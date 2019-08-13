驚見父買春對話 女大生忍2年崩潰：該向母親坦白？

2019-08-13 13:49 聯合新聞網 綜合報導



女大生因看到父親「專業買春」的對話紀錄而感到崩潰。示意圖／ingimage 分享 facebook

發現父親的秘密該不該讓母親知道？ 一名女大生在Dcard發文表示，2年前全家到日本旅遊時，她無意間發現父親手機裡的「買春紀錄」，但她擔心此事曝光會影響到父母間的感情，上網詢問網友該如何處裡，並表示每次面對父親都覺得很噁心、很假，感嘆「2年了，真的忍的很辛苦」。

女大生2年前在父親手機發現買春的對話紀錄。圖／取自Dcard 分享 facebook

女大生在論壇「Dcard」發文指出，2年前全家曾一起到日本旅遊，她無意間看到父親的Line有年輕女生的頭貼，便趁著晚上父母去泡溫泉時，偷看父親的手機，結果一開竟出現父親的買春紀錄，「我知道偷看手機是不好的，但我一直有不好的預感」、「當時我真的沒有想過我爸會買春，真的很慌，拍照的時候手都在抖，真的嚇傻了」。

從對話截圖中可以看到，原PO的父親與對方談到地點、服務要求及價格等，女大生崩潰地表示，父親是非常愛家的人，「對我跟我媽都很好，可以說是模範父親，他跟媽媽恩愛到形影不離，所以我想都沒想過會這樣」，她擔心若將這件事跟母親說，父母婚姻會因此破裂，與好友提及這件事時，對方也建議她「不要插手大人的事情，他們會自己解決」，因此她至今仍未向母親坦白。

原PO不禁感嘆，知道父親買春這件事後，便無法自在地面對父親，「有時候會覺得他很噁心，有時候會覺得他很假，2年了，真的忍的很辛苦」。而此文一出，引起兩派網友論戰，部分網友認為應該要和母親坦白，「我覺得你媽好可憐，這個最應該知道的人，竟然不知道，如果是你，你會希望自己的小孩瞞著你這件事？」、「告訴她吧，萬一爸爸在外面染上性病回家感染你們就有苦說不出了，不是只有性行為才能感染性病的」、「你爸問的方式還蠻熟練的欸...感覺不是第一次，怕是之前就有了」。

另一派則表示「如果換做是我，爸爸在家的舉動都正常，對媽媽也還是一樣好，我會選擇裝做不知道，畢竟夫妻兩人的和諧最重要，攸關一個家庭的幸福」、「需要好好了解清楚狀況，有時候真的是婚後女方不願意跟男方有性行為，男方也不能逼女方，很多家庭都是這樣的」、「請先評估經濟狀況，目前就學、生活費需不需要靠爸，媽媽中晚年有後盾可以依靠嗎？」、「可以暗示爸爸或故意在他面前提到你對別人外遇的感覺，看他什麼反應再想下一步，但真的不要告訴媽媽，你身為女兒都已經這麼難過，你媽媽跟他當夫妻當了幾十年，試想想她知道了會有多難過？」

也有許多遇到父母外遇的網友們分享曾經的遭遇，「我最近也剛發現我爸外遇3年了，我爸還跟那女的老公老婆叫來叫去，然後還一起出國，我也是沒有告訴我媽，怕她崩潰」、「跟我的故事好像，我也忍兩年」。