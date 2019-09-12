教孩子聰明吃零食 兒科醫師：把握「三要一不」4原則

2019-09-12 08:00 聯合新聞網 BabyHome



【作者：巫漢盟（阿包醫生）】

之前在粉絲團舉辦零食的投票，詢問爸爸媽媽會不會給孩子吃零食，發現絕大多數的爸媽很少給孩子吃零食，就算有吃也會以健康食物為主，這邊我也再完整分享挑選零食的原則。

分享 facebook

粉絲專頁投票結果

首先先附上粉絲專頁的投票結果（網址➡https://lihi.cc/hWEVg）

分享 facebook

由投票結果可以得知，經常給孩子吃零食的爸媽占了32％，有623票；很少給孩子吃零食的爸媽占了68％，有1315票。

而從留言結果也可得知，多數的爸媽就算有給孩子吃零食，但也大多會先挑選過，不會隨意給孩子吃高糖、高熱量的食品，可見得爸媽在孩子的飲食上多有用心。

不過阿包醫生想說的是，雖然我是小兒科醫師，但其實我對零食餅乾的看法是，不必太過嚴苛，因為在家太過管控，寶包一旦出了家門，外人會給，幼兒園也會給，實在防不勝防。

尤其有時候大人自己也會忍不住買餅乾來吃，隨手就拿起洋芋片一口一口接著吃、夾心餅乾一塊一塊接著嗑，再搭配飲料、啤酒，享受短暫的快樂，這樣子實在很沒說服力。

因此，與其不斷限制孩子，不如教導寶包，盡量吃健康的食物，並且知道節制，也就是從飲食中進行適當的教育，這裡也分享4個重要原則，我稱它為三要一不：

挑選零食的「三要一不」4原則

要：新鮮、看得出原形的食品

這類食品包括全麥餅乾、小饅頭、麥片、易咬堅果等，它們多由天然食材製成，少化學添加物，熱量較低，可滿足口腹之慾，是正餐間的好選擇。

要：注意營養標示

爸媽在購買時可注意食品包裝上的營養標示，包括碳水化合物、蛋白質、鈉、脂肪等。通常越健康的零食，含有的營養素也越多，脂肪與鈉含量也較低；反之，越不適合吃的零食，含有的營養素較少，脂肪與鈉含量也較高。

要：控制時間和份量

零食應在正餐與正餐間食用，不可取代正餐，建議至少距離1小時，份量也不宜過多，不能讓寶包一吃就飽，導致正餐吃不下去。

不：避免高脂肪、高鹽、高糖的食品

這類食品包括巧克力、糖果、蛋糕等，它們不僅熱量高、營養價值低，而且含有過多的精緻糖，長期食用容易引起肥胖，應避免食用。

小叮嚀

最後提醒爸媽，嬰幼兒時期是培養孩子食物喜好的重要關鍵，這時記得多費些心思，幫助孩子挑選健康的零食，把握 少量、少油炸、 少甜食、 多自然食材 的大原則，才能讓孩子長得頭好壯壯喔！

【延伸閱讀】

●食物加點酒比較香，孩子可以吃含酒類食物嗎？

●爸媽必知，這五種營養素對兒童超重要！