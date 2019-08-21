婆婆干涉育兒方式倒掉她母奶 豬隊友只會兩手一攤

2019-08-21 13:52 聯合新聞網 綜合報導



許多家庭會發生婆媳問題，而日前就有位女網友表示婆婆常會干涉他們帶小孩的方式，讓她氣憤又無奈。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多雙薪家庭都會將小孩代托在爸媽家，但常常會與爸媽因為小孩的管教問題而爭吵，這時夫妻間彼此諒解、互相與爸媽溝通就顯得相當重要。日前有位女網友在網上發文，表示自己與老公都在工作，所以出門後會將小孩寄放在婆家，也有請保母代為照顧，但婆婆常喜歡干涉他們帶小孩的方式，甚至將小孩配方奶擅自換掉，並將她辛苦擠出的母奶倒掉，但她跟老公抱怨後完全無效，讓她無言又氣憤。

這名女網友在「mobile01」發文，表示自己和老公是雙薪家庭，因此出門上班時會順便把兒子托給婆家，但婆婆平常很多活動，也不用顧小孩，因為他們有請一個上下班制的保母顧，可是婆婆卻非常愛干涉夫妻倆帶小孩的方式，像是原PO不給小孩吃含糖的米餅、不能洗太熱的澡、不能看電視手機等規定都會被婆婆打破，甚至因為堅持洗熱水澡害小孩起熱疹，原本原PO想說這些小事就算了，因為可以自己處理或請保母注意，免得被婆婆唸，好像自己是惡媳婦一樣。

但原PO卻說最近發生2件事讓她實在受不了，她表示平常自己前一晚會先擠好母奶，再帶去婆家給兒子喝，可是也有準備配方奶以防小孩喝不夠，結果保母卻突然說配方奶喝完了，她這才發現婆婆都會把她的母奶倒掉，讓小孩喝配方奶，原因是婆婆覺得六個月後母奶沒營養，讓她氣憤表示「我這麼辛苦繼續擠奶就是想讓兒子可以喝到母奶，哪怕是不多，搭著配方奶喝也沒關係，妳就這樣把我的奶倒掉？」

另外婆婆也因為聽信外面的人說羊奶比牛奶好，所以擅自把配方奶換掉，讓小孩連2天便秘，讓她崩潰地說「我當然知道喝也喝不死，但到底知不知道尊重怎麼寫，這是我的小孩，不是妳的小孩...」，事後她回家跟老公說了這件事，但他只說「我媽是為了孩子好，就不能讓她一點嗎？」，讓她無言又傻眼，大嘆老公是廢物隊友和媽寶，而她也無奈向網友詢問「到底該怎麼做？有人能告訴我嗎？」

文章一出後，立刻有許多網友前來留言，有許多網友都表示相同意見，「讓保母在自己家帶孩子。」、「自己請一個保母在自己家顧吧。」、「保母就叫來家裡帶吧」，但也有其他人建議「帶去保母家都比這個妥當」、「去跟妳老公理性嚴肅的溝通」、「搬出去」、「這個時候只能靠老公去溝通了，畢竟媳婦的角色很尷尬~」