水又是一陣火辣辣，我的嘴唇化成兩根鑫鑫腸連話都講不清了，實在氣極，奶嘴、奶瓶被一把扔得老遠，爸爸火上加油，說：「我們不跟它好了，敢欺負我的小乖乖。」那個下午，我跟奶嘴、辣椒切八段。

辣椒與我水火不容，它休想爬進我的史奴比碗裡。

小學的營養午餐吃酸辣湯配山東大饅頭，書包裡每天一顆饅頭跟著我回家，我只吃有內餡的包子，白饅頭淡而無味，著實難以下嚥。有天爸爸將白饅頭抹上一層辣豆腐乳吃得津津有味，問我：「小乖，要不要吃一口？」撕了一角放進嘴裡，還是很辣，但有股其他的味道吸引我，第二口、第三口……我搶了剩下的饅頭，配上兩杯白開水。味蕾一經開啟，饅頭配辣豆腐乳一餐可以吃兩顆，吃成身強體健頭好壯壯。

我愛上吃辣，從小辣、中辣、大辣到超級辣，飲食清單已經少不了它，跟爸爸到麵館吃麵，辣椒醬做得道不道地攸關這碗麵的好壞，我們總能吃出除了辣味以外老闆調製的黃金比例，桌上免費加的辣椒醬經常獲得最多青睞。

不管是不怕辣、怕不辣還是辣不怕，父女倆無辣不歡。

村子裡爸爸吃辣出名，他的女兒也不遑多讓排名第二。每當北風起臘肉香，簷下一排排的臘肉就屬我家的最漂亮，紅紅的辣椒粉為它們穿起新衣，看來真是賞心悅目，我跟狗兒小白總一起望著臘肉流口水。

