買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45 聯合新聞網 文／周慕姿(諮商心理師)



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平鈺與丈夫結婚多年，生了兩個小孩。平鈺與丈夫各自有工作，由於丈夫在外縣市工作，週末才會返家，因此照料小孩的責任，就落在了平鈺身上。

身為一間公司的主管，平鈺工作忙碌，加上要照顧小孩，且婆家在附近，公婆年紀又大，因此平鈺也擔起了替先生照顧公婆的責任。有時也會陪著公婆去看醫生、幫公婆買菜等等，每天都非常地忙碌。

在小孩上國中之際，平鈺無意間發現，丈夫居然有婚外情。

平鈺質問先生這件事，丈夫一臉無奈地說：「我一個人在外地工作，每天工作壓力都很大，想要打電話回來跟你聊聊天，你卻常常都在忙。跟我說沒幾句話，就說你要忙什麼，然後就掛斷我電話。我實在是很需要一個人陪我聊聊天，讓我有一個抒發的管道，而我跟你，實在是聊不來。」

聽到丈夫這樣說，平鈺覺得非常震驚。

自己為了這個家付出這麼多，還負起丈夫應該盡的責任，奉養公婆，結果換來的居然是丈夫的抱怨。

當平鈺回家跟父母講這件事時，媽媽居然還把錯怪在平鈺身上：「發生這種事，你老公固然有錯，但你也應該要反省一下。你為什麼要對他這麼冷淡呢？你就是都把注意力放在工作上，沒有照顧你老公，你老公才會外遇。」

當平鈺說自己考慮離婚時，爸媽都極力反對：「你們都有兩個孩子了。你老公平常對你也還不錯，錢都有拿回家。男人一時被迷惑、走偏也是有的，你不要動不動就說要離婚。你離婚，有沒有想過孩子怎麼辦？別人會怎麼看你？以後你如果回家住，左鄰右舍會怎麼說？」

聽到父母這麼說，平鈺心情很複雜。

一方面是自己面對丈夫外遇的婚姻危機時，父母不站在自己這邊，還責怪自己沒有盡好妻子的責任。當自己對這個婚姻失望時，父母也不理解自己的痛苦，反而拿社會期待的那一套來壓自己。

但另一方面，平鈺也忍不住考慮父母所說的話。

「的確，如果今天離婚，必然會影響孩子。而且，如果我離婚了，別人會怎麼想？因老公外遇而離婚，別人會不會覺得我是失敗者？」

平鈺深深地感覺到，在這個年紀，身邊大部分的朋友都結婚了，若自己離婚，還帶著兩個孩子，感覺自己就和別人「不一樣了」，會有很多標籤貼在自己身上：「失婚婦女」、「女強人，所以沒辦法維持婚姻」、「她一定有什麼問題，所以老公才會外遇」……

平鈺突然感受到，這社會對女性的確非常嚴苛，而自己，是否有能力、有勇氣面對這些不公平的期待？

於是，幾經思考，平鈺決定不離婚，和先生各過各的。

她努力撫養兩個小孩，期待丈夫年紀大了之後，會「浪子回頭」，知道自己錯了而回歸家庭……

《他們都說妳「應該」：好女孩與好女人的疼痛養成》圖／寶瓶文化 分享 facebook 近年來台灣女性意識抬頭，女性比起以前有更多的選擇。但是，在我們父母的年代，甚至是現今，女性面對「離婚」的社會壓力，仍然比男性高出許多。

當社會期待男性成就高，女性則是「家庭要顧好」，因而出現「是否要離婚」的選擇時，女性更容易因為社會期待與壓力，為了孩子，為了周遭人的眼光，而吞下許多委屈，以保有這個「已婚」的身分。

甚至，認為這個「已婚」的身分，是自己的權利，是代表自己成為社會主流價值接納的一分子，而非一個「失敗者」的關鍵。

有的時候，有些女性不見得害怕面對社會主流價值，尤其是面對另一半出軌時，她們或許原本願意為了自己真正的需求與感受，而非為了社會期待或別人的眼光而犧牲，留在一段不滿意的婚姻裡。

但若身邊的人不支持，甚至認為「男人會逢場作戲是正常的，最後都是會回歸家庭的」；或把男人出軌、婚姻出問題的責任都怪在女人身上，甚至認為是因為女人「在外工作太優秀，造成老公的威脅感或不顧家庭」、「都在家，像黃臉婆一樣，讓老公沒興趣」，使得女人似乎背負需要「維持家庭」、「維護關係」的「完全責任」，因此女人要吞下委屈，留在婚姻，似乎成為一種「必須」、「不自私」且「負責任」的選擇。

本文出自寶瓶文化《他們都說妳「應該」：好女孩與好女人的疼痛養成》