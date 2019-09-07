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20歲台女大生戀38歲大叔！1年後狠分手：怕小孩出生你就不在了

2019-09-07 19:53香港01 記者卓柏安／報導

台女與年長18歲的大叔拍拖，不過約一年後意識到現實問題，最後分手。 示意圖／《瑪...
台女與年長18歲的大叔拍拖，不過約一年後意識到現實問題，最後分手。 示意圖／《瑪嘉烈與大衛系列前度》戲照
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常說真愛不會介意年齡，但考慮到現實又可能是另一回事。台灣Dcard討論區近日有女大學生分享個人經歷，說在讀書兼職時認識了一名38歲大叔，較她年長18歲，兩人漸漸因為有好感並成為情侶。交往近一年後，台女開始思考未來，例如早婚、生兒育女、大叔可能比她早離開，甚至害怕生小孩時大叔便不在了，大叔亦明白現實的限制，台女最後選擇忍痛分手。有網民直言，如果自己遇到同樣情況會「很難抉擇」，又有人說明明兩人相愛，卻在不對的時間遇上，十分可惜。

台女去年到一間壽司店打工，其間認識了一名大叔，得知對方已經38歲的時候，以為他應該已經有家室，打消了問他拿Line ID的想法。不過後來大叔卻自己拿來紙筆，問：「可以跟你要Line嗎？」台女坦言當時整個心開花，寫下自己的Line，而大叔還會台女下班一起食宵夜。

相處一段時間後，台女才知道大叔沒有老婆和小孩。一次約會期間，大叔向台女表白心意，惟台女沒有立即答應，儘管她也有感覺，「實在是因為我才20歲，年齡差距真的太多」。大叔亦明白年齡差距的問題，「但真的遇到了自己喜歡的女孩，我還是想嘗試，即使你不喜歡我也沒關係，我只是想讓你知道我的心意」。

3天後，台女覺得自己真的也喜歡大叔，於是答應和他交往。拍拖近一年，他們不但沒有吵架，也很幸福甜蜜，台女曾以為二人會一直走下去結婚。

今年暑假後，台女因為修讀的科目而提早進入職場，認識更多人後開始思考自己的未來，「待在這間公司真的有未來嗎？那與大叔的未來呢？交往可以沒問題，但結婚呢？我真的想這麼年輕結婚嗎？」，她又想到如果遲婚及生孩子的問題，害怕孩子出生時，大叔那時便老了，「相差18歲這個事實真的改變不了」。

經過這次認真對話後，台女未有回心轉意，「可能我真的太自私了……我依舊選擇離開你」。她感嘆地指，對方是她遇過最好的大叔，「真的謝謝你」，「謝謝你帶給我快樂的回憶」。

不少網民都覺得可惜，有人認為若是自己會很難抉擇，亦有人坦言年齡差異很難跨越，「就算再喜歡還是會婉拒」。另外亦有人提到，其實如果不需要生兒育兒，這位大叔應該是好對象。網民亦安慰台女，認為她並非自私，「好聚好散也是讓彼此能有機會再遇到更適合的對象」。

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文章授權轉載自《香港01》

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