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具惠善安宰賢離婚爭議：想要有個家 這件事沒有對錯

2019-09-14 15:18女人迷：最走心的女力媒體

安宰賢(左)和具惠善宣布結婚時的照片。圖／摘自日刊體育報
安宰賢(左)和具惠善宣布結婚時的照片。圖／摘自日刊體育報
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近期韓國《Dispatch》公開具惠善安宰賢過往對話紀錄後，又引起網友一片風向。有人說具惠善是恐怖情人，也有人指涉安宰賢有出軌或家暴嫌疑。然而，在大眾急著分辨誰對誰錯時，我們想說，兩個人最初都是想守護一個家，只是他們有各自的作法、也可能沒有共識，所以最後分開。如果努力了很久，我們仍無法做彼此的家人，那你不要為此道歉。

韓星具惠善及安宰賢在八月時宣布離婚消息後， 具惠善在 IG 上寫下：「我是住在家裡的幽靈」，訴諸自我婚姻委屈，包含對方在喝酒後與其他女生有親密互動、曾嫌棄自己「乳頭不夠性感」、把工作看得比家人還重要等。而安宰賢也回應，自己從沒有做過任何丟臉的事、一直都有盡到作為一個丈夫的責任。

對此，各家媒體報導和眾多網友們，先是替長期獨守空閨、只能眼見丈夫逐漸冷淡的女方心疼說話；而在 9 月 4 日，韓國《Dispatch》（D社）公開兩人的對話紀錄後，又轉向為受妻子言語霸凌、情緒勒索的男方抱不平。風向不停轉動，甚至還有媒體曝光兩人私下訊息對話、各種「外遇」、「憂鬱症」、「家暴」等傳聞因應而出。在這裡頭，也不時挑戰著你對道德的觀感，以及對婚姻關係的焦慮。

我們今天可以繪聲繪影地把具惠善打造成恐怖情人，也可以說安宰賢就是有出軌或家暴嫌疑；但我們卻也看到，在爭取對錯是非之間，已經不會有更好的答案。而如果我們就回到兩人的角度去看這段婚姻，我們會發現，他們其實各自有著各自的難題：

「我整天守著家，但你都沒有回來」一個妻子對丈夫的呼喚

「我是住在家裡的幽靈。你曾經那麼愛過的那個女人，變成了僵屍。」

具惠善曾發言提到，在安宰賢生日那天說想吃牛肉蘿蔔湯，她於是特地從淩晨開始。但先生卻只吃了一兩口就不吃了：「看著出去和外面的人一起開生日派對的丈夫，感覺那個人，心也遠去了。」

安宰賢生日被民眾抓包與3女同慶。席間圖／摘自微博
安宰賢生日被民眾抓包與3女同慶。席間圖／摘自微博
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後來，她又在 IG 上公布了兩人的夫妻公約。其中具惠善要求安宰賢需要做到的事包含「在外面喝酒時，只能喝到晚上 10 點」、「不能喝到不省人事」、「12點之前回家（拍攝時除外）」等。在宣布離婚消息那天，她也沮喪提及：「我老公因為倦怠期想要離婚，但我想要守護我們的家庭。」

具惠善公布夫妻生活公約。圖/摘自IG
具惠善公布夫妻生活公約。圖/摘自IG
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對此，我們看到一個殷殷期盼丈夫可以掛念著家，並且以行動來表示這份心意的妻子。然而，她一次次地失望，也漸漸感覺不到對方的心意。她對此發出控訴，說「如果當時我沒有說愛你的話，我們會幸福嗎？」

「我為家付出很多，但卻沒人信任我」一個丈夫內心想說的話

「結婚之後，我作為丈夫做了最大的努力，從來沒做過難為情的行為，我是想守護這個家庭的。」

安宰賢曾說過，他感覺到彼此生活上不協調後，先是在協議下決定分居；他搬出了原本的家，並且開始有了離婚的想法：「8 月 9 日晚上，她在我一個人住的大樓裡，對警衛大叔謊稱丟了鑰匙，並拿了一把備用鑰匙進來，一邊翻著手機開始錄音。對於當時正在睡覺的我，這種行為太突然、太可怕了，......，我沒有罵過具惠善。那天晚上，我覺得再維持婚姻生活對雙方都是一種傷害，再次堅定了離婚的念頭。」

對於妻子控訴，他也回應到：「因為彼此喜歡而開始的婚姻生活，雖然很幸福，但是對我來說在精神上很吃力。」並在結婚後的第一年開始接受精神科治療、服用抑鬱症藥物。

具惠善與安宰賢婚變撕破臉，ig互掀瘡疤。圖／摘自微博
具惠善與安宰賢婚變撕破臉，ig互掀瘡疤。圖／摘自微博
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我們看到，一個認為自己盡了最大努力的丈夫，卻遲遲得不到家的信任。他說，不願被曲解過去的付出。曾經他也想守護這個家，但要拉近關係並非一件容易的事。最後，他們仍舊走到了終點。

無法做彼此的家人，我們不必為此道歉

我們看到，在任何關係裡頭，本來就存在雙方各自的視角。一個總是孤單的妻子，和一個得不到認同的丈夫，無法彼此滿足，於是理所當然地走到婚姻的岔路。

在近幾日的媒體風向中，緊抓著兩個人的發言與舊日對話不放；積極的網友們，也被點燃一陣情緒，急著想選邊發聲。突然之間，所有的人，似乎都想找出在這段關係當中，到底是誰無理取鬧，誰又先背叛了誰；想證明誰在造謠、誰是真心，誰又最難受。

於此種種，越演越烈的各方「控訴」，其實隱約透露著一種焦慮──如果今天沒有人真的做錯了什麼，他們又何故莫名斷開一段關係？好像我們一定要去證明，就是因為誰對不起誰，才能合理地結束內心那個曾經美好過的童話故事，也能放心地告訴自己，「沒事，我還能相信婚姻」。

但我們都忘記了，婚姻的本質從來不是浪漫的婚禮、漂亮的夫妻生活照。而是一段又一段，長途的馬拉松賽跑。在這場長跑裡，除了相愛，還得透過日常的種種磨合、溝通，去不停地對焦與理解。兩個人都得齊心，共同排難。它訓練的不只是愛的本身，也包含著你們對愛的耐心。

回想起在兩人決定結婚時，安宰賢曾提到，「因為太喜歡這個人，所以想趕快一起過新婚生活。」那一年，他們因為彼此相愛、因為想像著可以和這個人共享的未來，就會感到幸福。於是決定了為此勇敢一次。而故事的後來，可能因為用錯了方法、可能總是沒有共識，可能努力過了很久，但明白對方終究不是那個適合的對象。他們決定分開。安宰賢也對此公開道歉。

然而我們想說，如果走到最後，發現無法做彼此的家人，你可以不必為此愧疚。

就像他們兩人都說過的，「我是想守護這個家的」。就這一句，你知道它沒有對錯，他們也都沒有對錯。

本文由女人迷授權，原文連結請點

誰是恐怖情人？具惠善安宰賢離婚爭議：想要有一個家，這件事沒有對錯

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婚姻離婚家暴具惠善安宰賢

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