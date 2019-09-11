怎樣算好命人妻？網友說要有「這個」 演藝圈代表賈靜雯、隋棠

2019-09-11 11:50 聯合新聞網 BabyHome



【文：張詩華】

講到好命人妻，你會想到誰？是甫獲金鐘獎入圍的賈靜雯，還是有能力創辦自有品牌的隋棠？好命人妻又要有什麼條件呢？伴侶愛家又會賺？網友說得好，「好命人妻是指，婚後依然可以保有自我，做自己的女人」。

攝影／左：張詩華；右：武美齡 分享 facebook

雖說這個年頭，大家已漸漸認為不一定要結婚，但那句俗語「女怕嫁錯郎」還是存在、時不時會在女性耳邊響起；而想當個好命人妻無可厚非，既然要結婚，當然是希望未來日子能1+1>2。只是總覺得好像別人的日子永遠比自己好？其實以上兩位人人稱羨的好命女星，也都曾在人生路上重傷過。

BabyHome討論區中一則話題，不少媽媽網友分享自己或身邊的「好命人妻」，網友Lubywu首先發文和大家分享自己身邊兩位女性朋友，都是從小家境不錯，婚後先生的經濟能力佳，從不需要為金錢煩惱，另一半更是「寵妻魔人」。不過有其他網友認為，像這種故事，不是因為婚嫁而好命，是原本就過得不錯。

也有許多網友認為，不能單從物質條件判定，網友說：「個人覺得好命不一定要穿金戴銀的，是一種心理層面的滿足，家庭的和樂，有個愛你、體貼你、懂你的另一半我覺得就足夠了。」

剛以《我們與惡的距離》入圍金鐘獎的賈靜雯，或許就就符合以上的描述。美麗、實力兼備的賈靜雯，伴侶修杰楷年輕帥氣不說，還是個能快手照顧孩子的好爸爸，讓人稱羨。不過許多人大概也還依稀記得，賈靜雯人生上半場有不少風波。先是從富家女變成扛家女，一肩挑起家中債務，接著第一段婚姻又不甚愉快，還因為愛女監護權大戰鬧上各大媒體版面。直到賈靜雯與修杰楷相遇後，好像一切都不一樣了。

賈靜雯在FB上說，「每個人都值得，只是也許是時機還不對，不用太急，先把自己準備好，在遇到對的人前一定要先好好愛自己、充實自己。」過去「失婚單親媽媽」等於人生失敗，好似人生大污點，但是賈靜沒有因此停下，調整步調繼續往前，終究，她贏來人生美好的果實，遇到更適合她的伴侶，事業也走向新高峰。

隋棠2015年閃婚圈外人Tony，並在短時間內連生三胎，事業竟也不受影響，不但依舊魔鬼身材、代言接不停，還創辦了同名自有品牌。現在光燦的過往，也曾不堪過，隋棠前段感情談了八年後分得難看，她在螢光幕前淚訴「我的心像被美工刀，在一筆一筆地繼續割著」，一度讓許多粉絲跟著她落淚。

網友分析，「其實好命婆就是自己本身條件優異、心靈富足、有神隊友！」隋棠遇上現任伴侶Tony時，「感覺對了」就迎向人生新頁，閃婚後的她反而聲勢更旺；隋棠曾在接受我們訪問時說，她和Tony認為：「我們就算有了小孩，還是要有自己的時間、還是要以另外一半為重。」隋棠雖然有了三個孩子，仍努力經營與另一半的關係，今年夏天的北海道旅遊，其中兩個白天，他們把孩子交給寶寶俱樂部，在家庭旅遊中規畫了一段彼此約會的時光。

到底怎樣才算是好命人妻呢？不是天天鮮花羅曼史，不是名牌包百萬房車，也許真是像網友說的：「好命人妻是指，婚後依然可以保有自我，做自己的女人」。無論賈靜雯，無論隋棠，婚後還是可以照顧自己，發展自己的事業，也許這才是現代女性真正羨慕的。

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