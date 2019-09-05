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食物加點酒比較香，孩子可以吃含酒類食物嗎？

2019-09-05 09:47聯合新聞網 BabyHome

【作者：巫漢盟（阿包醫生）】

日前有媽咪私訊詢問，孩子到底能不能碰含酒類食物，例如：薑母鴨、麻油雞或酒釀桂圓麵包等，這次阿包醫生就來跟大家聊聊酒類食物的常見問題。

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萊姆酒冰淇淋、酒釀桂圓麵包…孩子可以吃嗎？

說到市面上的含酒類食物實在太多，像是中式料理的羊肉爐、麻油雞、薑母鴨，西式的萊姆酒冰淇淋、紅酒燉牛肉，或是麵包店常出現的酒釀桂圓麵包等，不勝枚舉，但是這些含酒類食物到底能不能讓孩子吃呢？首先要先來了解幾個問題：

問題1：嬰幼兒肝臟什麼時候成熟？

肝臟是人體重要的新陳代謝器官之一，每個入口的食物、藥物等經由腸道吸收後，會透過血液循環直到肝臟，肝臟收到這些物質後會先進行新陳代謝，將大分子分解、轉換、合成為其他分子供身體利用或變成大小便排出體外。

至於嬰幼兒的肝臟在什麼時候成熟，答案是5歲後才會漸漸成熟，在此之前，身體吸收、代謝的功能有限，千萬不要嘗試餵食不符合孩子年齡的食物。

問題2：碰酒後可能產生哪些後果？

酒精的學名又稱為乙醇，乙醇有個特性就是「不需要消化就可以吸收」，而且吸收速度也相當快，當人體吸收乙醇後，透過循環進入肝臟時，會先由乙醇去氫酶代謝成「乙醛」，然後再被乙醛去氫酶代謝成「醋酸」。

但乙醛又是什麼呢？它是一種致癌物，若身體長期累積該物質就會提高罹癌機率。也許有人會問：「它不是可以被代謝掉嗎？」不幸的是，台灣人大多有乙醛去氫酶基因缺損的問題，因此罹癌風險也較高。

除了會提高致癌機率，由於嬰幼兒身體發育尚未成熟，就算只是食用含酒類食物，身體也未必能在短時間內代謝完全，輕者容易引起頭暈、嘔吐、精神不濟等狀況，嚴重則可能會引起癲癇、昏迷等。

此外，若孩童長期接觸酒精，會影響自我控制能力、判斷力下降、注意力不佳、大腦發展受損、生殖器病變等傷害。還有研究顯示，未成年孩童提前接觸酒精，日後對酒精的成癮性就會提高4倍！

問題3：酒精在烹煮過程中真的可以揮發掉？

相信爸媽一定聽過「烹煮食物時，只要煮得越久，酒精就能夠被揮發掉。」的說法，但這說法真的可信嗎？答案是：幾乎不會。

美國農業部曾做過一項實驗（實驗報告參考下方網址），他們利用部分酒品烹煮料理，並測試燉煮後遺留下來的酒精濃度，結果顯示如下：

※原文連結：https://www.nal.usda.gov/sites/def...
※原文連結：https://www.nal.usda.gov/sites/default/files/fnic_uploads/Alcohol-Retention.pdf
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至於台灣傳統料理中的羊肉爐、麻油雞、薑母鴨的殘存酒精濃度為何？阿包醫生沒能查到相關資料，且各地料理方法不盡相同，其中添加酒的種類可能也不同！但由上表可推論，不論是利用哪種方式烹煮，料理中的酒精幾乎無法完全揮發殆盡，尤其又以燒烤殘留的濃度最高，煨煮方式則相對較低，但即使濃度僅剩4％，對身體尚未發育成熟的嬰幼兒來說，只要一點點的酒精都能造成不小的影響，因此不宜添加。

問題4：哺餵母乳媽咪可以喝酒嗎？

最後一個常見問題則是母乳媽咪可以喝酒嗎？答案是：不宜

國民健康署建議，媽媽應盡量不要喝酒，若是要喝每天也不應超過每公斤0.5公克的酒精，也就是1罐350CC的罐裝啤酒，且喝完後應過2～2.5小時才能餵奶。當然如果哺乳媽媽吃了含酒的麻油雞或其他料理如紅酒燉牛肉，無論喝湯或吃肉，也要同樣間隔2～2.5小時再餵奶，若是間隔時間太短，可能會發生寶包煩躁不安、吸吮量減少等問題。

料理建議

由此可知，含酒類食物對嬰幼兒會造成不小的影響，包括頭暈、嘔吐等，尤其若是沒有拿捏好分量，更可能造成終身傷害，以下提供料理建議。

1.分開烹煮

建議爸媽在家烹煮食物時，若是遇到含酒類料理，例如：紅酒燉牛肉、三杯雞等，在加入料理酒之前，先將孩子那份取出，另外煮熟，大人的則可繼續料理，避免孩子食用酒類菜餚。

2.替代其他調味料

不少料理加入酒精之後，不僅可以增添風味，更能促進食慾，因此是做菜不可或缺的調味料之一，但是因為孩子不能食用相關料理，因此爸媽應拿出替代方案，尋找氣味、作用類似的物品，像是以檸檬汁取代白酒、以果汁取代紅酒等，讓孩子在享用美食的同時，也能兼顧美味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【延伸閱讀】

嬰幼兒可以吃優格嗎？小兒科醫師專業建議

嬰幼兒需要補充益生菌嗎？對寶寶健康有影響嗎？

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