親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

郭台銘已找好副手、參選聲明備妥 即將亮牌

【女性心聲】綠月／愛妳的女兒，請教她「她的性不髒」

2019-09-16 06:00聯合報 綠月

圖／陳佳蕙
圖／陳佳蕙
分享

我有不孕症，嚴重的子宮肌瘤跟肌腺症，導致我生理期會一來二十天，量大的時候一小時更換一塊夜用衛生棉也無法阻止血崩，家裡會被我搞得血跡滿地，這種時候我只能感謝台灣有生理假，雖然生理痛可以靠吃藥解決，但坐過、走過的地方都有血跡，並不是一件好玩的事。

我時常想，自己究竟是怎麼走到這一步的。

我也曾是個生理期一切正常的女生，我猜想或許是過去有許多年必須偷偷服用事後避孕藥的壓力惹得禍。不要想錯我，我一直只有一個性伴侶，是我愛情長跑許多年的男友，也成為我現在的丈夫；我們從大學時就在一起，很認真地交往，也認定對方就是要結婚的對象。然而雙方的父母一直有些不同的壓力，總是很難順利地讓一切進行下去，偏偏我們又很在意我們的家人，於是婚事也一直拖遲。

在這期間，我們自然發生過許多次肌膚之親，也有些時候不見得那麼安全。這種時候我總是非常焦慮，深深擔憂自己會成為玷汙父母名聲的女兒，雖然也想過先有後婚，看一切會不會變得順理成章，但我還是憂慮這會讓父母生氣，我非常希望我們的婚姻能獲得祝福，也總希望事情不要發展到自己無法控制的狀態，所以我吃過不少事後避孕藥。

我曾陪伴朋友去婦產科檢查，當時醫師曾說：「事後避孕藥不要常吃，吃了以後可能造成子宮內膜習慣性剝落，以後反而無法順利懷孕。」我一直記得這番話，但我說不出口請先生以安全的方式發生關係，更說不出口讓父母知道我有婚前性行為，或哪天讓他們知道我懷孕了。所以我總是一個人默默背負這些壓力，默默地一個人去買事後藥，一個人默默地服用。

最嚴重的一次，是兩周內吃了兩次藥，高劑量的黃體素讓我暈眩，語無倫次，但我似乎沒有別的選擇。我的父母沒有做錯事，我的伴侶沒有做錯事，我必須要負起身為一個大人的責任，是我願意發生關係的，我只能拿我自己的身體來償還。

很久以後，等我讀了許多女性主義的書後，我才了解我不孤單。

女性的性時常被禁錮為不能提的事，縱使提了，也好像只能是「妳要好好保護妳自己，結婚以後再發生關係」這樣的禁令，當然這些都非常重要，也沒有不對，只是會造成像我這樣的女性──當我愛著所有人時，我就必須拋棄自己的身體，或是自己的慾望。

我時常在想，如果有一個機會，讓這一切不一樣，那會是什麼？

我想，假使父母曾告訴我，我的性不髒，有慾望代表我是正常的人，我與我的性都很尊貴，而我應該找一個能尊重我的身體、尊重我想發生的方式、尊重我的需要的人來享受。我想，我應該會好很多。

