月子中心很值得！ 她神譬喻新手村打臉酸民

2019-09-03 18:12 聯合新聞網 綜合報導



一位鄉民日前在PTT上問卦，「坐月子是台女陋習還是東西方體質差？」引發熱烈討論。有位媽媽分享親身經歷，直言月子中心真正的目的，其實是「要讓你在爸媽新手村輕鬆學習」，文末更肯定的說，不論是哪國的爸媽，體驗過月子中心一次服務後，第二胎回鍋率肯定很高，「錢夠，誰想苦了自己？」

有鄉民在PTT的八卦板上發文，說他看到有女網友認為，「男的不應該拿坐月子這種事情來嘴，東西方體質本來就不同」。引發他的好奇心「是台女體質不好？還是西方女人太強壯？可是東南亞的好像也沒什麼坐月子。」

有位媽媽熱心回文，表示自己有住過月子中心的經驗，「月子中心真正的目的是要讓你在爸媽新手村輕鬆學習」，因為前幾個月嬰兒少量多餐、每3個小時就要餵一餐，「平常沒好好運動，那個睡眠量就會先把新手爸媽打垮」。隨著小孩重量上升，餵奶抱小孩就會越來越沉重，「肌肉量不足就會嚴重痠痛，直接擊垮爸媽的身心。」

「月子中心供餐、包打掃、新手教育全部都包」，女網友表示，讓爸爸媽媽能循序漸進地學會如何照顧嬰兒，也可以慢慢增加難度，而且月子中心專業照顧嬰兒，想睡覺就能安心睡，不用擔心嬰兒大哭，坦承「是因為錢不夠多，所以才住的短，不然這麼爽的地方，肯定是住到爽好不好。」

她最後肯定說，「不論是哪國的爸媽，知道台灣月子中心的服務，享受過一次之後，第二胎回鍋率一定超高，錢夠，誰想苦了自己。」

看到此篇回文，讓不少人相當認同，「我付給月子中心快50萬，說真的，他們可以解決掉的事絕對超過這個錢」、「去過都知道有這價值」、「主要是價錢有點貴很多人難以負擔，如果有更多簡配版的選擇會更好」、「我第一次排斥，第二次住好住滿，前面真的超累的」、「月子中心當然不是奢侈品，有試過一次就知道是必要品」，「為了省錢沒去月子中心結果在家搞到快憂鬱症，有下次一定會去」。