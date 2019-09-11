明日待續！小三介入家庭 正宮怒灑百萬買聯合報頭版廣告宣戰

2019-09-11 10:38 聯合新聞網 綜合報導



正宮氣到買下頭版半版廣告宣示主權。 圖／翻攝聯合報 分享 facebook 這到底是發生什麼事？聯合報今天頭版有半版被一名女子買走，她發聲明啟事表示自己老公被小三介入，但小三卻不放手，希望她能夠趁年輕想清楚，破壞代價很大，不要等到無法挽回的局面，由於這廣告最後還寫著斗大的字「明日待續」，且屬名寫上「忍無可忍且做牛做馬數十載的工具人」，馬上有網友發現PO上臉書社團《爆廢公社》，引起廣大網友熱議，據了解，估計這個廣告兩天至少要花費1、200萬。

內文寫道「這位照片中自稱是蔡XX(電話號碼0939-113-XXX)的女孩，請妳可以選擇放手嗎？妳花了我孩子的爹不少錢，也許妳並不光只是叫我家老爺"老公"，但你畢竟年輕，終慧有更好的歸宿；我們不想因妳的介入造成家庭失和，今日若立場互換，相信妳也會了解的。無論如何，傷害已經造成。破壞的代價很大，請妳想清楚這一點。是否要到無法挽回的局面，妳才滿意？是嗎？」

最後署名則寫上「忍無可忍且做牛做馬數十載的工具人」，並且有斗大的字告知「明日待續」。

網友看到後也在《爆廢公社》發文寫上「到底是要看上還是看下」，立刻引起大批留言「既然只是工具人何不早點解脫呢 傻逼」、「有錢人刊登頭版」、「上下都是工具人的故事」、「卡明天待續」、「下面比較精彩」，也有人覺得「我猜是某部戲的廣告。」、「卡 會不會是另類廣告行銷」。據聯合報廣告費用價格來看，頭版兩天版面估計要花費1、200萬。