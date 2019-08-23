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得知女友是變性人！男友坦承猶豫5分鐘接受 原因曝光

2019-08-23 18:43香港01 記者李納德／綜合報導

變性人也值得擁有愛情！台灣有一名26歲的YouTuber愛里，數年前鼓起勇氣到泰國做變性手術，完成自小渴望成為女生的夢想，愛里皮膚白皙，擁姣好樣貌及魔鬼身材，跟一般女神無異，她不時在網上分享與男友的生活點滴，又指當時男友得知她是變性人時，男友只考慮了5分鐘，便決定繼續跟她交往，「擺在眼前就是會讓我心跳加速的女性」。

數年前愛里還是男兒身，他參加台灣節目《康熙來了》時，已提到自小渴望成為女生，惟擔心別人的閒言閒語，在外他只展現Man的一面，私下卻開始儲錢準備變性，並在2015年開始服用女性荷爾蒙和抗雄性荷爾蒙，2年後正式到泰國進行變性手術。

愛里透露，家人從未知他想變性，他第一次告訴家人時，爸爸氣得直呼馬上送他去當兵，直至手術結束後，愛里亦花很長時間說服家人，她坦言跟父母坦白是非常困難，「但如果連這一關都過不了，往後你所面對的社會，對你的排擠、對你的異樣眼光，你更無法去承擔這一切。」

愛里鼓起勇氣變性後，如今也找到幸福，她經常拍片與男友公開放閃，在其中一條片中，男友表示經常有網民問道「當知道女友是變性人之後有什麼反應」，他指當初在偶然機會下認識愛里，當時在車站等待客戶時，見到愛里被別人搭訕，他見到愛里後一見鍾情，下定決心一定要認識她，於是便主動遞上一張寫有電郵地址的紙條。

男友坦言，愛里讓他心跳加速，這正是他所想追求的感覺，「我完全沒有想到她是一個你們口上所謂的變性人」，他指二人交往期間，對愛里很尊重，「因為自己非常愛慕她，所以整個交往過程都跟一般正常男女一模一樣」。

提到得知愛里是變性人時，他坦承只考慮了5分鐘，便決定繼續交往，「我問自己到底還要不要繼續？可是身體騙不了人，我對她就有非常大的性慾存在」，又承諾要用同樣的方式去對待自己所愛的女人，他大讚愛里「比我認識的女人還要女人」，「是我認識的女人當中最懂男人的，所以我離不開她」。

YouTuber愛里數年前鼓起勇氣到泰國做變性手術，完成自小渴望成為女生的夢想。...
YouTuber愛里數年前鼓起勇氣到泰國做變性手術，完成自小渴望成為女生的夢想。圖擷自Instagram「allie.liao」
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男友坦承只考慮5分鐘，便決定繼續交往，並大讚愛里「是我認識的女人當中最懂男人的，...
男友坦承只考慮5分鐘，便決定繼續交往，並大讚愛里「是我認識的女人當中最懂男人的，我離不開她」。圖擷自Youtube頻道「愛里」
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延伸閱讀：

日本美少年從小自覺不同　長大後變性成超美寫真女星【睇片】

韓國變性網紅承認曾賣淫　直播向粉絲道歉講出背後洋蔥原因

文章授權轉載自《香港01》

變性泰國

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