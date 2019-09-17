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女友來烤肉光吃再咒長輩「還沒死？」 表哥被全家族轟爆了

2019-09-17 14:04聯合新聞網 綜合報導

中秋節烤肉原本應該是大家團聚歡笑的時刻，但如果不小心邀請到了言行白目的客人，肯定會搞壞了整個氣氛。一名女網友日前在Dcard上發文抱怨她表哥的女友，甚至列出對方的三大罪狀，並表示「社會上真的有這種女生，大家真的不要鐵齒」，她覺得表哥真的該去看眼科，都交往兩年了還不知對方是這樣的人。

首先，烤肉的時間講好是晚上六點開烤，表哥女友七點半才到，但她家明明很近，於是舅媽不解地問她說怎麼會那麼晚才到，是不是家裡臨時有什麼事？沒想到那女生回答「沒有呀，我想說我來負責吃的，所以等你們烤出東西我再來吃就好。」

其次，烤到一半時杏鮑菇沒了，當時大家都在忙，所以媽媽就問對方說可不可以幫忙切個杏鮑菇，表哥女友卻直接回說「欸，我是客人耶，怎麼會叫我做事情？」po文的女網友表示，連隔壁小學三年級的妹妹來家裡吃烤肉都會主動幫忙洗菜了，「不是妳還沒嫁進來就什麼都不用做好嗎？」

最扯的來了，表哥女友講了一句完全惹怒全家人的話，甚至被爸爸趕出去。外婆一個月前因病住院，近日才出院，她看到外婆不是跟外婆問好，而是轉頭跟表哥問說「欸你外婆還沒死喔？」

結果爸爸當下直接請表哥女友離開，然後表哥也被臭罵了一頓，「怎麼會交那麼沒水準的女生？」最後po文的女網友還警告各位網友說「提醒各位男性，她已經被放生了喔，注意點喔！」

許多網友看完也紛紛在底下留言說「這是什麼奇葩啊，連我國小的弟弟都比她還有禮貌」、「沒被排擠嗎？居然還交得到男友」、「沒家教、沒腦袋，是有多正？妳表哥是看上她哪一點？！」另有人則安慰說「還好表哥還懂得分手，不然真的會覺得沒救。」

中秋節烤肉原本歡笑的氣氛，卻因為表哥女友的白目言行掃了大家的興。聯合報系資料照／...
中秋節烤肉原本歡笑的氣氛，卻因為表哥女友的白目言行掃了大家的興。聯合報系資料照／記者高宇震攝影。照片非文中所提當事人
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