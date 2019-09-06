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月子中心1晚6500元 妻堅持貸款住滿28天引論戰

2019-09-06 16:25聯合新聞網 綜合報導

一名網友表示朋友的老婆剛生產完，想要住進1晚要價6500元的月子中心，還要求貸款...
一名網友表示朋友的老婆剛生產完，想要住進1晚要價6500元的月子中心，還要求貸款借錢來住，讓他聽了很傻眼。圖／ingimage
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女性生產完通常會坐月子來調養身體，有人會選擇到月子中心，但一名網友描述友人的老婆堅持要在一晚6500元的月子中心住滿28天，甚至還不惜要去貸款借錢，讓原PO聽了不可置信，貼文詢問「台北月子中心一晚6500合理嗎？」也引來其他網友們爭辯。

原PO在論壇PTT貼文表示友人因為老婆剛生產完，於是找了一間一晚6500元的月子中心，28天就要收費18萬元，讓原PO聽了目瞪口呆，直呼「太誇張了吧，我去住五星級飯店也差不多這個價錢」。更誇張的是，朋友老婆還要求要住滿28天，扣掉住醫院剛好一個月，甚至為了住月子中心還去貸款借錢，若老公不貸款，老婆還撂話要離婚，讓人不敢置信。

貼文引來網友們正反兩極的論戰，有人批評「老婆為了跟朋友炫耀才想住月子中心的」、「人貴自知，沒貴婦命就不要住貴婦房」、「住不起，老公不會請假1個月在家顧喔」、「住月中也要貸款，還敢生小孩喔？」、「不如住醫院，花這麼多幹嘛」。

但也有人力挺女方表示「合理，但不需要住到28天，14天足矣」、「自己去查一下行情好嗎？包吃包住，有人24小時幫小孩餵奶，換尿布，洗澡，6500/天不是很過份吧」、「建議花，不然以後一定吵架吵不完」、「花錢省麻煩。當你下班回到家看到老婆在哭、小孩在哭、媽媽在臭臉，你就會有訂月子中心的衝動」、「24小時幫你照顧小孩，便宜的你敢送？」

還有網友分享其他縣市月子中心的價格，「算平價了吧…台北市一堆一天破萬的」、「雲林一天2500，五星級」、「屏東3000，六星級」、「天呀!台北人真有錢，鄉下只要3500起」、「我老婆住滿28天，嘉基15萬多，我覺得很值得，光可以睡一個月好覺就划算了」。

月子中心PTT
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