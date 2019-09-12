親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
享月FUN中秋

22歲美顏單親媽誘小六男童性交 精神科醫生：難以治療

水電中斷、缺糧暴動 英國公布「無協議脫歐衝擊預想」

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45聯合新聞網 文／周慕姿(諮商心理師)

圖片來源／ingimage
圖片來源／ingimage
分享

編按：連續兩天在聯合報頭版刊登廣告的已婚女子，控訴先生結交年輕嫩妹，讓小三介入婚姻，自述自己是「字字血淚的工具人」。
身陷婚姻風暴的女人們，是否只能任由「習慣性的罪惡感」給煎熬、啃噬自己的人生？
寶瓶文化最新出版《他們都說妳「應該」：好女孩與好女人的疼痛養成》，諮商心理師周慕姿書寫一個個婚姻受困女子的故事。

平鈺與丈夫結婚多年，生了兩個小孩。平鈺與丈夫各自有工作，由於丈夫在外縣市工作，週末才會返家，因此照料小孩的責任，就落在了平鈺身上。

身為一間公司的主管，平鈺工作忙碌，加上要照顧小孩，且婆家在附近，公婆年紀又大，因此平鈺也擔起了替先生照顧公婆的責任。有時也會陪著公婆去看醫生、幫公婆買菜等等，每天都非常地忙碌。

在小孩上國中之際，平鈺無意間發現，丈夫居然有婚外情

平鈺質問先生這件事，丈夫一臉無奈地說：「我一個人在外地工作，每天工作壓力都很大，想要打電話回來跟你聊聊天，你卻常常都在忙。跟我說沒幾句話，就說你要忙什麼，然後就掛斷我電話。我實在是很需要一個人陪我聊聊天，讓我有一個抒發的管道，而我跟你，實在是聊不來。」

聽到丈夫這樣說，平鈺覺得非常震驚。

自己為了這個家付出這麼多，還負起丈夫應該盡的責任，奉養公婆，結果換來的居然是丈夫的抱怨。

當平鈺回家跟父母講這件事時，媽媽居然還把錯怪在平鈺身上：「發生這種事，你老公固然有錯，但你也應該要反省一下。你為什麼要對他這麼冷淡呢？你就是都把注意力放在工作上，沒有照顧你老公，你老公才會外遇。」

當平鈺說自己考慮離婚時，爸媽都極力反對：「你們都有兩個孩子了。你老公平常對你也還不錯，錢都有拿回家。男人一時被迷惑、走偏也是有的，你不要動不動就說要離婚。你離婚，有沒有想過孩子怎麼辦？別人會怎麼看你？以後你如果回家住，左鄰右舍會怎麼說？」

聽到父母這麼說，平鈺心情很複雜。

一方面是自己面對丈夫外遇的婚姻危機時，父母不站在自己這邊，還責怪自己沒有盡好妻子的責任。當自己對這個婚姻失望時，父母也不理解自己的痛苦，反而拿社會期待的那一套來壓自己。

但另一方面，平鈺也忍不住考慮父母所說的話。

「的確，如果今天離婚，必然會影響孩子。而且，如果我離婚了，別人會怎麼想？因老公外遇而離婚，別人會不會覺得我是失敗者？」

平鈺深深地感覺到，在這個年紀，身邊大部分的朋友都結婚了，若自己離婚，還帶著兩個孩子，感覺自己就和別人「不一樣了」，會有很多標籤貼在自己身上：「失婚婦女」、「女強人，所以沒辦法維持婚姻」、「她一定有什麼問題，所以老公才會外遇」……

平鈺突然感受到，這社會對女性的確非常嚴苛，而自己，是否有能力、有勇氣面對這些不公平的期待？

於是，幾經思考，平鈺決定不離婚，和先生各過各的。

她努力撫養兩個小孩，期待丈夫年紀大了之後，會「浪子回頭」，知道自己錯了而回歸家庭……

《他們都說妳「應該」：好女孩與好女人的疼痛養成》圖／寶瓶文化
《他們都說妳「應該」：好女孩與好女人的疼痛養成》圖／寶瓶文化
分享
近年來台灣女性意識抬頭，女性比起以前有更多的選擇。但是，在我們父母的年代，甚至是現今，女性面對「離婚」的社會壓力，仍然比男性高出許多。

