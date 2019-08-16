當發現孩子用橡皮擦換來名牌手表 妳會怎麼做？

2019-08-16 10:19 聯合新聞網 MamiBuy



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成人的規則在孩子的世界往往無用武之地

當我還是孩子時，一天到晚聽到身邊的大人對我說：「 我吃過的鹽比你吃過的飯還多。 」「我走過的橋比你走過的路還長。」「薑還是老的辣。」大人不斷地將自己的思想和行為模式灌輸給孩子，要求孩子永遠走在他們認定「正確」的道路上，但很多時候，成人的規則在孩子的世界往往無用武之地，只是大人不想承認而已。





孩子的世界：交換東西是交朋友最快的方法

開始上學之後，雙胞胎就很熱中和其他小朋友交換東西。小朋友嘛，都喜歡一些新奇的小東西，五顏六色的貼紙啦、橡皮擦啦，都在他們交換的範圍之內。一開始，我有點反對這種利用物質建立友情的方式，希望孩子用非物質的方式交朋友，例如關心、幫助等。

有天孩子放學回家後，我發現雙寶妹的書包滿滿的都是糖果，便問她：「這是誰送給你的？」

「XXX啊！」她一派輕鬆。

「媽咪不是跟你說不要再和小朋友交換東西嗎？」我有點生氣。

「 可是媽咪，交換東西才能很快交到朋友啊！ 」雙寶妹一臉委屈。





女兒的話讓我很震驚，仔細一想，大人的世界不也是如此嗎？人際交往在本質上就是一個交換的過程，相互給予對方所需要的。俗話說：「若是酒肉之友，須得帶禮封小人之口；若是君子之交，更要帶禮表兄弟情。」這不僅僅是人性，更是人際交往時要注重的禮尚往來、互通有無。在這個部分，其實孩子的世界與成人規則是一樣的。

問題出在拿出來交換的是物質還是非物質。 在我認定的成人規則裡，用物質建立友誼就是錯誤的 ，用非物質才是正確的，但孩子的世界裡並沒有這種是非觀念，尤其幼兒園孩子的行為更無法用「道德」來判斷。根據皮亞傑的兒童發展理論，四到六歲的孩子無法對自己的行為做出一定的判斷，父母若以道德為出發點勸說孩子要遵守成人規則，往往沒什麼用處。





仔細觀察不難發現，父母越是想盡辦法禁止交換物質的行為，孩子越會暗地裡進行，不讓父母發現。所謂上有政策下有對策，在瞞天過海這方面，我相信每個孩子都是個中高手。不過，孩子也可能要好久好久以後才會發現，父母只是選擇睜一隻眼閉一隻眼，其實小孩的行為全部在父母的眼皮底下發生，畢竟一山還有一山高。嘿嘿！親子間的江湖，水也滿深的嘛！

在那之後，我決定仿效大禹治水的精神來教養孩子，面對孩子的情緒和欲望，不能嚴堵，只能疏通。於是，我火速召開家庭會議，跟雙胞胎約定好交換的「三不條件」：「不拿貴重的東西交換」「交換後不能後悔」「不拿家裡其他人的東西交換」。

孩子的世界：怎樣交換才公平？

過沒幾天，我又在雙寶妹的書包裡發現一支名牌手表。

「這支手表又是誰給你的？」我沒好氣地問她。

「就是XXX啊。」女兒眨著大眼，一臉無辜。

「我們上次不是約定好了，不拿貴重的東西交換嗎？」我耐著性子提醒她。

「為什麼？媽咪，我拿我最喜歡的橡皮擦跟他換的！」雙寶妹語氣充滿委屈。

「橡皮擦和手表的錢不一樣，手表很貴知道嗎？要好幾百個橡皮擦的錢才能買一支手表，這樣的交換不公平。明天把手表拿去還給人家，好不好？」我好言相勸。

「 怎樣交換才公平？我們都拿出自己最喜歡的東西來交換啊！我覺得這樣很公平，我不想還給他。 」雙寶妹的眼淚就要奪眶而出。

女兒的話讓我又忍不住思考起來。同一件事情，如果放在成人的世界裡會是怎麼樣呢？例如，職場常見的交換禮物活動往往會規定交換的東西要在多少價格以內，這是成人認定的「公平交換」原則，大部分的成年人都能遵守這個規則，知道分寸和界限在哪裡，不會故意觸犯。但孩子的世界並沒有金錢的概念，他們拿出來交換的東西是自己或對方最喜歡的，喜好就等於貴不貴重；也就是說，孩子與大人對「公平交換」的定義不一樣。

難怪我用成人規則企圖干預女兒的世界時，她會覺得委屈。 但為了避免日後引起爭議，我抱著忐忑的心，決定找對方的媽媽聊聊，結果反而被她安慰：「你太緊張了！不過是支手表，我甚至不知道這件事！」兩個媽媽最終一起決定以關心取代干擾，以觀察代替命令，尊重孩子自己的江湖規矩。





其實，孩子每交換一次東西，就是學一次經驗，同時在其中經歷各種情緒感受，例如「換回來一個壞的玩具，生對方的氣、埋怨對方，也氣自己沒想清楚，感到後悔」「換回一個自己喜歡的東西，那種成功的喜悅」「對自己的物品有掌控權，可以自由決定的那種長大的感覺」等等。 當父母只是帶著關心去傾聽孩子分享自身感受，孩子就會自己累積，建構屬於自己的人際關係，並發展出判斷的能力。

事後，我和雙寶爹分享這件事，他聽完居然面帶驚喜稱讚女兒：「哇塞，做得好！沒想到我家女兒居然有經商的頭腦，能用便宜的東西換貴重的東西，不錯不錯！」嘖嘖嘖，這是什麼評論、什麼爸爸啊！差點沒讓我暈倒。「唉呀！你真的要放輕鬆一點，教養小孩又不是只有一種方法。」雙寶爹拍拍我的頭說。





灰色地帶才是常態

或許在教養孩子的時候，我太容易緊張了，總是強調孩子的想法和行為要符合所謂的道德標準，這樣是對的，那樣是錯的，然後用這種過度簡化的二分法去教導孩子。問題是，我能確保自己的每個信念都能夠正確指導行為嗎？我的行為能夠永遠溫良恭儉讓，然後一路保持幸福快樂地往「為社會奉獻」的方向走去嗎？如果連我自己都常常背離這種期待，而且是在毫無覺察或別無選擇的狀況下，那麼我就要摒棄二分法，相信教養有更多選擇。

灰色地帶才是常態，而不是非黑即白。孩子漸漸長大就會發現，大家眼中的好孩子也許會做壞事，壞孩子也可能有善良的一面；一直用道德教導孩子的大人，私底下可能比小孩還不如，而看似單純可愛的孩子，使壞起來連大人都感到驚恐。這個世界很少有什麼是絕對的，有時只要換個角度看事情，結局就跟原先判斷的截然不同。





當孩子按照他的生命軌跡努力成長的時候，不要在第一時間就用成人規則去要求他，打亂孩子的成長。 試著站在孩子的角度調整眼光，看清楚孩子世界裡的灰色地帶，同時也要調整我們自己偏執的刻板印象，了解孩子之所以這麼做，是因為他認為那樣做是對的；如果站在孩子的角度來看，我們也許會做出相同的選擇。

親子關係就是一場生命影響生命的旅程，你會以怎樣的狀態去影響另一個生命呢？相信我們可以有更多選擇。

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本文擷取自 「別只教孩子善良與光明：其實孩子的世界是一場江湖」 ，作者 雙寶娘（譚惋瑩） ，由方智 出版社 授權轉載