比起，將我的性，鎖在壓力及不能談的事後避孕藥裡。

避孕子宮生理期結婚懷孕

相關新聞

【童年記憶】王景新／斯姿雅髮廊

2019-09-16 06:00

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-15 06:00

【閱讀生活】番場智子／整理冰箱，整理你的心

2019-09-15 06:00

具惠善安宰賢離婚爭議：想要有個家 這件事沒有對錯

2019-09-14 15:18

【賞文迴響】項楓／照顧需要分擔

2019-09-13 06:00

【我愛一個人煮-81】太陽臉／鹹甜不膩蛋黃酥

2019-09-13 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】霖霖／拼圖與七巧板

2019-09-13 06:00

大老婆登報嗆小三 婦團：反傷害夫妻關係、有誹謗之虞

2019-09-12 18:24

媽媽不用專用垃圾袋「1.2塊也是省」 她怨：小氣的節省

2019-09-12 17:03

正宮頭版再戰小三 許常德：廣告最大正面意義在這裡

2019-09-12 14:28

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

U值媒／爛男人滾蛋！不要浪費妳生命！

2019-09-12 11:38

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00

媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20

小一新生上學前都像打仗！心理師：你知道小一對孩子來說是生活巨變嗎？

2019-09-11 15:12

據傳買頭版廣告正宮已搭機離台 網友熱議：小三照有玄機？

2019-09-11 14:48

怎樣算好命人妻？網友說要有「這個」 演藝圈代表賈靜雯、隋棠

2019-09-11 11:50

明日待續！小三介入家庭 正宮怒灑百萬買聯合報頭版廣告宣戰

2019-09-11 10:38

恐同？厭女？噁心與厭惡都是學習來的

2019-09-11 10:24

【童言童語】劉月雲／寶寶會無聊

2019-09-11 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／像超級英雄電影裡面說的

2019-09-11 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】陳元彥／只是想，一起過日子

2019-09-11 06:00

怎樣才算「在一起」？從倫理學談兩人關係

2019-09-10 12:51

難產嬰猝死公婆酸「命中剋子」 老公舉動網友集體怒譙

2019-09-10 12:42

超賣座瓊瑤片《海鷗飛處》，當年映權費就要640萬台幣？

2019-09-10 10:34

【生活點滴】雪晴／路癡紀事

2019-09-10 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】呂欣潔／三次的結婚

2019-09-10 06:00

好命媳婦嫁15年都婆婆煮 她首下廚一桌好菜驚呆網友

2019-09-09 16:47

孩子在學校被欺負怎麼辦？媽媽們該學的第一課：「放手」！

2019-09-09 10:52

【心情點滴】優果媽／如水的月光

2019-09-09 06:00

【相處之道】流泉／感謝他的所有禮物

2019-09-09 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】林大資／夫夫成家

2019-09-09 06:00

【親子教養】方齊／荷蘭式的「孩子你慢慢來」

2019-09-08 06:00

【為母心情】小婦人／左撇子的痛

2019-09-08 06:00
看更多

熱門文章

今起變天 氣象局：北部、東部雨恐下一整個禮拜

2019-09-15 09:25

秋意漸濃！氣象局一張圖看未來一周天氣

2019-09-15 20:18

三高正常 網紅健身教練37歲竟中風

2019-09-15 17:46

又有國人急病滯日！醫療費兩天4百多萬元陷入困境

2019-09-15 10:56

快記起來！聽語障人專線竟有神祕功能 危急時能救命

2019-09-15 09:00

雪隧今一早塞車又遇故障車 車陣回堵難消化

2019-09-15 10:32

跟妻子愛愛射精了卻沒快感？醫：男人也有「假高潮」

2019-09-15 10:06

胃藥「善胃得」檢出微量致癌物 醫：還有許多治療選擇

2019-09-15 11:52

影／好天氣收假！本周水氣多 僅周二、周三有空檔

2019-09-15 12:44

六縣市大雨特報 慎防瞬間大雨雷擊強陣風

2019-09-15 13:36

小心落海！爭拍十三層遺址 水湳洞堤防現卡位人潮

2019-09-15 11:00

今起一路下雨到周日 各地出門帶雨具

2019-09-16 04:54

超弱「琵琶」颱風15日晚生成 朝西北往日本前進

2019-09-15 21:39

台大醫院門診輕症減量 掛號更心酸

2019-09-16 00:25

朋友出現3種行為 代表正在對你「道別」

2019-09-15 20:58

影╱「琉璃蟻大軍」沿台三線擴散 大舉肆虐中南部

2019-09-15 21:23

誤以為關節炎 屈公病患者發病三周、就醫七次才確診

2019-09-15 17:41

新北再增3例本土屈公病 新莊50歲女手指痛確診

2019-09-15 16:28

30年不變的味道 216粉圓大王用「這招」業績翻倍

2019-09-15 23:17

下月國慶連假放四天 國道疏運措施看這

2019-09-15 17:09

被烤肉煙燻到過敏大爆發 這三種人最可憐

2019-09-15 12:33

不單純上腹痛 醫師：小心胰臟癌作怪！

2019-09-15 15:09

中秋優惠懶人包／這些連鎖店飲品「買一送一」

2019-09-13 13:13

快加油！明天汽油漲0.5元 98無鉛汽油漲破30元

2019-09-15 12:12

連假收假九路段塞爆 估國5上午湧現車潮

2019-09-15 08:20

十三層遺址點燈萬人朝聖 台電提醒拍照注意腳下安全

2019-09-15 12:19

每日星座運勢／射手溝通是心靈之鑰　股票見好就收

2019-09-16 00:00

國1上午接連兩事故 下午八大地雷路段湧北返車流

2019-09-15 12:23

國五北上湧車潮回堵5公里 高乘載管制上下延長各1小時

2019-09-15 11:02

年幼孩子上學帶手帕? 醫師不建議的理由有這些

2019-09-15 08:03

不必等中秋 「海巡烤肉趴」原味豬炙燒很香不能吃

2019-09-15 14:29

限時5天！ Dazzling café北車店早午餐買1送1

2019-09-15 18:08

台版天空之城十三層遺址夜景美翻 捕捉美景這位置最佳

2019-09-15 11:59

開學憂鬱讓人失眠？這些症狀父母師長別輕忽

2019-09-15 08:09

中秋收假日台鐵現人潮 遊子已開始準備國慶搶票

2019-09-15 12:47

百貨周年慶來臨 櫃姐：買「床組」才省錢

2019-09-15 16:46

收假南部國道北返順暢 下午這3路段恐成地雷

2019-09-15 12:41

黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-11 15:11

北東局部雨 嘉義以南及各山區午後雷陣雨

2019-09-15 08:44

國慶連假台鐵加開205班次 9月25日零時開放搶票

2019-09-15 10:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top