當社會期待男性成就高，女性則是「家庭要顧好」，因而出現「是否要離婚」的選擇時，女性更容易因為社會期待與壓力，為了孩子，為了周遭人的眼光，而吞下許多委屈，以保有這個「已婚」的身分。

甚至，認為這個「已婚」的身分，是自己的權利，是代表自己成為社會主流價值接納的一分子，而非一個「失敗者」的關鍵。

有的時候，有些女性不見得害怕面對社會主流價值，尤其是面對另一半出軌時，她們或許原本願意為了自己真正的需求與感受，而非為了社會期待或別人的眼光而犧牲，留在一段不滿意的婚姻裡。

但若身邊的人不支持，甚至認為「男人會逢場作戲是正常的，最後都是會回歸家庭的」；或把男人出軌、婚姻出問題的責任都怪在女人身上，甚至認為是因為女人「在外工作太優秀，造成老公的威脅感或不顧家庭」、「都在家，像黃臉婆一樣，讓老公沒興趣」，使得女人似乎背負需要「維持家庭」、「維護關係」的「完全責任」，因此女人要吞下委屈，留在婚姻，似乎成為一種「必須」、「不自私」且「負責任」的選擇。

本文出自寶瓶文化《他們都說妳「應該」：好女孩與好女人的疼痛養成》

離婚婚姻外遇出軌婚外情
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

U值媒／爛男人滾蛋！不要浪費妳生命！

2019-09-12 11:38

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00

媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20

小一新生上學前都像打仗！心理師：你知道小一對孩子來說是生活巨變嗎？

2019-09-11 15:12

據傳買頭版廣告正宮已搭機離台 網友熱議：小三照有玄機？

2019-09-11 14:48

怎樣算好命人妻？網友說要有「這個」 演藝圈代表賈靜雯、隋棠

2019-09-11 11:50

明日待續！小三介入家庭 正宮怒灑百萬買聯合報頭版廣告宣戰

2019-09-11 10:38

恐同？厭女？噁心與厭惡都是學習來的

2019-09-11 10:24

【童言童語】劉月雲／寶寶會無聊

2019-09-11 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／像超級英雄電影裡面說的

2019-09-11 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】陳元彥／只是想，一起過日子

2019-09-11 06:00

怎樣才算「在一起」？從倫理學談兩人關係

2019-09-10 12:51

難產嬰猝死公婆酸「命中剋子」 老公舉動網友集體怒譙

2019-09-10 12:42

超賣座瓊瑤片《海鷗飛處》，當年映權費就要640萬台幣？

2019-09-10 10:34

【生活點滴】雪晴／路癡紀事

2019-09-10 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】呂欣潔／三次的結婚

2019-09-10 06:00

好命媳婦嫁15年都婆婆煮 她首下廚一桌好菜驚呆網友

2019-09-09 16:47

孩子在學校被欺負怎麼辦？媽媽們該學的第一課：「放手」！

2019-09-09 10:52

【心情點滴】優果媽／如水的月光

2019-09-09 06:00

【相處之道】流泉／感謝他的所有禮物

2019-09-09 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】林大資／夫夫成家

2019-09-09 06:00

【親子教養】方齊／荷蘭式的「孩子你慢慢來」

2019-09-08 06:00

【為母心情】小婦人／左撇子的痛

2019-09-08 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】許秀雯／愛的起源

2019-09-08 06:00

男友限制壽司「只能吃10盤」！女一聽氣炸 內幕曝光網戰翻

2019-09-07 21:30

20歲女大生戀38歲大叔！1年後狠分手：怕小孩出生你就不在了

2019-09-07 19:53

孩子不是父母的成績單 隋棠：當父母常常忘記孩子不是「我的」

2019-09-07 15:20

【晨光幫幫忙】劉昭儀、番紅花／你可以跟孩子聊些什麼？

2019-09-07 06:00

月子中心1晚6500元 妻堅持貸款住滿28天引論戰

