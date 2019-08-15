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妻存400萬每年出國5次 夫一人扛起家用欠債千萬

2019-08-15 15:33聯合新聞網 綜合報導

丈夫在網上抱怨，妻子賺的錢只進不出，反觀，自己有房貸、車貸、信貸、卡債，總共13...
丈夫在網上抱怨，妻子賺的錢只進不出，反觀，自己有房貸、車貸、信貸、卡債，總共1330萬的欠款，引起許多網友的討論。圖／ingimage
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婚後生活往往不會像交往時美好，一名丈夫在網上抱怨，妻子賺的錢只進不出，一毛錢都沒為家庭付出，反觀，自己有房貸、車貸、信貸、卡債，總共1330萬的欠款，且小到家裡水電瓦斯及生活開銷全都由自己支付，直呼「夫妻倆生活方式這樣對嗎？」，引起許多網友的討論。

一名網友在「爆怨公社」抱怨，自己有房貸1000萬、車貸200萬、信貸100萬及卡費欠債30幾萬，且全部都是婚後才有的累積欠款，家裡大大小小的支出，包含水電瓦斯、保險、三餐都要上餐館的費用，都是自己負擔；相反地，妻子所賺的錢一毛都沒花到，婚後開始工作10年存了快400萬，且每年出國3-5次，妻子的錢只進不出，房子是在自己名下而車子則是在妻子名下，於是詢問網友，夫妻倆這樣的生活方式是否正確。

有網友認為原po沒有衡量自身經濟能力，才會有如此龐大的欠款，「沒錢還買200萬的車？夫妻倆都寧願繳利息給銀行了」，且房在夫名下，事情無法一面倒、原po應該收入很可觀，「可以一次欠那麼多債，誰叫你要買那麼貴的房子跟車子啊！？」

另外，也有網友稱讚原po是好老公，「這個老公好！一定很會賺！」、「羨慕你老婆能存錢⋯」、「代表你對老婆很好，值得鼓勵、鼓勵」。

不過，有網友認為妻子太自私，車子竟然還在太太的名下，「你繳完車貸車子歸她嗎？只願享受不願付出如果沒小孩，車子想辦法過回自己名下，然後分開吧！還每年出國3-5次，真的是只顧自己爽」、夫妻不是應該互相體諒嗎，「我只能說娶妻要娶對」。

有網友建議，夫妻應該好好討論家庭支出，當初夫妻是怎麼協議的「如果有困難繳不出來只要你開口我想你老婆應該也會拿錢出來幫你！」、「金錢規劃模式不是婚前就該商討好的嗎？」、如果婚後才變如此，「該和老婆好好討論『分擔』各種支出，談不攏也該好好想想日後的生活了。」

夫妻出國

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