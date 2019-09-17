親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
夜市抵用券上路
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

南山人壽新系統之亂金管會重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

性別平等教育教什麼？「3大核心概念」爸媽都應該要了解

2019-09-17 16:13聯合新聞網 MamiBuy

分享

藍色是哥哥的，粉紅色是妹妹的，當公主玩具和汽車讓女兒選擇時，多數大人會告訴妹妹：「你是女生，就是要選公主。」性別刻板印象中，爸媽總在無形之中影響著孩子。你是否也成為了這樣的父母…。


性別平等教育教什麼？

尊重不同性別取向的朋友，也是現在國小性別平等教育主要傳達給孩子的重要課題。相關課程應涵蓋情感教育、性教育同志教育等3課程：

1. 情感教育

認識情感，建立正向、平等、負責的關係。讓孩子學習正確的情感表達與正向的互動，並尊重彼此身體的自主權和個人隱私，預防因不當情感所造成的任何傷害。

2. 性教育

被教導正確的性知識，了解並尊重自己與他人的身體自主權，最重要的是保護自己。

3. 同志教育

引導學生認識與理解不同的性別特質、性別認同與性傾向。也無需因自己與他人不同而焦慮，更重要的是尊重他人，不因別人與自己不同而歧視或性霸凌。

分享

擷取至 教育部性別平等教育全球資訊網

孩子可以從性別教育學會什麼？

性別平等教育是對多元性別的尊重，透過性別平等教育，讓孩子學會：

1. 了解自己尊重他人

2. 認識性別取向讓歧視不再

3. 減少性侵害、性騷擾、性霸凌事件

【延伸閱讀】

想高人一等？睡前只要5分鐘按摩生長板

讓人崩潰的寶寶溼疹，留意7件事才能防復發！

本文擷取自 「性別平等教育教什麼，3大核心概念，爸媽都應該要了解！」 ，由　媽咪拜授權轉載

性教育同志

相關新聞

女友來烤肉光吃再咒長輩「還沒死？」 表哥被全家族轟爆了

2019-09-17 14:04

U值媒／30年婚姻，維繫秘訣竟然是？

2019-09-17 12:48

人妻買本田125小檔車 婆婆暴怒：我的媳婦不准騎這種車

2019-09-17 10:13

【家人關係】溫小平／美好的傳承

2019-09-17 06:00

【童言童語】林大利／紅鳩沒有乖

2019-09-17 06:00

【祖父心情】田英輝／潼妹畢業了

2019-09-17 06:00

家在台北他想換新竹月薪8萬工作遭妻反對 網轟夫：自私

2019-09-16 17:23

「穿太露才被騷擾！」為何女性對這些指控習以為常？

2019-09-16 12:55

【童年記憶】王景新／斯姿雅髮廊

2019-09-16 06:00

【女性心聲】綠月／愛妳的女兒，請教她「她的性不髒」

2019-09-16 06:00

【家庭好時光‧網路徵文】親愛的＿＿，我想與你和解

2019-09-15 06:00

【閱讀生活】番場智子／整理冰箱，整理你的心

2019-09-15 06:00

具惠善安宰賢離婚爭議：想要有個家 這件事沒有對錯

2019-09-14 15:18

【賞文迴響】項楓／照顧需要分擔

2019-09-13 06:00

【我愛一個人煮-81】太陽臉／鹹甜不膩蛋黃酥

2019-09-13 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】霖霖／拼圖與七巧板

2019-09-13 06:00

大老婆登報嗆小三 婦團：反傷害夫妻關係、有誹謗之虞

2019-09-12 18:24

媽媽不用專用垃圾袋「1.2塊也是省」 她怨：小氣的節省

2019-09-12 17:03

正宮頭版再戰小三 許常德：廣告最大正面意義在這裡

2019-09-12 14:28

買頭版廣告控小三… 卡在婚姻的妳只能委屈當工具人嗎？

2019-09-12 13:45

U值媒／爛男人滾蛋！不要浪費妳生命！

2019-09-12 11:38

教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00

獨／正宮再刊聯合報頭版勸退小三！氣到忍無可忍的原因曝光

2019-09-12 06:54

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／滿街豆花

2019-09-12 06:00

【童言童語】小毛小姐／我被書壓到了

2019-09-12 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】吳廷勻／有愛的人，背起的甜蜜負荷都一樣

