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人妻買本田125小檔車 婆婆暴怒：我的媳婦不准騎這種車

2019-09-17 10:13聯合新聞網 綜合報導

擁有一部摩托車做為生活的代步工具，是許多人的日常寫照，不論是上下班或是出門遊玩，都是相當便利的交通方式，然而，一名人妻卻因為買了摩托車，惹得婆婆相當不開心。

該名人妻在mobile 01發文表示，她買了一台本田125c.c.的小檔車（官方售價新台幣12.5萬元），用的還是自己的錢，先生也贊成她買，中秋節連假那幾天，她把剛牽到的新車先暫時移到公婆家裡放，結果婆婆一看到就抓狂，原因是，「婆婆覺得那就是重機」，而且婆婆認為，「她的媳婦不准騎這種車。」

她抱怨說，婆婆一看到摩托車就一直念，還把家裡的月餅砸在桌上，而且一邊砸一邊罵，她知道婆婆不開心後，連假乾脆就都不回去婆家，只有先生回去，但婆婆仍舊不死心，繼續找自己的兒子開戰，數落媳婦的不是。

甚至連她公公都被牽連到，雖然媳婦買了這台車，但公公很好心地緩頰解釋說，「這台摩托車也才125c.c.，是能騎多快？」但婆婆馬上轉頭向公公開罵，還丟東西。

最後這名人妻的先生離開後，再度接到自己媽媽的電話，說要斷絕關係，也要跟公公離婚。而這名人妻得知後也很困惑問網友們說，「只是一台摩托車，真的有這麼嚴重嗎？」

有人看完她的事發經過留言回應說，「重點看起來已經不是車子了，是妳婆婆的人格問題，以後相處要有更多的心理準備了」；還有人說「遇到這種強勢的婆婆，鐵定會沒完沒了。」其他人也表示，婆婆為了一台125c.c.的小車暴走，誰也不會預料到吧？這樣以後很多事都可以暴走了！

然而有人卻認為這名人妻為何要把車停在婆婆家，幹嘛不牽到自己家裡放，根本是自己討罵。「可能老人家就是覺得這種類型的機車危險吧」、「多數人既定的想法，重機更危險，女駕駛技術較差，年歲大又危險，所以她覺得妳浪費錢又找死。」

Honda MSX125售價12萬5,000元。記者林昱丞／攝影
Honda MSX125售價12萬5,000元。記者林昱丞／攝影
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本田

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