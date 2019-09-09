好命媳婦嫁15年都婆婆煮 她首下廚一桌好菜驚呆網友

2019-09-09 16:47 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友結婚15年來從未下廚，因為一直以來都是由婆婆掌廚，但近日開口和婆婆學煮菜後，竟煮出一桌超「澎湃」的佳餚。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

許多人由於工作相當忙碌時常以外食解決三餐，因此外食族比例不斷增加，甚至有些人從不開伙，不會煮飯的人也越來越多。近日就有一名網友透露，自己活到36歲還沒有下過廚，平常都是給婆婆「餵食」，直到婆婆因開刀無法做菜了，她才鼓起勇氣自告奮勇向婆婆學習做「一桌好菜」，成果一出讓網友全驚呆。

原PO在爆怨公社上分享，自己21歲早婚嫁人後都不用親自下廚，因為一直以來都是由婆婆掌廚的，如今都已經36歲了還是給婆婆「餵食」，但日前婆婆因白內障開刀，不能接近火源，所以她都是用電鍋做簡單的料理或是買外食，但夾自助餐也不便宜，老人家寧願省一點，看冰箱有什麼剩菜直接弄來吃就好。由於婆婆知道原PO不會做菜，因此不會要求她，直到有天剛好和婆婆聊到家裡有蘿蔔糕，原PO的婆婆請公公煮蘿蔔糕湯，但公公說不會，於是她就冒著會失敗的風險勇敢的向婆婆表示，自己願意學習做菜。

隨後原PO就照著婆婆的指示，成功的完成一道「蘿蔔糕湯」，而且味道相當不錯，還得到家人的稱讚。經過這次成功的經驗她決定隔天再開口，向婆婆請教煮全家人的午餐，婆婆也很開心的翻出冰箱有哪些「寶物」可以讓原PO發揮，最後原PO擺出一桌超「澎湃」的佳餚，包括海瓜子、煎魚、絲瓜、娃娃菜等，家人還很捧場的說好吃，讓她開心的直呼「謝謝婆婆教我做菜，我會把他們當爸媽好好孝順的！」

原PO還悟出道理來「與其照食譜料理，不如跟對好廚師」。PO文一出後，立刻引來2萬多位網友按讚分享，紛紛留言表示「好羨慕妳有這樣的婆婆」、「真的超厲害，學得好快，看的出來妳跟婆婆感情很好」、「感覺就好好吃，但這一餐應該不便宜」、「感覺學出興趣了，希望能延續婆婆的好廚藝」、「看來妳很有天分」。

甚至有網友想起了兒時的味道「看到這一桌菜，開始想起我阿嬤」、「粿仔湯！小時候阿嬤常常煮給我吃，好讓人懷念」、「以前回去阿嬤家，阿嬤都會煮這樣豐盛的菜迎接我們」、「讓我想起辦桌的時光」。