勇氣育兒法 不要成為剝奪孩子體驗機會的家長

2019-08-30 16:03 聯合新聞網 MamiBuy



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透過「自然結果」，讓孩子多方學習，請不要成為剝奪孩子體驗機會的家長。

孩子在嘗試錯誤的期間，所累積失敗和成功的體驗，會逐漸讓他學得正確的行動。這種經過體驗學習的方法，可說是最原始的學習方式，雖然乍看之下效果緩慢，但其優點是貼近現實，孩子可以確實學習，家長也能藉機成長。所以，請不要剝奪孩子透過體驗學習的機會。





當孩子做事（行動）的結果，只有孩子本身承受時，便是「 孩子的課題 」。這時，孩子行動的結果，依照自然法則會回歸到孩子本身，這稱為「 自然結果 」。

例如：「淋雨身體變冷，或許會感冒」、「電動遊戲玩太久，對眼睛造成負擔，眼睛會痛」之類，家長經常比孩子提早預測到「不好的」結果，為了不讓孩子吃苦，因而出面干預「孩子的課題」。可是 「好」和「不好」，必須孩子親身體驗，並依據這個體驗自己思考，嘗試錯誤後，才能學會自我管理。





為了讓孩子從結果學習成長，放手使其嘗試，亦需勇氣。家長給予勇氣讓孩子自己處理的結果，假如成功，孩子將會因此獲得極大的自信。

讓我們來看看小堇的案例吧。

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插畫-本田 亮

父母在事前禁止孩子「不可以這樣、不可以那樣」，孩子會因恐懼失敗，而變得膽小；或是產生反抗心，故意跟父母說的話作對。

小堇從自然結果，學習到「鞋子太大的話，跑步時會脫落，不能跟大家一起玩遊戲。我還是等大一點再穿好了！」 於是自己決定選擇「現在不穿

因為阿楓的回應，小堇從自然結果中學習，也感受到「我有（自己思考、自己決定）的能力」、「（跟以往不同、由我決定）媽媽是我的夥伴」。

放任孩子的情況下，當然有時結果會「不佳」，不過孩子能從結果學習到許多事情。 即使家長認為「有點危險」，還是多少讓孩子自由的體驗吧。這麼做，算是打了「危險的預防針」，獲得避免更大危險的智慧。

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本文擷取自 3歲起，阿德勒式勇氣育兒 ，清野雅子, 岡山惠實 ，由 遠流出版社 授權轉載