北上求學後，宿舍裡始終有它，那是老爸為我精心調製的辣椒醬，瓶蓋一轉，想家的味道撲天蓋地而來，火辣辣的。

如今老了眼睛不好，醫師囑咐要少吃點辣，這要怎麼戒？辣是我跟爸爸的通關密語，辣椒一入口，那句「小乖，夠辣嗎？」彷彿近在眼前。

吃辣會流淚，很正常啊！

營養午餐

相關新聞

【生活點滴】橋下船槳／孩子的左手與我的右手

2019-09-20 06:00

【我愛一個人煮-82】太陽臉／泰式炒河粉與涼拌青木瓜

2019-09-20 06:00

他曬老婆削水果「火辣背影照」 網暴動歪樓：台灣出生率靠你了

2019-09-19 12:00

【初老心情】鄒惠蓉／一個人，很自在

2019-09-19 06:00

【心情點滴】古家榕／關於無聊的二三事

2019-09-19 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／悲劇與喜劇之間的距離

2019-09-19 06:00

5種迷人特性 讓愛做菜的人就是有魅力，兼具細心與魄力～

2019-09-18 23:35

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-18 06:00

【賞文迴響】遊俠／這題出得不好

2019-09-18 06:00

【相處之道】敏慧／說不出口的情味

2019-09-18 06:00

性別平等教育教什麼？「3大核心概念」爸媽都應該要了解

2019-09-17 16:13

女友來烤肉光吃再咒長輩「還沒死？」 表哥被全家族轟爆了

2019-09-17 14:04

U值媒／30年婚姻，維繫秘訣竟然是？

2019-09-17 12:48

人妻買本田125小檔車 婆婆暴怒：我的媳婦不准騎這種車

2019-09-17 10:13

【家人關係】溫小平／美好的傳承

2019-09-17 06:00

【童言童語】林大利／紅鳩沒有乖

2019-09-17 06:00

【祖父心情】田英輝／潼妹畢業了

2019-09-17 06:00

家在台北他想換新竹月薪8萬工作遭妻反對 網轟夫：自私

2019-09-16 17:23

「穿太露才被騷擾！」為何女性對這些指控習以為常？

2019-09-16 12:55

【童年記憶】王景新／斯姿雅髮廊

2019-09-16 06:00

【女性心聲】綠月／愛妳的女兒，請教她「她的性不髒」

2019-09-16 06:00

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-15 06:00

【閱讀生活】番場智子／整理冰箱，整理你的心

2019-09-15 06:00

具惠善安宰賢離婚爭議：想要有個家 這件事沒有對錯

2019-09-14 15:18

【賞文迴響】項楓／照顧需要分擔

2019-09-13 06:00

【我愛一個人煮-81】太陽臉／鹹甜不膩蛋黃酥

2019-09-13 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】霖霖／拼圖與七巧板

2019-09-13 06:00

大老婆登報嗆小三 婦團：反傷害夫妻關係、有誹謗之虞

2019-09-12 18:24

媽媽不用專用垃圾袋「1.2塊也是省」 她怨：小氣的節省

2019-09-12 17:03

正宮頭版再戰小三 許常德：廣告最大正面意義在這裡

2019-09-12 14:28

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

U值媒／爛男人滾蛋！不要浪費妳生命！

2019-09-12 11:38

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00

媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20
看更多

熱門文章

「吃到飽」退燒？首家五星級飯店退出Buffet競爭市場

2019-09-19 17:08

史丹佛大學研究：台灣人酒精不耐症機率世界第一

2019-09-19 13:19

Uber Eats攜手全家 可送日用品、鮮食、咖啡

2019-09-19 11:08

山林步道下周一解禁 國家公園林管單位準備好了

2019-09-19 07:58

彭啟明：熱低今有機會成颱 周五、六外圍影響台灣

2019-09-19 07:44

颱風「塔巴」下午生成 對台灣暫無影響

2019-09-19 15:37

台灣人不愛國內旅遊？ 去年旅次、花費都縮水

2019-09-19 11:27

明早手機警報響勿驚慌 9時21分災防演練

2019-09-19 10:19

小白猴再現蹤！雲林生態園區稀客到訪

2019-09-19 11:52

氣象局：明起變天 北部、東半部降雨時間拉長

2019-09-19 09:22

網路將可買普悠瑪太魯閣站票 專家認為應先檢討配位

2019-09-19 11:01

比老爸還帥！木村光希一身白西裝 搶先逛寶格麗新包

2019-09-19 08:41

交通部、內政部推山脈旅遊 視察玉山做暖身

2019-09-19 09:46

每日星座運勢／水瓶很有自己的主見　易有好運降臨

2019-09-20 00:00

巨蟹是不定時炸彈、牡羊會川劇變臉 這5個星座情緒容易失控

2019-09-19 16:26

吳德榮：明後天北台灣明顯有雨 周日轉晴

2019-09-19 07:31

85度C新推「豆花奶茶」、「薑汁豆花」9/25前特價咕溜嘗鮮

2019-09-19 11:10

神經移植治療突破 新幹細胞療法恢復期可望縮短三分之二

2019-09-19 09:33

Uber條款延後取締 12/1起人、車不合法都開罰

2019-09-19 14:20

北士科技園區最後處女地 4大建商91億搶購

2019-09-19 14:32

孔曉振少見的性感美胸造型！就為秀伯爵千萬黃鑽珠寶

2019-09-20 00:40

衝一波賞楓！華航推高雄飛北海道促銷 來回1萬元起

2019-09-19 20:01

隨便拍都是劇照！台灣人最愛的海外婚紗地點 這裡男神女神都去過

2019-09-19 15:50

久咳不癒不只是感冒 小心「菜瓜布肺」上身

2019-09-19 16:27

全聯赴日取經、阪急麵包1坪花車年銷1億日圓業績

2019-09-20 04:09

他哈佛畢業捨高薪回台 盼翻轉台灣運動教育

2019-09-19 13:24

中和本土屈公病再爆兩例 發病後去過台南

2019-09-19 15:46

米蘭時裝周／PRADA打頭陣 妮可基嫚驚喜現身

2019-09-19 08:21

超大翠玉白菜變故宮南院門神 有人讚有人傻眼

2019-09-19 15:11

一席難求！東京帝國飯店客座西華 300席次全售罄

2019-09-19 18:27

誠品南西周年報告 一年強吸千萬來客「女力」更勝信義商圈

2019-09-19 17:47

捨不得睡！這3個星座越晚越清醒

2019-09-19 16:27

限時12天！了凡連續4年米其林摘星 「買油雞送油雞飯」現賺179元

2019-09-19 21:59

928一日快閃優惠 美麗信酒店「教師用餐半價」500元有找

2019-09-19 19:51

開幕送壽司！30年「粹鮨」海鮮丼插旗台北 吃得到富山灣24H直送「冰見鰤魚」

2019-09-19 21:39

食藥署清查含NDMA胃藥 10月中旬前訂檢驗標準

2019-09-19 13:08

影／一個便當錢顧所有人？ 陳時中：一個500元才可能

2019-09-19 21:53

舒芙蕾厚鬆餅只要99元！ 樂雅樂「豐盛好食光」迎接涼秋

2019-09-19 14:09

交部開條件助Uber司機轉型 小黃不滿

2019-09-19 19:45

全家便利商店、Uber Eats聯手！ 日用品、零食也能外送

2019-09-19 15:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top