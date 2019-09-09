孩子在學校被欺負怎麼辦？媽媽們該學的第一課：「放手」！

2019-09-09 10:52 聯合新聞網 MamiBuy



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別小看孩子的生存能力

過年回臺，和夫家高齡九十七歲的奶奶閒聊。我無意間問起奶奶的長壽祕訣，只見她用閩南話淡淡地說：「無禁無忌，食百二。」「嘜管閒事。」奶奶有五個子女，孫子十一個，曾孫二十幾個，如果每個晚輩的大小事都要管、限制一堆，會頻繁生氣，光是為了這個就會少活很多年。

「 別小看孩子的生存能力。 」奶奶說。





孩子就是孩子，沒辦法保護自己？

兒子讀一年級的時候，發生一件事，顛覆我以往對孩子的認知。

某天放學，我發現兒子的外套、書包被同學用麥克筆畫了很多道痕跡，用盡各種方法清洗，還是沒辦法去掉。我沒好氣地訓斥他：「你看怎麼辦？痕跡都去不掉了！書包跟外套都是新的，他要畫的時候，你要跟他說不可以！」

「我有跟他說不要畫，可是他還是要畫啊！畫了就畫了，又沒關係！」

在我看來，兒子分明就是企圖爭辯。「一定是你說得不夠大聲。」我反射性地立即下結論。 「我說得已經很大聲了。」

「好吧！他下次如果再畫，馬上跟老師說，知道嗎？」我提醒兒子，兒子乖巧地點點頭表示答應。

在父母心裡，孩子就是孩子，沒有能力保護自己。 尤其，孩子剛剛離開已經習慣的幼兒園，進入小學這個陌生的環境，當突如其來的事情發生時，一定不知道該如何保護自己，例如被同學欺負；加上缺乏危機感，連大人教導的時候還一點都不在意，甚至覺得沒關係，我很擔心他這種無所謂的態度會讓別人覺得可以繼續欺負他。

父母的期待往往會預言孩子的未來 ，我以為事情就這樣圓滿落幕了，誰知又發生了更勁爆的事。





過沒幾天，兒子的外套跟書包又變得更五彩繽紛了。我有點氣惱地對他說：「媽咪不是叫你要跟老師說？」

「我說了啊！老師還叫他去外面罰站。」兒子表示自己有做到媽媽對他的要求。

為了捍衛自己孩子的權益，我發微信給老師和對方父母 ，雙方都允諾會好好管束那個同學，對方父母也願意賠償清洗衣物的費用。事後我和雙寶共讀關於霸凌的繪本，一起討論解決的辦法，但這些似乎都不管用，那個同學還是三番兩次拿筆畫兒子的物品。

最讓我心疼的是，每次問兒子：「他一直畫你的東西，沒關係嗎？」兒子都告訴我：「又沒關係，媽咪。」他似乎並不覺得自己「被欺負」了。由此可見， 被欺負的往往不是孩子，而是父母心疼孩子的心。 當時，我在心裡思考到底有什麼父母能做卻沒做到的事，翻來覆去地想，總覺得沒有。我黔驢技窮了，一點辦法也沒有，陷入一種深沉的無力感。





放手是培養生存能力最好的辦法

對父母來說，眼睜睜看著孩子受傷害，卻一點辦法也沒有，比自己受傷要痛上千萬倍。我和雙寶爹分享這種心情，雙寶爹安慰我：「也許放手讓他自己好好面對這個世界，才是最好的辦法。你啊！要試著找回以前當老師的從容。」

雙寶爹一語驚醒夢中人。我過去曾擔任幼教老師，需要長期觀察幼兒，所以特別喜歡觀察孩子從剛入園到學期結束，這中間的變化。

剛入園時班裡哭得最厲害的孩子，一學期過後，居然變成埋怨父母太早來接；剛入園時最調皮搗蛋的孩子，一學期過後，居然變成老師最得力的好幫手。凡此種種，不勝枚舉，有時反差太大，都懷疑眼前的孩子是不是同一個人。

