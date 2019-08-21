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小心愛火熄滅 十大讓另一半崩潰的地雷習慣

2019-08-21 16:04DailyView網路溫度計 綜合報導

相愛容易相處難，避開彼此的地雷，才能讓感情長久。 圖／Ingimage
相愛容易相處難，避開彼此的地雷，才能讓感情長久。 圖／Ingimage
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曖昧是戀愛時最珍貴的時光，因為此時兩人還在摸索彼此的底線，各自隱惡揚善，在對方面前呈現最完美的模樣，直到交往後才露出真面目，例如戒不掉的菸癮、垃圾亂丟、不做家事…等，讓人大崩潰呀！

個人習以為常的事情，在伴侶的眼中卻成了眼中釘，大家總說生活的那些小事，才是壓垮彼此之間感情的殺手。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出十件最讓網友崩潰的伴侶不良習慣，快來檢查自己有沒有不小心踩到地雷吧！

第一名、抽菸

因為抽菸而吵架到底值不值得？網友表示自己不喜歡菸味，也希望對方能夠健康伴自己到老，雖然自己另一半經過溝通後，不會在自己面前抽，等於是眼不見為淨，但是殘留的味道仍然揮散不去，可能附著在衣服上或是寢具上，等於還是24小時得忍受味道。

還有網友表示溝通過程中，另一半卻希望自己要去習慣菸味，實在讓人想怒分開！有網友認為直接和另一半表示不能接受菸味，對方自然會做出抉擇，畢竟希望在一起不要因為吸菸而吵架，不然遲早也會消磨感情殆盡。

也有網友覺得不是對方戒菸才是愛你，彼此好好談過、互相協調出一個雙方都能接受的方式，但是要長遠考慮呀，別等到快要結婚生子了，才發現自己無法走下去。

酒後不開車，安全有保障；飲酒過量，害人害己；未滿十八歲禁止飲酒。

吸菸有害健康、會導致癌症、能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫；孕婦吸菸易導致胎兒早產及體重不足。

吸菸害人害己，戒菸可減少健康的危害！

第二名、愛遲到

「全世界都在等你！」不經讓人想問，為什麼總是有人慣性遲到，不僅覺得自己不受尊重，久而久之也漸漸不願意和對方有約。但如果是另一半愛遲到的話，難道除了分開就沒有別的法子了嗎？網友分享可以以後約會都等對方真的出發了，自己在估時間出發，或是將約定的時間默默提早，讓對方能在正確的時候出現。

如果是因為車況或是真的有事情耽擱個5～15分鐘，還算合理範圍，但如果是大遲到個半小時以上，網友認為感情會慢慢淡掉，最後只能走上分開這條路，也有網友怒批，這種人連朋友都不想當，更何況是自己另一半。

第三名、亂吐口水

碰到有人亂吐口水，除了讓人覺得噁心之外，還可能與沒教養做聯想，更別論是自己的另一半所做出的行為，真的非常讓人生氣。有網友分享如果隨地吐痰和吐口水，雖然另一半不是朝自己吐，但還是會有種不受尊重的感覺。

第四名、打呼太大聲

枕邊人打呼干擾入眠嗎？網友求助有沒有辦法讓聲音變小一點，也有網友說自己很重視睡眠，聽到驚人的打呼聲時，超想揍人，也有人建議這是睡眠呼吸中止症的跡象，可以尋求專業幫助，或是被干擾睡眠的人選擇塞耳塞吧。

第五名、不愛洗澡／洗頭

面對不愛洗澡的另一半，你會直接選擇分開嗎？網友認為自己冬天兩天洗一次真的還好，有網友回應遇到這樣的另一半，一定毅然決然分開呀！還有網友分享自己另一半三天洗一次澡七天洗一次頭，用體香膏、乾洗粉、香水，還是讓自己心理有障礙。

第六名、酗酒

另一半若適度小酌，大部分的人都覺得無可厚非，可以接受。但若是飲酒過度，甚至到了酗酒的程度，不僅可能無法工作、影響收入外，伴侶之間的相處也可能出了很大的問題。

面對每天有各種理由喝酒的另一半，一喝就是喝到醉的情況下，勢必會加重照顧的負擔，網友勸諫如果遇到這樣的另一半，還是要找專業醫師幫助，不然就只能忍痛放生了。

第七名、亂丟垃圾

有些人只要發現桌上有用過的衛生紙十分厭惡，如果遇到另一半不愛乾淨怎麼辦呢？吃完的零食袋習慣的隨手留置在桌上、用過的杯碗瓢盆都不洗，小心被愛人碎念到頭痛！

有網友提到，這種差勁的衛生習慣既然已養成，只能看另一半能不能忍受磨合，或是從限定自主管理的區域開始清潔，也有網友建議想要改善無法一蹴可及，只能為了保住愛情多多注意了。

第八名、吃檳榔

曾經有網友PO文求助，哭訴自己因為吃檳榔被分手，但也釣出一堆反對另一半吃檳榔的網友，紛紛表示這真的是愛情的巨大地雷，不只對健康有害、口腔衛生大打折扣，另一方面則是不能接受檳榔味和會吐出紅色汁液非常噁心。

第九名、馬桶沾血／屎不清

這令人作噁的場景，在公共廁所遇到也只能自認倒霉，但是在家裡碰到，矛頭就可能指向熟識的另一半，明明馬桶旁邊就有刷子，卻不隨手弄乾淨維持環境整潔。同住在屋子裡，每次都是看不下去的人動手，難免讓人生氣。

第十名、挖鼻屎亂塗

能夠輕鬆在另一半面前放屁、挖鼻屎才算是感情好的象徵？有人表示這代表感情好不偽裝形象，但大部分人都表示，無法接受對方在自己面前挖鼻屎亂彈、亂塗，感覺超級噁心，不小心摸到或看到會抓狂，不然至少也用衛生紙包起來遮住吧！

圖／DailyView網路溫度計
圖／DailyView網路溫度計
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想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>>消磨愛情的那些小事！十大愛情殺手最讓另一半受不了的生活習慣【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月31日至2019年07月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『愛情殺手習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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