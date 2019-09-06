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87％小三沒發現！臭男人10大「隱渣」卑鄙手段

2019-09-06 14:15DailyView網路溫度計 綜合報導

說到時下最熱門關鍵字之一「渣男」，其實又分為兩種，一是至少敢在摘野花時，坦承家裡還有朵溫室花在等他，好比藝人阿翔（放冷箭）。

至於另一種，則是渣到一點都不剩，為一己私慾，處心積慮隱瞞他人家室存在，進而讓愛情走向三人的窘局，其中第三者甚至最後才發現，原來自己不知不覺中已成為人人喊打的小三，背負破壞他人感情的罪名。

還好惡魔愛躲在細節，透過DailyView網路溫度計的《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，從2018年08月29日到2019年08月28日，只想到自己的渣男，行為上仍有一些蛛絲馬跡會暴露自己的惡行，讓無辜又無奈的小三早日看清真相，擺脫這攤渾水！一起來看看！

圖／DailyView網路溫度計提供
圖／DailyView網路溫度計提供
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10. 說什麼都不准你東西放他家

這還用問！渣男同意你把個人物品放他家，不就是詔告天下自己正在外遇，留下難以抹滅的偷腥鐵證嗎？

尤其，是那些代表你倆關係匪淺，甚至曾共渡春宵的貼身私人物品，好比牙刷、胸罩、小褲褲、情趣用品、用過的保險套等等，一旦被正宮翻到，渣男肯定百口莫辯，有跪不完的算盤啦！

所以女孩們記得，倘若你男友說什麼就是不准你東西放他家，當心一定有鬼！

9. 約會地只有摩鐵、你家、他家

唉～這一點簡直是第三者的悲歌，因為戀情地下化，不被承認、不被祝福的小三，自然只能到燈光昏暗的場所約會。

再加上許多渣男總在生理需要或空虛寂寞時，才想到外頭孤單的情婦，所以他哪裡都不想去，只想在有床的地方，享受雙人「滾床」的快樂。

因此，當你倆約會地點不外乎「摩鐵、你家、他家」這三處時，切記觀察他的一舉一動，看看是否有可疑之處！

8. 他絕不當你的面用手機、傳訊

為了偷吃安全下莊，風險降到最低，許多機警的渣男，會盡量避免在正宮或小三面前解鎖手機或與朋友傳LINE，因為只要一個不小心，手機遭搶、訊息被瞄或來不及上鎖，令人憎恨的劈腿行徑就會被癱在陽光下，滿是謊言的對話紀錄與私密照也可能外流。

屆時，別說小三看了傻眼又難過，她還可能偷偷留下正宮的聯絡資訊，試圖與對方一起組成「婦仇者聯盟」，吵著要渣男說清楚、講明白，好好給個交代。

7. 不加你臉書，也不追蹤IG，更不同意打卡

渣男之所以渣，是因為他凡事只想到自己，總把自己擺在第一位，所以說坦白的，他壓根不在意小三過什麼樣的生活、交哪些朋友、從事什麼工作，甚至有什麼煩惱，因為那不重要，重要的是跟你在一起能排解寂寞，所以別來打亂他與正宮的感情就好。

因此，當你發現另一半每每都迴避加你臉書、追蹤IG的話題，或屢次拒絕你合照打卡，那可能就要合理懷疑，你只是無辜的第三者。

6. 情侶重要節日都剛好有事，不曾一起過

雖然人總有忙碌之時，但不可能這麼巧，每逢情侶重要節日，好比兩人生日、情人節、聖誕節等，對方通通都有事吧？

況且一年裡情人節這麼多，若真那麼剛好，很可能是他「剛好」又要陪正宮過了吧？畢竟大節日放元配孤單一人，不僅容易引發對方懷疑，身旁朋友也會疑竇，如此一來外遇醜事就會東窗事發啦！總之～被蒙在鼓裡的傻妞快醒醒，找到對的人歡慶節日，才是你要的真愛！

5. 他設定你的來電暱稱超級路人

談過戀愛的人都知道，真正喜歡一個人，對方每張照片表情的瞬間，都是世界上最美的風景，所以別說認不住收藏手機裡當桌布了，從來電答鈴到暱稱，肯定也是親暱到不行，最常見的包括北鼻、寶貝、老婆等。

反之，當這個現象不曾出現在你男友身上，他甚至還給你一個普通到爆，看起來無比「路人甲」的來電暱稱，小心他老早就有別人。

4. 你從沒見過他家人、朋友

﻿人家說結婚不只是兩個人的事，而是兩家庭的事，所以當一個人想認真想交往，自然會希望打進另一半的生活圈，與他最親密的家人、好友拉近關係，近一步好好認識。

所以倘若他好幾次家族聚會或朋友聚餐，都用盡各種理由不帶你去，嚷嚷大家都沒帶女友或爸媽不准等，你可能就要知道，他若不是有親朋好友都認識的交往對象，就是無心和你開花結果。

3. 精心準備驚喜，他莫名暴怒

正常來說，任何人收到另一半精心準備的驚喜，通常會一秒爆淚、感動到不行，巴不得立馬抱緊處理。

除非你眼前這個人，老早有穩定交往的對象，所以當你不按牌理出牌，忘了「安分守己」，害他亂了方寸，敗露所有見不得人的渣事，自然會「丟臉轉生氣」，當場給你一頓訓斥，就像在罵不懂乖乖待在身旁的寵物。

2. 找你的時間點不是很規律，就是超臨時

﻿如果你前面有認真看（偷嗆），那肯定早發現，渣男對小三的態度，某部分來說就只是找「備胎」，以排解身心靈的寂寞。

所以，倘若他永遠只會在一天裡固定的放風時間，或正宮突然忙碌之際出現，霸氣的說要找你，或直接打電話過去聊聊天，那你可能就要直覺猜到，他是為避開原配雷達，不讓他覺得事有蹊蹺。

1. 他經常突然搞失蹤、聯絡不上

這一點其實和上述所言同理而論，既然你另一半會在規律時間點出現，或二話不說突然現身，那他很可能也會莫名其妙搞失蹤，瞬間讓你聯絡不上，且原因八九不離十是因為穩定交往的對象。

畢竟只要是人，行為就變化莫測，為不讓原配起疑，渣男自然凡事得使命必達、伴隨正宮左右！至於你...抱歉！渣男需要時自然會出面。

想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 87%小三沒發現！臭男人10大「隱渣」卑鄙手段【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

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