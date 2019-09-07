男友限制壽司「只能吃10盤」！女一聽氣炸 內幕曝光網戰翻

2019-09-07 21:30 香港01 記者安祖娜／報導



一名台女分享早前食壽司時，聽到旁邊的情侶竟為食多少碟而吵架，事件引起網民熱議。 fb群組「爆廢公社公開版」圖片 分享 facebook 情侶拍拖的開支由誰負責一向是沒完沒了的爭議，一名台女日前外出食迴轉壽司時，聽到旁邊一對情侶吵架，男生因價錢問題，竟規定女方「只能吃10碟」，令女方相當不滿，台女將該對情侶的對話分享至facebook，引起大批網民熱議。

該名台女於fb群組「爆廢公社公開版」發文問道：「你們吃爭鮮會一直在意吃幾盤多少錢？」她說自己日前到迴轉壽司店用餐，期間聽到旁邊一對情侶對話，男生要求女生「只能吃共10盤」，一秒激嬲女友，被女友反駁斥：「帶我出來吃飯還要在意價錢，夠了！」後來男生解釋稱，限食10碟是因為「身上帶不夠多」，但兩人最終還是邊吵架邊結帳離開。

台女事後分享事件，引來大批網民留言討論，有人直指男生做法小氣又丟臉，「都到了，才說只能吃10盤」、「竟然還在看幾盤，乾脆別走進去」、「吃飯還要在乎錢啊……是真的沒錢嗎」。

不過也有網民認為女生表現出公主病，不應將負錢的責任全部放於男生身上，「女生可以自己付吧」、「自己吃掉的自己付，最沒壓力」、「想吃可以自己掏錢出來啊！誰規定都要男的請客」、「迴轉壽司還不能吃盡興，確實很無奈……但是女生也可以幫忙分擔吧？」。

涉事台男限制女友只能食10碟壽司，原因令人非常尷尬。 示意圖，資料圖片 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》