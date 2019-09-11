媽考量下一代嫌身高155女友矮 兒說我也才169公分

2019-09-11 19:44 聯合新聞網 綜合報導



網友在論壇po文表示，自己帶女友回家，卻被母親私下嫌身高太矮，只有155公分，會影響到下一代的身高。示意圖／路透社 分享 facebook

青少年發育期，每位父母都希望自己的小孩能「高」人一等。日前有位網友在論壇po文表示，自己帶女友回家，卻被母親私下嫌身高太矮，只有155公分，會影響到下一代的身高，極力反對雙方繼續交往。原po不平的表示，自己身高其實也不高，只有169公分。

原po在「台州19樓」論壇發文表示，自己和女友是自由戀愛的，她挺漂亮、性格也很好，雙方相處很愉快。日前po文者帶女友回家，卻被母親私下嫌身高太矮，只有155公分，還說會影響到下一代的身高。原po心想自己的身高也不高，只有169公分，並不介意女友的身高，而且自己是她的第一位男朋友，看得出對方也很珍惜自己。

po文者被母親碎唸之後，看見女友時總是會想「現在看看確實有點矮，主要還是太瘦了，所以看起來身型小，希望女友能吃胖一點，是不是看起來會好一點」。原po文末感慨的問，女友已經25歲了，還有辦法長高嗎？

網友在看完po文後紛紛留言回應說「男生喜歡就娶，為什麼要給自己找煩惱」、「你們過日子，你爸媽是要怎麼干涉？重點是怎麼過好日子，而不是身高」，有網友說「人家也沒嫌你才169啊，不然大家應該會想找175以上的吧」。一位網友建議原po「遺傳基因佔30%，後天佔70%，主要是早睡、多運動、打球、跳繩，營養均衡，肯定會長高的，其他不強求」。