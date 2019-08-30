她已繳150萬房貸 媽媽卻想房產獨留給弟弟

2019-08-30 16:37 聯合新聞網 綜合報導



有位網友發文表示自己老婆給了岳母150萬元繳房貸，但岳母卻堅持將房產獨留給老婆弟弟。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

有些人會幫忙自己家庭繳房貸，但若是房產問題沒平分清楚，恐怕會造成家庭紛爭。一名男網友在網路上發文，表示自己老婆家裡有4個小孩，家中只有1個弟弟是男生，岳母有留一棟房子，而老婆已幫忙繳了約150萬的房貸，但岳母卻堅持將房子獨留給兒子，不讓4個小孩一起平分，因此使原PO打算告上法院。

原PO在「mobile 01」發文，表示老婆家庭是單親，她在家中排行老二，上面有姊姊下面則有弟妹，而最小的弟弟是家中唯一的男生，岳母有留一棟房子，說以後要留給弟弟，但老婆從成年至今已給岳母不少錢，她每月給3萬元，累積至現在已經繳了約150萬元的房貸，讓她不禁氣憤表示「我都幫妳繳那麼多錢了，為什麼不要四個兄弟姐妹共同擁有呢？」，但岳母仍然堅持將房產獨留給弟弟，讓原PO忍不住上網詢問「有什麼辦法可以上法院提告嗎？」

文章一出後，許多網友紛紛留言，並說若要分得房產恐怕有難度，「財產持有人說的算，給錢沒借據、借條、支票，僅口頭約定沒公信力都是無法界定的」、「只要你岳母在死前把資產轉移給小弟，你們就沒輒了」、「如果媽媽懂得要生前贈與的話，你們沒輒」。

而也有網友表示不要因為150萬就搞壞家庭關係，「真要計較錢當然拿得到，但親人間就生分了....」、「150萬還好，真的是看開點」、「這和我家的情況有點相似，但親情不會只價值150萬的」、「怎覺得現代人很會計較？長輩養妳到大花多少錢？親情值多少錢？」