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女友「拉在褲子上」男友不嫌棄還幫忙清 她甜喊：嫁定了

2019-08-13 20:32聯合新聞網 綜合報導

日前一名女網友因為肚子痛，不小心拉在褲子上，男友竟然不嫌髒，還幫忙清理，讓她直呼...
日前一名女網友因為肚子痛，不小心拉在褲子上，男友竟然不嫌髒，還幫忙清理，讓她直呼「這輩子嫁定你了！」圖／ingimage
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女友拉肚子在男友車上，男友竟不嫌髒，還抱進廁所幫忙清理，讓女友甜喊「可以嫁了！」日前一名女網友以「發生事情後才看的出來男友愛不愛你」為題，分享她日前出門玩時，因為吃壞肚子，不小心「失守」拉在褲子上，原本以為男友會怕她弄髒愛車，想不到男友不但沒有嫌棄，還幫她清理髒污的褲子和地板，貼心舉動讓她超感動。

原PO在Dcard感情版上PO文，表示前幾天和男友出去玩時，剛好吃壞肚子，起初她在一個廁所離她很遙遠的狀況下走去上廁所，上完後過一會兒肚子又開始作怪，但因考量到當時肚子已經痛到無法走路，再加上公廁一定很多人，剛好家又在附近的情況下，就請男友把車開來趕快載她回家。

結果男友的車子都還沒開來，原PO就不小心「拉出來」一點在褲子上，還無奈的說「最後一道防線就這樣失守了...」沒想到下一秒，又在無預警的情況下「來一陣」拉出來更多，隨後男友把車開來了，但原PO卻站在車子旁猶豫了好久，因為她擔心會用髒男友的車子。想不到男友居然說「拉出來了嗎？沒關係，趕快上車，我們先回家。」當下讓原PO覺得相當感動。

接著，原PO上車以後，因為怕用髒車子的沙發椅，一直用手跟腳撐著不敢坐下，最後好不容易終於回到家，男友馬上衝去開門並準備抱她進去廁所，但是因為怕弄髒男友，所以請男友只要扶著她進去就好。進到浴室把褲子脫掉後，整個浴室的地板都髒了，但男友還是沒有半點遲疑，開始幫原PO清理地板，還讓她趕快沖洗身體，甚至還把髒褲子拿去洗，又幫忙準備乾淨的衣服。原PO提到，就這樣折騰了一個早上後，才終於結束這場鬧劇。

最後，因為這件事情讓原PO感到非常內疚，一直和男友道歉，但男友居然還摸著她的頭說「沒關係，人有三急，不用跟我道歉」。這樣暖心的回話，讓原PO不禁直呼「這輩子嫁定你了！」PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言，紛紛表示「男友真的太暖心了啦」、「真的是好男人，是真愛」、「好幸福啊」、「這個必嫁，好好珍惜阿」。還有網友分享自己的經驗「之前月經來，不小心把男友的床用髒，結果男友說沒關係，還立刻跑去幫她買衛生棉，現在這種男人真的很難找了。」

Dcard

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