我總是問孩子：「你是怎麼辦到的？」 （這句話對孩子有神奇魔力，可以引導他們說出經歷變化的感受。）孩子的回答五花八門，但重點都包含一個意思：他們不想再繼續下去了，這不是他們喜歡的自己，他們想要和其他小朋友開心地玩在一起，然後就自然而然呈現出不同樣貌了。聽到這裡，會讓人對孩子與生俱來的生存能力產生敬畏。雖然說大人的陪伴引導也是其中的原因，但我們都明白，如果當事人不肯努力，是不可能有這種神奇改變的。

回想過去的教學經驗，讓我意識到一點：或許真的到了我該放手的時候了。





就在我快要淡忘這件事情的時候，雙寶哥突然跟我分享他和那個同學的故事。

「媽咪，我後來想到一個好辦法喔！」雙寶哥在餐桌上宣布。

「喔？是什麼辦法？」我滿臉好奇。

「 很簡單啊！我直接跟他說，我們當朋友好不好？我不想用你對我的方法對你，你一直畫我的東西，我很不開心。 」雙寶哥說。

別說那個同學有多震驚，我也很驚訝於孩子的生存智慧。以前是我太小看孩子了，沒想到他居然能找出對彼此有利的方法，並遊說對方妥協接受，創造共贏的局面。最不可思議的是，對方居然欣然接受了！其實霸凌者在班級中往往是被邊緣化、不受歡迎的人物，沒想到有人願意接受他，和他做朋友。現在兒子和他是好朋友，正所謂不打不相識吧！小朋友之間的友情，有時讓身為大人的媽媽不容易理解。

跳出了是非對錯的糾結，就能順應孩子的天性，讓孩子拿出有利雙方的本事。這就是人之所以為人的尊嚴，也是現代教養一直提倡的同理心和換位思考。

孩子教給我的道理，讓我為之震撼了好久。不得不承認，孩子有自己的生存方式，以前我被媽媽這個角色束縛，一直認定自己的方法才是最好的，孩子就應該照本宣科，按照我的指示走。但經過這件事，我深深感受到雙寶哥是個特別的孩子，常常蹦出大人意想不到的法子。身為媽媽的我應該放下身段，虛心向孩子學習處世的智慧，同時也可以緩解身為父母擔心孩子受傷害的緊繃情緒。

生存能力是孩子與生俱來的

我看過一部電影，是關於一個男孩的成長故事。男孩出生於原始部落，是酋長之子，天性純厚，不喜歡傷害別人，也被父母一直好好保護著。男孩在打獵時摔下山谷，大家以為他必死無疑，就轉頭離去。男孩醒來叫天天不靈，叫爹爹不在，意識到一切只能靠自己，於是就此走上成長之路。

那麼，現代的孩子已經失去原始世界給的練習了嗎？那倒未必，我們生存的世界時刻都在提供孩子各式各樣的練習機會，每一種跟原始世界比起來都毫不遜色，一樣殘酷可怕。我們無須刻意製造吃苦的環境，但也不能為了保護孩子，剝奪他練習的機會。如果遇到霸凌事件，就是最好的機會教育，不論是孩子自己遇到，或者是身邊同學的例子，都一樣寶貴。和孩子一起討論分析被欺負的過程和原因，在家中可以透過角色扮演，讓孩子練習自我保護的能力，然後不斷修正，讓不同個性的孩子發展出適合自己的自保方法。一如電影裡的男主角，雖然天性純厚，但最後他成功馴服了狼，保護自己活下來，讓原本認定他軟弱無用的族人刮目相看。

有時，孩子只是跟父母分享自己遇到的事情，並未向父母求助，父母就認為孩子受了傷害，急著替孩子出頭。很多時候，父母也許只須保持關心的態度，好好傾聽孩子，並給予溫暖的回應，也就夠了。

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本文擷取自 3歲起，阿德勒式勇氣育兒 ，作者 清野雅子, 岡山惠實 ，由 遠流 授權轉載