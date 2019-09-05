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岳母一見面就問「受洗沒？」 他娶混血老婆怨：別想的太美好

2019-09-05 14:38聯合新聞網 綜合報導

一名網友娶了愛爾蘭混血老婆，但老婆的家人卻相當重視宗教觀念，岳母常常一見面就問他...
一名網友娶了愛爾蘭混血老婆，但老婆的家人卻相當重視宗教觀念，岳母常常一見面就問他是否受洗了，令家裡沒有宗教信仰的他，相當困擾。圖／ingimage
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和外國人結婚是許多人的夢想，但現實總是殘酷的，異國夫妻之間的磨合期往往比一般夫妻來的長。一名網友娶了愛爾蘭混血老婆，但老婆的家人卻相當重視宗教觀念，岳母常常一見面就問他是否受洗了，令家裡沒有宗教信仰的他，相當困擾，也擔心小孩是否會被逼著受洗。

一名網友在「mobile01」發文，呼籲各位網友「不要羨慕娶外籍老婆…別想的太美好」，他舉自己的例子，老婆是愛爾蘭混血，岳母是愛爾蘭人，岳父是台灣人，但是岳父很多觀念和台灣人已不同，尤其愛爾蘭相當重視宗教觀念，想是聖派翠克節，老婆一定會回娘家參加活動「每年！！沒有一年落下的！！」，其他在台灣上教堂更不用說。

岳母更是一見面就質問他「你受洗了嗎？」，這讓父母沒在拜拜及家裡沒有宗教信仰的原po相當困擾，所幸，老婆並不介意，原po也解釋，討厭被別人逼，但長輩的話自然會乖乖聽訓，但他認為要看緣分，「也許哪天時間到了，我就受洗，但是…也有可能不受洗」。

但這只是其中一個小矛盾，他更苦惱的是「小孩要不要受洗？」，他也強調，不管是娶東南亞還是歐美的老婆，磨合期都會相當長「尤其是你老婆的家人！」他也認為，其實他們過的節就像過中秋節一樣很平常，主要是「我很討厭被強迫！！！」

夫妻
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