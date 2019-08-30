婚前房子頭期款男方付 女友還要「登記共有」讓他心煩

2019-08-30 17:13 聯合新聞網 綜合報導



台北購屋示意圖。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 結婚、買房是人生兩件重要的大事，一名明年將要結婚的男網友在網路論壇上寫道最近想要買房，但女友要求房子「共同持有」，而且頭期款由男方負責，貸款則等到結婚後女方再幫忙負擔部分，讓男網友擔心婚前就由單方出資買房，而且還登記共有會衍生問題。

這名男網友在論壇PTT上表示最近打算買房子，女友知道後要求要「共同持有」房子，而且頭期款和結婚前房子的貸款由男方支付，明年結婚後她會幫忙付部分貸款。原PO聽了不知道該怎麼辦，只好詢問網友「請問這樣適合婚前就登記共有或是預告登記，哪一種方式呢？」

許多網友建議原PO婚後再登記比較好，「婚後再買，過來人建議」、「婚後的變化不一定是婚前能想像的，想多點是對的」、「搞得這麼麻煩，乾脆婚後再買，若你跟她共同登記了，結果最後新郎不是你，怎麼辦？」、「建議婚後再買房，婚前買的糾紛太多，況且宴客前一天拆夥的也大有人在，現在你們就只是男女朋友關係而已，不要把事情搞得這麼複雜」。

還有網友提醒「頭期款一方不能付太多，會有贈與稅的問題」、「可以跟她說婚前登記共有可能有贈與稅問題要處理，需要精算」、「婚後再改登記，但要付一些規費」。也有人對於男女雙方為了房產問題傷腦筋頗有感慨，「每每看到這種文章都覺得滿可憐的，很辛苦呢」、「人生就是這麼辛苦啊，房版各種人生百態」、「都要以離婚為前提去算計其實蠻累的」、「想一些其他手段，可能有些傷感情，我覺得你先想清楚你自己的立場，再來問好一些。女生可能只是要個保障而已，也不一定真是什麼妖魔鬼怪」。