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孕吐好難過？婦產科醫師：掌握飲食7關鍵，有效舒緩害喜不適

2019-08-28 08:33聯合新聞網 BabyHome

【作者：郭安妮 婦產科醫師

掌握飲食7關鍵，有效舒緩害喜不適

圖 / Pixabay
圖 / Pixabay
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孕吐好難過？試試這樣吃

莉庭目前懷孕11週，在生理、心理方面都還在適應，雖然對於即將成為人母感到驕傲，但心情也很緊張。尤其孕期進入第9週後，她時不時出現噁心感，而這幾天更嚴重，只要吃完一餐，不到1小時就會跑廁所去吐，晚餐則更嚴重。

每次孕吐，她都覺得似乎把胃部的食物清空了。也因此短短幾天，她體重就掉了1～2公斤……。

關於孕期害喜，美人魚時尚婦產科診所院長郭安妮表示：「出現這情況的孕媽咪約有6至7成，但不見得都會嘔吐，較輕微的是噁心、食欲不佳或脹氣嚴重，狀況嚴重則是嘔吐，甚至有些孕婦連喝水都會吐。」

為什麼會孕吐？

一般的害喜症狀包括噁心、嘔吐，特別容易在早上起床出現晨吐，以及食慾不振、脹氣等。而孕吐嚴重，可能連胃酸、膽汁都吐出來，嚴重還可能導致脫水，甚至因為電解質不平衡而暈倒。

至於引起害喜、噁心不適的原因，除了體內荷爾蒙出現巨幅的改變，另外，也與人類絨毛膜性腺激素（HCG）的上升有關，此外，郭安妮院長指出：「加上懷孕時，黃體素上升會讓食道括約肌會變得鬆弛，所以有些孕婦吃飽馬上躺著，容易發生胃酸逆流的不適。」

再者，黃體素大量增加也會造成腸胃蠕動變慢，降低胃排空的速度，不僅造成消化不良，並產生噁心、嘔吐、食慾不振等情況，甚至還可能出現腸胃不適症狀。

孕期14～16週，害喜逐漸緩解

孕期進入第5、6週會開始出現孕吐情況。

正常來說，孕期進入第5、6週會開始出現孕吐情況，不過要視孕婦的體質而定，可能提早或延後。通常在第8週會狀況更明顯，在第14～16週逐漸減緩。

郭安妮院長說明：「其實這是過渡期，主要是初期懷孕，人類絨毛膜性腺激素急速上升而造成身體不適應、不習慣，隨著週數增加逐漸適應後，加上增加的幅度也維持一定，不舒服的感覺就慢慢緩解。」

嘔吐，可能是腸胃疾病引起

除了懷孕的劇烈變化造成孕媽咪反胃噁心，還得考慮孕婦本身是否有腸胃疾病。

像郭院長曾遇過孕媽咪孕吐得嚴重，經由腸胃科醫師會診才發現胃部長瘤，因此，若孕媽咪服用了婦產科醫師所開立的藥物仍無法緩解孕吐狀況，也許是腸胃道問題所引起的不適，建議讓腸胃科醫師檢查、診斷。

另外，如果孕婦本身患有潰瘍，可能會加重孕吐情況，如有疑慮最好就醫確診，以確實瞭解自己的身體狀況，亦減輕心理壓力與不安。

一般孕吐不致於影響寶寶

原則上，單純的孕吐不會影響到孕期或胎兒。如果孕吐嚴重導致體重不增反降，郭安妮院長解釋：「對於初期胎兒所造成的影響不大，因為初期懷孕寶寶大約100克，如果媽媽三餐正常進食，對於寶寶不至於造成危害。」除非10個月的孕期，媽媽體重增加不足時，即可能影響寶寶的體重。

