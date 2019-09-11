小一新生上學前都像打仗！心理師：你知道小一對孩子來說是生活巨變嗎？

2019-09-11 15:12 聯合新聞網 BabyHome



【作者：許嬰寧 心理師】

你知道小一對孩子來說簡直是生活巨變嗎？

圖 / Pixabay 分享 facebook

有個媽媽曾經問我，「為什麼要讓小一的孩子早上起床去上課，是這麼困難？每天都搞得像在打仗一樣？」

媽媽細數每天早上的一級戰場，真的就像是災難片似的，可怕的還不只是起床，起床後的一切，日復一日都是困難重重，明明前一天才講好的，衣服也都準備好了，書包也都收拾好了，可是隔天一早孩子卻突然變掛了似的，整個對於上學變得意興闌珊，連哄帶騙才能勉強出門。

為什麼，要孩子去上學，怎麼會這麼痛苦呢？上學不是一件開心的事情嗎？可以交到新朋友，可以和其他孩子玩耍，又不像大人要趕來趕去，要上班要賺錢，小學根本很輕鬆的，不是嗎？

其實，剛進小學的孩子，生活簡直是一場巨變。

只是他不知道怎麼說而已。

就像大人，突然被丟到國外去生活，沒有認識的朋友，陌生的街道、陌生的廁所、陌生的食物、陌生的法律和規則、陌生的桌椅、陌生的工作環境和同事，你還是你，但其他都變了。你天天都得來到這個陌生的國度，你很想說ＮＯ，但別人都告訴你，你年紀到了，你就必須要天天來到這個陌生國度報到，這是一件多麼另人不安的事情。

尤其是到了開始有回家功課以後，即使功課很少，孩子的巨變不止在白天，連回家的生活都改變了，回家的玩樂時間被壓縮，回家和父母的相處也都圍繞著功課、訂正和聯絡簿。

所謂巨變：人事物時地、回家功課、話題、衣服通通都變了！

有這麼多的變動，都不是令孩子欣喜的，怎麼能不抗拒？

１．同儕比較：在團體生活中，不像在家裡有更即時的肯定和秀秀，也不像在家中可以有更多的注意力和完整的表達時間，失落感油然而生。

２．手足比較：無法突破的年紀差距，會在上學後開始浮現，有些孩子就會吵著想要趕快長大，似乎長大代表著更大的能力，能做更多的事情，而年紀太小總是讓他們感到喪氣。

３．團體公約：學校是個小社會，孩子要開始練習排隊、舉手、照表抄課等，時間不再是自己安排，空間也不全都屬於自己一個人。

４．面對衝突：和其他孩子相處時孩子需要接受不如意、不能立即性滿足的時刻，需要在遊戲過程中感受衝突，面對衝突解決，以及認知其他孩子的無心之過。

５．學習挑戰：學校安排了各種活動和科目，總會有孩子擅長與不擅長的，孩子無法自由選擇，而必須要面對不擅長的部分，認識自己的不足。

對一個幼小的心靈來說，如果要面對偌大的變動和挑戰，卻又沒有適當的語言表達，很容易就會出現抗拒、焦慮或情緒不穩的狀況。

小學對孩子來說，不全然向爸媽想像那般無憂無慮，若是細想，就可略知孩子的不安了。

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