2019-09-12 06:00

媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44

【即時短評】地表最強警告小三廣告 她的盤算是？

2019-09-11 18:20

小一新生上學前都像打仗！心理師：你知道小一對孩子來說是生活巨變嗎？

2019-09-11 15:12

據傳買頭版廣告正宮已搭機離台 網友熱議：小三照有玄機？

2019-09-11 14:48

怎樣算好命人妻？網友說要有「這個」 演藝圈代表賈靜雯、隋棠

2019-09-11 11:50

明日待續！小三介入家庭 正宮怒灑百萬買聯合報頭版廣告宣戰

2019-09-11 10:38

恐同？厭女？噁心與厭惡都是學習來的

2019-09-11 10:24

【童言童語】劉月雲／寶寶會無聊

2019-09-11 06:00

【大叔的中年小事】程耀毅／像超級英雄電影裡面說的

2019-09-11 06:00

【家的形狀‧一樣的愛】陳元彥／只是想，一起過日子

2019-09-11 06:00

怎樣才算「在一起」？從倫理學談兩人關係

2019-09-10 12:51

難產嬰猝死公婆酸「命中剋子」 老公舉動網友集體怒譙

2019-09-10 12:42

超賣座瓊瑤片《海鷗飛處》，當年映權費就要640萬台幣？

2019-09-10 10:34
看更多

熱門文章

人妻買本田125小檔車 婆婆暴怒：我的媳婦不准騎這種車

2019-09-17 10:13

相隔51天…欠費滯日婦人返台後終於甦醒 流淚和夫相望

2019-09-17 09:29

女友來烤肉光吃再咒長輩「還沒死？」 表哥被全家族轟爆了

2019-09-17 14:04

家在台北他想換新竹月薪8萬工作遭妻反對 網轟夫：自私

2019-09-16 17:23

壽司郎終於到台南了！一次開2間 9月18日開放訂位

2019-09-17 11:52

周四起降雨更明顯 氣象局：北部、東部一路下到周一

2019-09-17 08:46

Costco開心果含不符規定農藥 近1700公斤遭退運銷毀

2019-09-17 10:33

這些生肖偏財運旺 反而當不了有錢人？

2019-09-17 10:49

彩繪石虎俄插畫家抵台 直呼太開心了

2019-09-17 09:42

天花板爬滿密集肥壁虎 網驚「中秋大團圓」？

2019-09-16 21:33

狂擦超貴保養品，為什麼卻沒效？3原因告訴妳「保養品要一直換比較好」

2019-09-16 21:25

花蓮東大門夜市必吃 大份量「強蛋餅」起司牽絲IG狂推

2019-09-16 18:40

秋天真的來了！秋冬養生必懂4招，早餐這樣吃會暖胃

2019-09-16 22:34

迪麗熱巴再度代言MIKIMOTO 大片美出新高度

2019-09-16 21:03

太恐怖！拍照比個YA 這科技1秒盜錄指紋

2019-09-17 11:00

「上網查病嚇死自己」 其實也是一種病

2019-09-17 10:15

經濟部加碼補助夜市抵用券 台南15處夜市適用

2019-09-17 14:37

陸客暫停自由行受影響 嘉義四星酒店推0元住宿搶客

2019-09-17 10:37

全台首例 旗山鴨場染H5N5禽流感

2019-09-16 23:42

【家人關係】溫小平／美好的傳承

2019-09-17 06:00

每日星座運勢／摩羯前期投資見成效　工作充滿挑戰

2019-09-17 00:00

防堵非洲豬瘟 今下午1時起從南韓帶豬肉最重罰百萬

2019-09-17 10:05

捷運扶手太髒眼周長皮蛇？ 醫師：100％絕對不可能

2019-09-17 13:28

【祖父心情】田英輝／潼妹畢業了

2019-09-17 06:00

周華健御用作詞人傳肺癌逝世 醫：初期症狀千萬別輕忽

2019-09-17 15:17

網傳花生發芽別吃？ 專家打臉：花生芽藏營養

2019-09-16 20:14

南韓爆A肝疫情！官方籲別吃蜆仔 這群人赴韓最危險

2019-09-17 15:14

史博館版七倍大！ 常玉「曲腿裸女」半世紀首拍

2019-09-17 10:31

季風低壓環流北上 吳德榮：影響周末降雨溫度的關鍵

2019-09-17 07:22

麥當勞歡慶「國際歡樂送日」 限時3天抽限量「漢堡毯、薯條T」

2019-09-17 13:45

全台高麗菜種苗超量亮紅燈 農民：忘不了寒流的好價格

2019-09-16 17:32

比中獎還開心 他拍到今年繫放的黑鳶「霜淇淋」

2019-09-16 22:54

燒香拜拜、住馬路邊... 嘉義長者PM2.5暴露多

2019-09-16 23:53

國人吃魚少 學者：應把吃魚當成輕鬆愉快的事

2019-09-17 10:49

抗癌新藥昂貴 病友上網買印度、孟加拉仿製藥

2019-09-16 21:43

林宥嘉丁文琪破天荒同框放閃 原來是為它

2019-09-17 13:45

【童言童語】林大利／紅鳩沒有乖

2019-09-17 06:00

全球狂洗版的隱藏版全黑帝舵表！超帥Black Bay Chrono限量登台

2019-09-17 12:57

南韓爆發首例非洲豬瘟 農委會：5月底已與北韓一起列管

2019-09-17 09:11

外國客搭高鐵到台中以南車站 兩人同行一人免費

2019-09-16 20:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top