嚴重害喜5狀況，盡快就醫

出現害喜症狀時，有些孕媽咪吐完以後會覺得舒服、輕鬆，可以繼續進食；但有些媽咪可能吐到頭昏眼花、甚至嘔吐物出現異常顏色。當孕吐、害喜到什麼情況就需要就醫？

1.頭暈

當孕媽咪害喜幾次以後，開始出現脫水、電解質不平衡的情況，覺得頭昏腦脹，可能隨時有暈倒、休克的狀況，此時必須就醫治療。

2.體重下降5％～10％

有些媽咪吃完東西就嘔吐、甚至連喝水都會吐，嚴重到完全無法進食、造成體重下降5％～10％，可能需要住院注射點滴以補充營養。

3.電解質與酮體異常

若嘔吐情況過於嚴重，建議孕媽咪抽血、驗尿，檢測電解質與酮體是否正常。一旦檢查出電解質不平衡或發現小便異常，例如：尿液驗出酮體，代表新陳代謝異常，必須盡快就醫讓醫師檢查評估是否住院治療。

4.嘔吐物有鮮血

嘔吐物出現鮮血，可能是吐得太嚴重而造成食道灼傷，郭安妮院長解釋：「由於食道附近有小血管，當孕吐頻繁或太過於用力，可能造成輕微出血，不過沒有關係，待孕吐好轉傷口會慢慢癒合，孕媽咪別過於緊張，但如果孕吐血量比較多時，最好還是讓腸胃科醫師檢查為妥。」至於吐出咖啡色物質，可能是患有嚴重胃炎，建議至腸胃科就診。

5.劇烈嘔吐超過24小時

通常嘔吐超過24小時即屬於孕吐嚴重，郭院長表示：「當孕婦感到很不舒服，不妨就醫打止吐針、注射點滴補充營養，否則當嘔吐過於嚴重而造成電解質不平衡、尿液出現酮體，則需要住院觀察一段時間。」

孕吐沒胃口，掌握飲食7關鍵

當孕吐害喜沒食欲時，應掌握哪些飲食重點，避免媽媽與胎兒的營養缺乏？

1.少量多餐

懷孕時期由於腸胃蠕動速度減緩，建議採取少量多餐的進食方式。不過，郭安妮院長指出：「不要等到很餓的時候才進食，否則胃酸分泌過多易引起胃酸逆流，造成孕吐更嚴重。」特別是孕婦容易低血糖，餐與餐之間可以準備一些小點心，例如：蘇打餅乾、吐司、或水果等，避免空腹。

2.少湯湯水水

水分容易造成胃部膨脹，產生胃食道逆流。

孕吐時，若再喝果汁或湯湯水水恐加重孕吐情況。因為水分容易造成胃部膨脹，產生胃食道逆流。所以一早起床時，不妨攝取一些蘇打餅乾或吐司來中和胃酸，緩解減輕早晨產生噁心情形。

3.不油不膩的飲食

在飲食的選擇上，避免油炸、油膩或過鹹等食物。郭院長表示：「食物過油、過鹹，不僅難消化，也容易對孕媽咪的身體造成負擔。再者，孕媽咪聞到油膩味容易引起噁心不適感。」

4.補充維他命B6

如果孕吐嚴重，可請婦產科醫師開立維他命B6來緩解不適，因為維他命B6有能抑制噁心嘔吐感的作用。

5.睡前不要進食

建議睡前不要進食，如果吃飽馬上平躺睡覺，容易造成胃食道逆流、引起嘔吐。不過，若睡覺之前覺得餓，郭安妮院長表示：「可以吃吐司、蘇打餅乾或一些清淡的蛋白質食物來中和胃酸。」

