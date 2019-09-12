媽媽不用專用垃圾袋「1.2塊也是省」 她怨：小氣的節省

2019-09-12 17:03 聯合新聞網 綜合報導



雙北市專用垃圾袋法規已行之多年，但仍有許多人不遵守。示意圖，非新聞當事者。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

近日一名女網友在爆料公社裡抱怨，常和媽媽因為政府的垃圾袋發生爭執，女網友表示，法條怎麼規定就怎麼做，不要違規給別人添麻煩，但媽媽卻說，能省則省，一塊兩塊也是錢，引發許多人熱烈討論。

雙北市專用垃圾袋法規已行之多年，但仍有人不願遵守，沒有使用專用垃圾袋，就把垃圾丟棄。一名艾小姐在爆料公社裡抱怨，經常和媽媽為了專用垃圾袋發生爭執，艾小姐的媽媽要求她趁晚上把垃圾拿去丟，更說，用菜市場常用的紅白塑膠袋包起來就好了。

艾小姐表示，電梯和垃圾間裡都有貼公告跟勸導單，也有監視器在拍攝，不需要為了省一、兩塊垃圾袋的錢而違規，但媽媽卻說，反正看起來差不多，並不會怎麼樣，而且一、兩塊也是錢。最後爭執不下，媽媽賭氣索性不裝垃圾，只能由艾小姐自行打包並拿去丟棄。

艾小姐說，社區裡有垃圾間是很方便，但電梯跟垃圾間都有明文公告，垃圾要裝在專用垃圾袋，清潔人員才能丟進垃圾車，如果不裝，只會帶給他們更多、更骯髒的工作量及困擾，也說，不希望為了小氣的節省，帶給別人麻煩，更表示，真的無法認同為了節省所以要違背人品。

文章一出也引起網友熱烈回應表示，「罰款的費用可以買很多很多的垃圾袋」、「應該讓妳媽罰一次，不然學不乖」，也有網友表示認同並分享親身經歷，「唉，我家也是，他們寧願收集起來到桃園丟（剛好要去桃園家），不然就是幫鄰居丟，然後擠進去...真的是講不聽」、「我家鄰居阿婆會塞其他人的垃圾袋，只要看到你的比較空就會巴過來」。