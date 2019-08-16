請友人孩子跑腿並請客 零錢繳不繳回引網友爭辯

2019-08-16 12:00 聯合新聞網 綜合報導



一名網友請友人的小孩跑腿買飲料，卻因為零錢交不交回引起討論。新聞示意圖。聯合報系資料照片 分享 facebook 家教對於一個孩子的成長十分重要，一名網友在臉書上抱怨友人的教育有問題。他表示拿了60元給友人的小孩，請對方幫忙買飲料，剩下的錢就讓孩子想喝什麼自己買，沒想到小孩只買這名網友要的飲料回來，自己沒有買卻也不把錢交還，友人還幫腔「才40元不要計較了，就給孩子吧」，一席話讓這名網友聽了很火大，氣得PO文大罵「這到底是什麼爛家教」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，自己拿了60元請友人的小孩幫忙跑腿買罐20元的飲料，剩下的40元就讓孩子想喝什麼自己買。沒想到孩子回來後只買了原PO要的飲料，自己卻沒有買但也沒有把40元交還。他教育小孩說「你沒有買的話，那剩下的錢呢？應該要還給叔叔我才對」，但孩子遲遲不把錢拿出來，還要求給他當零用錢，連友人也勸原PO不要為了40元跟孩子計較，讓他氣得直接甩頭離開，不想理會。

文章引來其他網友意見交鋒，有人批評原PO的行為超過，「為什麼你自己不去買？他要喝啥你幫他買，自己就是懶才來說家教不好，他有義務幫你跑腿嗎？幫你買了他不喝，你也沒說剩下的錢要找你」、「既然你有心要支付他跑腿的酬勞了，那麼他有其他用途也OK吧」、「foodpanda也要付跑路費啊」、「甩頭就走又是什麼家教？」

不過也有網友認為孩子和家長行為不妥，「不該跟他人要錢，這種家教很暈倒」、「選擇喝了剩下的錢也應該要還吧，你不喝你就要還啊，請你喝飲料還要求折現」、「都說了剩下的錢是給他買飲料，不是給他存起來當零用錢的，這文章一堆文盲」、「小朋友一直盧要當零用錢了，父母正常是要阻止此行為，但是對方的父親卻說40元不要計較了我覺得錯的是父親錯的比較多」、「這樓調出很多恐龍家長啊」。