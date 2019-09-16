【女性心聲】綠月／愛妳的女兒，請教她「她的性不髒」

2019-09-16 06:00 聯合報 綠月



圖／陳佳蕙 分享 facebook

我有不孕症，嚴重的子宮肌瘤跟肌腺症，導致我生理期會一來二十天，量大的時候一小時更換一塊夜用衛生棉也無法阻止血崩，家裡會被我搞得血跡滿地，這種時候我只能感謝台灣有生理假，雖然生理痛可以靠吃藥解決，但坐過、走過的地方都有血跡，並不是一件好玩的事。

我時常想，自己究竟是怎麼走到這一步的。

我也曾是個生理期一切正常的女生，我猜想或許是過去有許多年必須偷偷服用事後避孕藥的壓力惹得禍。不要想錯我，我一直只有一個性伴侶，是我愛情長跑許多年的男友，也成為我現在的丈夫；我們從大學時就在一起，很認真地交往，也認定對方就是要結婚的對象。然而雙方的父母一直有些不同的壓力，總是很難順利地讓一切進行下去，偏偏我們又很在意我們的家人，於是婚事也一直拖遲。

在這期間，我們自然發生過許多次肌膚之親，也有些時候不見得那麼安全。這種時候我總是非常焦慮，深深擔憂自己會成為玷汙父母名聲的女兒，雖然也想過先有後婚，看一切會不會變得順理成章，但我還是憂慮這會讓父母生氣，我非常希望我們的婚姻能獲得祝福，也總希望事情不要發展到自己無法控制的狀態，所以我吃過不少事後避孕藥。

我曾陪伴朋友去婦產科檢查，當時醫師曾說：「事後避孕藥不要常吃，吃了以後可能造成子宮內膜習慣性剝落，以後反而無法順利懷孕。」我一直記得這番話，但我說不出口請先生以安全的方式發生關係，更說不出口讓父母知道我有婚前性行為，或哪天讓他們知道我懷孕了。所以我總是一個人默默背負這些壓力，默默地一個人去買事後藥，一個人默默地服用。

最嚴重的一次，是兩周內吃了兩次藥，高劑量的黃體素讓我暈眩，語無倫次，但我似乎沒有別的選擇。我的父母沒有做錯事，我的伴侶沒有做錯事，我必須要負起身為一個大人的責任，是我願意發生關係的，我只能拿我自己的身體來償還。

很久以後，等我讀了許多女性主義的書後，我才了解我不孤單。

女性的性時常被禁錮為不能提的事，縱使提了，也好像只能是「妳要好好保護妳自己，結婚以後再發生關係」這樣的禁令，當然這些都非常重要，也沒有不對，只是會造成像我這樣的女性──當我愛著所有人時，我就必須拋棄自己的身體，或是自己的慾望。

我時常在想，如果有一個機會，讓這一切不一樣，那會是什麼？

我想，假使父母曾告訴我，我的性不髒，有慾望代表我是正常的人，我與我的性都很尊貴，而我應該找一個能尊重我的身體、尊重我想發生的方式、尊重我的需要的人來享受。我想，我應該會好很多。

比起，將我的性，鎖在壓力及不能談的事後避孕藥裡。