【心情點滴】蠹小羊／戒不了的味道

2019-09-20 06:00 聯合報 蠹小羊



圖／錢錢 分享 facebook

媽媽懷孕了，四歲的我仍戒不了奶瓶和奶嘴，有時還會窩到媽媽懷裡找乳頭，為了尚不知性別的小弟弟或小妹妹，爸爸下定決心祭出終極戒斷法寶──辣椒。

這紅通通的小東西在我家一點兒也不陌生，菜園裡種了好幾棵，由綠轉紅時爸爸會將它們曬成辣椒乾，或製成花椒辣油、辣椒醬、豆豉小魚辣椒，夾饅頭拌麵吃麵疙瘩餐餐要它陪伴，少了它爸爸就吃不香。

我跟媽媽聞到辣椒味就捏住鼻子，它只跟爸爸好，現在拿來對付親愛的女兒。

一日，睡午覺時照例拿出我的奶嘴，抱著小棉被躺平心滿意足地吸吮起來，霎時一股辣味直衝腦門，這是什麼鬼滋味！眼淚、鼻涕齊飛，找來奶瓶喝水又是一陣火辣辣，我的嘴唇化成兩根鑫鑫腸連話都講不清了，實在氣極，奶嘴、奶瓶被一把扔得老遠，爸爸火上加油，說：「我們不跟它好了，敢欺負我的小乖乖。」那個下午，我跟奶嘴、辣椒切八段。

辣椒與我水火不容，它休想爬進我的史奴比碗裡。

小學的營養午餐吃酸辣湯配山東大饅頭，書包裡每天一顆饅頭跟著我回家，我只吃有內餡的包子，白饅頭淡而無味，著實難以下嚥。有天爸爸將白饅頭抹上一層辣豆腐乳吃得津津有味，問我：「小乖，要不要吃一口？」撕了一角放進嘴裡，還是很辣，但有股其他的味道吸引我，第二口、第三口……我搶了剩下的饅頭，配上兩杯白開水。味蕾一經開啟，饅頭配辣豆腐乳一餐可以吃兩顆，吃成身強體健頭好壯壯。

我愛上吃辣，從小辣、中辣、大辣到超級辣，飲食清單已經少不了它，跟爸爸到麵館吃麵，辣椒醬做得道不道地攸關這碗麵的好壞，我們總能吃出除了辣味以外老闆調製的黃金比例，桌上免費加的辣椒醬經常獲得最多青睞。

不管是不怕辣、怕不辣還是辣不怕，父女倆無辣不歡。

村子裡爸爸吃辣出名，他的女兒也不遑多讓排名第二。每當北風起臘肉香，簷下一排排的臘肉就屬我家的最漂亮，紅紅的辣椒粉為它們穿起新衣，看來真是賞心悅目，我跟狗兒小白總一起望著臘肉流口水。

北上求學後，宿舍裡始終有它，那是老爸為我精心調製的辣椒醬，瓶蓋一轉，想家的味道撲天蓋地而來，火辣辣的。

如今老了眼睛不好，醫師囑咐要少吃點辣，這要怎麼戒？辣是我跟爸爸的通關密語，辣椒一入口，那句「小乖，夠辣嗎？」彷彿近在眼前。

吃辣會流淚，很正常啊！