性別平等教育教什麼？「3大核心概念」爸媽都應該要了解

2019-09-17 16:13 聯合新聞網 MamiBuy



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藍色是哥哥的，粉紅色是妹妹的，當公主玩具和汽車讓女兒選擇時，多數大人會告訴妹妹：「你是女生，就是要選公主。」性別刻板印象中，爸媽總在無形之中影響著孩子。你是否也成為了這樣的父母…。





性別平等教育教什麼？

尊重不同性別取向的朋友，也是現在國小性別平等教育主要傳達給孩子的重要課題。相關課程應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等3課程：

1. 情感教育

認識情感，建立正向、平等、負責的關係。讓孩子學習正確的情感表達與正向的互動，並尊重彼此身體的自主權和個人隱私，預防因不當情感所造成的任何傷害。

2. 性教育

被教導正確的性知識，了解並尊重自己與他人的身體自主權，最重要的是保護自己。

3. 同志教育

引導學生認識與理解不同的性別特質、性別認同與性傾向。也無需因自己與他人不同而焦慮，更重要的是尊重他人，不因別人與自己不同而歧視或性霸凌。

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擷取至 教育部性別平等教育全球資訊網

孩子可以從性別教育學會什麼？

性別平等教育是對多元性別的尊重，透過性別平等教育，讓孩子學會：

1. 了解自己尊重他人

2. 認識性別取向讓歧視不再

3. 減少性侵害、性騷擾、性霸凌事件

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本文擷取自 「性別平等教育教什麼，3大核心概念，爸媽都應該要了解！」 ，由 媽咪拜授權轉載