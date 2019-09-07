孩子不是父母的成績單 隋棠：當父母常常忘記孩子不是「我的」

隋棠帶Lucy、Max看電影。圖／摘自臉書 分享 facebook

我們要如何相信，自己能成為一個「稱職的父母」？

隋棠已經是三個孩子的母親。但近期她仍在個人臉書上說到「要如何將他們視為平等的一個人，而不是『我的』孩子來對待？總覺得自己做得到，但還是時常不經意就失去控制。」

隋棠坦白的教養心得，讓我們一起思考，當每個人都想介入你、「教育」你如何帶大一個孩子，但最好的教養方式真的存在嗎？

已經是三個孩子的媽的隋棠，在臉書寫下她的教養心得，以「要相信孩子，更要相信自己」作結，感動社群十幾萬人。她的發言讓我們重新思考：當教養參考書滿天飛，各路爸媽都絞盡腦汁想找出「教出 OOXX 孩子的 SOP」時，會不會其實，標準答案始終不存在？

孩子不是「我的」，但我們常忘記這件事

在亞洲文化裡，成為父母是一件焦慮的事，那份焦慮來自四方，擔心和伴侶教育理念不合、在意公婆親友眼光，最害怕的，是孩子沒有快樂地長大。教養孩子，成為爸爸媽媽人生中最漫長、最沈重，也最難以估量的「成績單」。

所以，做父母的總是好努力，他們看書、問朋友、找老師⋯⋯，試過各種教養方法，只希望孩子們成為理想的自己。但生兒養女從來就不容易啊，總有力不從心的時候，隋棠想：

生養到第三個孩子，只覺得，這些迷人的小小獨立個體，除了各自不同之外，也和我們不同。

如何將他們視為平等的一個人，而不是「我的」孩子來對待，是個總覺得自己做得到，卻時常不經意就失去控制的課題。

這兩三年看了很多教養的書，希望我書寫教養書的邀約更多，但教養何其容易？

經驗越多，自覺到的不足、疑惑和反省，都只會越多。

她的一席話，無論大人或小孩，都被感動的原因，或許是，我們都曾懷疑過自己：到底要多成熟、多有經驗，才能成為一個「好的父母」？

在沒有誰真的清楚人生中「長大變老」是怎麼一回事之前，父母卻日夜想著：我還可以分享什麼給我的孩子呢？

大多時候，父母只能依著自己成長的脈絡，想著：唸書時的迷惘、戀愛時的心碎、工作後的不安⋯⋯，梳理那些好的、不好的經驗，想找到方法讓孩子不重蹈覆扯，快快樂樂地長大。

但下一刻卻矛盾，你期許自己平等地看待孩子、給孩子選擇的自由，是讓他們能更全然地去經歷生命。你知道，要活出自己的模樣，就得親身從衝撞、跌倒中學習，我們每一個個體才能成長，找到屬於自己的智慧和自信。

所以，親愛的爸爸媽媽，教養真的好困難，是吧？你知道孩子不是你的，他是一個個人，是一個獨一無二的存在；但即使超級明白這一件事，作為一個父母，還是很難不去控制小孩。

其實，我們知道每個父母心底都想說：孩子，原諒我的囉嗦或多心，請活出自己的人生，成為更好的人吧！

最好的教養方法，其實根本就不存在

對孩子來說，長大過程裡，每一次聽到父母說自己教育失敗，都好心碎。其實，孩子知道教養不易，所以我們想一起討論，教養如果不單單是照書或照豬養兩回事，我們又該如何相信自己能成為一個「稱職的父母」？

在隋棠的貼文下，我們看到好多網友共鳴，有護理師寫下：「每個孩子脾氣性格氣質都不同，不是一本教養書就能應對自己家中的寶貝。」其實，不只孩子是獨立個體，大人也同樣是，在這樣的關係裡，隋棠這麼說教養：

照書養還是照豬養其實都極端，也不適用於每個孩子和大人。因為它們都是主觀的、來自各自經驗的判斷，再經過各自的感受去消化並解讀出來的。

所以別人的經驗或許看看即可，參考些許也無妨，但怎樣都不如母親透過自己專心的眼耳鼻口手和心，去了解自己孩子的心理和生理需求來的寶貴。

換句話說，理想的孩子不存在，更沒有理想的父母。我們都是不理想的兒子 / 女兒，也可能是不理想的爸爸 / 媽媽，但正因為如此，當我們用真心和五感去經驗親情，我們能看見彼此眼裡的需要，拉拔對方成長。

社會學者藍佩嘉，曾寫下：「思及自己失落的童年，父母在養育孩子的同時，也經歷一個撫慰或療癒自己『內心小孩』的過程。」我們常說，孩子與父母一起成長，是生命中尤其美妙的體驗，但過程一點也不容易，有碰撞、有摩擦，也有諒解、有相惜。

而親情只能經驗，無法複製。

即使是三寶媽的隋棠，她也沒有一個小孩只要完全照教養 SOP 就能帶大，也不會說養完老大，老二、老么就跟著養，所以，我們何談最好的教養方法？這件事根本不存在。

如果真要說，她想唯一一件事是：

要相信孩子，更要相信自己。

如果你不信任孩子，其實是你還不夠相信自己，還對自己有所害怕。

重新定義快樂家：孩子不是成績單，也沒有不及格的父母

隋棠口中的「相信」，大概就是面對未知最好的心法。她更點出了一種親子關係的新可能，是我們都放下對外界眼光的在意，跳脫世俗對教養的觀念，用純然的好奇與真心，去重新認識孩子，同時聆聽自己的聲音。

多希望，孩子們都能在被充分信任的環境下，找到自己的道路；也多希望，不再聽到父母說自己「教育失敗」，放下把孩子當作成績單的焦慮。讓我們想像教養的畫面，重新定義「家庭教育」：是不需要被比較、不必向任何人交代的；是父母跟孩子都像第一次爬，一步一腳印地靠近對方，摸摸頭、碰碰觸角，相信對方能接住自己。