2019-09-06 16:25

87％小三沒發現！臭男人10大「隱渣」卑鄙手段

2019-09-06 14:15

【我愛一個人煮-80】太陽臉／蜜汁豬肉乾

2019-09-06 06:00

【為母心情】夏客／最美的聲音

2019-09-06 06:00

【女性心聲】綠月／不標準，你會愛我嗎？

2019-09-06 06:00

本年度最神扯！他嗑秋刀魚被分手只因女友祖先叫「邱濤瑜」

2019-09-05 20:00
看更多

熱門文章

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20

據傳買頭版廣告正宮已搭機離台 網友熱議：小三照有玄機？

2019-09-11 14:48

來台旅遊想花錢「貢獻」 陸網紅卻罵：台北弱爆了！

2019-09-11 22:31

獨／長照大利多 養護機構住民每月可獲數千元補貼

2019-09-11 16:17

羨慕！台南中年男只花700元 爽中20億威力彩頭獎

2019-09-11 17:01

志玲爸快閃時尚品牌活動 被問抱孫進度有問必答

2019-09-11 15:24

黑柴被蜜蜂螫臉腫3倍 口水直流飼主驚：你哪位？

2019-09-11 15:11

肉盤「只要15元」還可無限加點 「聚」昆布鍋限時優惠只有15天

2019-09-11 21:07

今明秋老虎 吳德榮：下周二、三天氣視颱風動向而定

2019-09-12 07:36

菜市場超狂徵人！月領45K補助檳榔費 霸氣老闆：媽寶別來

2019-09-12 10:49

全台限量！萊爾富「銷魂麵鋪」聯名 推「大師兄銷魂乾拌麵」

2019-09-11 17:35

每日星座運勢／摩羯找商機把握機會　工作運作順心

2019-09-12 00:00

媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44

想送機構送不起 他上班時用監視器偷看臥床母親

2019-09-11 22:28

妙齡女猛踩飛輪1小時 上廁所驚見「醬油尿」嚇壞了

2019-09-11 21:01

吃牛不吃魚 國人食肉板塊大挪移

2019-09-12 00:18

彭啟明：今年中秋連假台灣有難得的好天氣

2019-09-12 07:47

中秋連假來了 高公局預估今16時起開始塞車

2019-09-12 11:45

台中腸病毒疫情竄高峰 就診人數6都最多

2019-09-12 09:39

5旬婦晨起登山健身 不料成為中和國強嶺第五例屈公病

2019-09-11 15:48

國人平均壽命80.7歲 更長壽了

2019-09-12 00:13

小一新生上學前都像打仗！心理師：你知道小一對孩子來說是生活巨變嗎？

2019-09-11 15:12

粉紅花海夢幻登場！福壽山農場波斯菊9月中最美

2019-09-11 18:13

中南部擴大秋冬遊補助 懶人包看這邊

2019-09-12 10:12

美國各州陸續禁售電子煙 我國明星高中竟查5名新生偷帶

2019-09-11 17:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

跳槽新東家，同事等看好戲？用這招，連地下領袖也搶著罩你

2019-09-11 15:53

天蠍會整追求者、處女懂保持距離！最難追星座女公開

2019-09-12 09:57

女子罹患「馬尾症候群」 小便變遲鈍

2019-09-12 10:45

7-11多元複合門市「Big7」 進駐高雄愛河

2019-09-11 17:11

男人皮膚黑＝MAN？穿錯3種顏色的衣服 一秒變髒鬼

2019-09-11 17:05

婦一直咳嗽吃藥也無效 原來是掏耳朵惹禍

2019-09-11 14:44

全台最低！台東平均壽命僅75.8歲 與北市相差7.8歲

2019-09-11 17:52

傳員工轉賣糖醋醬牟利 麥當勞：將依法訴究

2019-09-12 12:32

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00

最高罰100萬！網友散播南部爆發非洲豬瘟 防檢局擬罰

2019-09-11 19:32

台灣每平方公里0.31家超商 密度次於韓國

2019-09-11 19:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top