另外，不建議攝取流質食物，像牛奶、果汁等，以免胃部膨脹引起胃酸逆流。特別是孕媽咪出現脹氣情況時，牛奶、豆漿更容易加重脹氣，最好避免。

6.補充葉酸

懷孕初期最重要的養分是葉酸，缺乏葉酸恐造成胎兒的神經管缺損，因此建議孕媽咪適當補充。至於孕婦綜合維他命，則在孕期12週以後補充即可。

7.試試檸檬水

另外，郭院長建議飲用檸檬水，或切一片檸檬片放在桌上，也許天然的清新味道能助於緩解噁心感。

7個好習慣，有效改善害喜

在日常生活中怎麼做能夠緩解孕吐或噁心不適？

1.飯後避免平躺

用完餐或吃完東西別立刻躺著，盡可能做一些活動，例如：散步、或做簡單的家事等。睡覺時則可以墊高枕頭以免胃酸逆流。

2.孕吐完記得嗽口

孕吐完，建議用開水或嗽口水嗽口來沖淡嘔吐的氣味，否則嘴裡一直留著難聞的嘔吐味，有時會讓噁心感更強烈。

3.按時排便

若孕媽咪沒有按時解便，恐造成孕吐狀況更嚴重。

有些孕吐原因是因為多天沒解便，使得腸胃脹氣不適、引起噁心嘔吐。郭安妮院長解釋：「由於黃體素上升的關係，會導致腸胃蠕動變差，因而容易脹氣與便祕，若孕媽咪沒有按時解便，恐造成孕吐狀況更嚴重。」

因此，建議每天攝取2000C.C.以上的水分、多補充蔬果等富含纖維質的食物以改善便祕。如果孕前就容易便祕的孕婦，懷孕時便祕狀況會更為嚴重，除了多喝水、多吃蔬果，亦可補充益生菌來改善。倘若便祕一直沒有緩解，可請婦產科醫師開立軟便藥。

4.維持室內空氣流通

盡可能保持室內空氣暢通，並且少去人多的密閉空間。郭安妮院長表示：「由於孕媽咪對於氧氣濃度較敏感，當空氣太悶、二氧化碳濃度太高，容易引起頭暈或噁心的感覺。」

5.適度活動促進腸胃蠕動

孕期由於黃體素升高，造成腸胃蠕動變慢，如果經常坐著更讓腸胃不好消化。因此，郭院長建議，平時孕媽咪可以做一些柔軟操、散散步，以增加腸胃蠕動、促進消化。

6.穿著寬鬆、舒適

多數的孕媽咪是上班族，對於衣著也會講究符合工作場合，郭安妮院長建議：「盡量穿著寬鬆衣物，以免壓迫腸胃而造成噁心不適，身體也會比較輕鬆。」

7.睡眠充足、放鬆心情

充足的睡眠、心情放鬆也能改善孕吐情況。郭院長表示，像有些媽媽的情緒緊張、晚上睡不好、或工作過於疲勞，孕吐狀況也會比較嚴重；甚至壓力太大也會加重孕吐。因此，睡眠充足很重要，也建議孕媽咪盡可能維持穩定的情緒，在家可以聆聽喜歡的音樂、放鬆心情。

另一半多包容、體諒

懷孕初期的飲食，原則上是三餐均衡飲食、少量多餐，不用額外增加份量。通常孕吐狀況在懷孕4個月以後會逐漸改善，孕媽咪別太擔心。

但若噁心、脹氣過於不舒服，建議就診請醫師開立藥物、改善症狀。如果孕媽咪要額外補充營養品，最好先諮詢醫師，不要自行補充。另外，早上起床時不要迅速起來，應緩慢起身、下床。

在孕婦害喜階段需要家人的鼓勵與支持，更需要老公的體貼，像有些孕媽咪懷孕初期狀況都挺好的，但突然劇烈孕吐而就診，經過郭安妮院長詳細詢問才了解原來是夫妻爭執，孕媽咪的情緒起伏過大而引起劇烈孕吐。

也因此，郭院長提醒：「夫妻多交流、多溝通，也許這階段的孕媽咪比較情緒化，但其實是體內荷爾蒙及黃體素巨幅變化的緣故，需要另一半的體諒。」夫妻感情好、互相包容與諒解，孕媽咪的心情愉快，害喜情況多能跟著改善。

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孕婦醫師懷孕

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