家在台北他想換新竹月薪8萬工作遭妻反對 網轟夫：自私

2019-09-16 17:23 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友PO文表示自己被挖腳到新竹的公司上班，月薪有80K，但只有假日才能回台北和老婆見面，因此遭老婆反對。圖片來源／ingimage 分享 facebook

工作可以「錢多事少離家近」是大家夢寐以求的，但許多人還是會為了更優渥的薪資，選擇離開原本的生活圈到外縣市甚至是國外打拚。日前就有一名男網友在PTT上PO文分享，原本在台北的薪資是55K，最近被挖角到新竹上班，薪資提升到了80K，但是就會犧牲掉與老婆的相處時間，平日都必須待在新竹上班，休假日才能回台北，老婆對此極力反對還用「生小孩」威脅他，讓原PO十分苦惱。

原PO以「老婆不同意我換工作」為題，在文中提到自己現年31歲，和老婆一起住台北，已經有了一棟爸爸給的房子，月收入55K沒有負債，老婆則是月入50K，但他現在對目前的工作感到有點厭煩，由於最近被挖角到新竹上班，做10休5，公司還有提供宿舍，而且月薪高達80K，只是工作必須待在新竹只有假日才能回家。

原PO的老婆得知到消息後，反對他換工作，甚至還威脅他「如果去了，以後就不要生小孩了！」因為原PO的老婆不想自己一個人帶小孩，更不想遠距離。這讓原PO因為無法獲得老婆的支持而心情煩躁，便求助廣大的網友「到底要怎麼說服她啊？」

PO文一出後，立刻引發網友熱議，紛紛建議「全家搬過去」、「再請獵人頭公司介紹台北月薪7萬以上的工作，因為住新竹開銷沒比較省，不如直接在台北找機會」，「建議不要生小孩」、「真的沒辦法顧就不要生」。

也有網友認為「不要生啊，生了根本沒空照顧小孩」、「你覺得很煩？小孩沒你的分？」、「看起來根本沒有顧慮到老婆的感受」、「這樣真的有夠自私」。不少網友贊同老婆的意見「她的考慮是對的呀！」、「你現在不是單身，要把家庭的未來考慮進去」、「老婆說的話很中肯啊，扣除通勤跟其他額外支出也沒差多少」、「遠距離的下場通常都是離婚，贊同老婆的決定」。