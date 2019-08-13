看破不說破！欺騙男人的套路 大部分女人都說過這些謊

2019-08-13 15:05 聯合新聞網 文／網路溫度計



電影台詞「我們說沒事，就是有事，沒關係，就是有關係」，都說女人心海底針，老是讓人捉摸不定，有時候說出不是那麼符合事實的話，或許也不是真的刻意要說謊，只是想讓生活少一點爭執，多一點美好。

今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友票選出前前十大女人最常欺騙男人的事情，各位姊妹們，快來看看是不是真的如此。

10. 體重

女生大部分還是很在意自己的身材，減肥是永遠的課題，體重就成了不能說的秘密了，同時也不希望被另一半嫌棄自己胖，只好選擇隱瞞真實體重囉。不過還是要提醒姊妹們，不論高矮胖瘦，健康最重要。

9. 懷孕

身邊的這個男人，究竟是不是對的人？若是在計畫外不小心懷孕了，對女人來說要顧慮的比較多，畢竟這可是一輩子的事啊，更何況萬一對方早就透露出還不想要小孩的訊息，那很可能就會選擇把這件事情給深埋了。

8. 罩杯

男人在路上看到穿著較清涼的女性，都會忍不住多看兩眼，眼睛大吃冰淇淋，被比下去的感覺一定不好受，而愛美是女人的天性，也會想讓自己看起來更吸引人，讓自己更有自信。

7. 前任

擔心說出與前任的交往點滴，不小心傷了彼此和氣，又或者過去「經驗豐富」、心中的創傷，那可能更不好說了，所以被問到談過幾次戀愛、怎麼分手的等等，不少人可能就會選擇草草帶過。

6. 素顏

想維持完美情人形象，或是皮膚剛好有些瑕疵，怕對方嫌棄自己妝前妝後差很大，偶爾淡妝出場謊稱素顏，其實女人要的很簡單，無非就是希望另一半誇自己幾句，包準一整天都心花開。

5. 購物開銷

這裡先撇開名牌包包、衣服不說，有時候女人真的是有苦說不出，像是去洗個頭、護個髮，可能就要2、3千起跳，或是花錢買保養品和化妝品，保養、妝點自己，這種男人想不透的開銷，再怎麼解釋也說不清，倒不如隨便呼嚨個數字比較省力。

4. 年齡

男人老了或許會被稱讚成熟穩重，但對女人來說，代表的是青春年華的逝去，畢竟可能25歲剛過，就被稱作是「老妹」了，尤其當開始被小朋友喊叫「阿姨」的時候，真的是滿腔怒火，無奈有苦說不出啊，所以說年齡是女人最大的秘密一點也不為過。

3. 真實個性

還沒交往前，或是沒有同居的情侶，總是要讓對方在心裡留下好印象，所以有些事情還是別說破來的好，等到時間一久，經由慢慢磨合、互相了解，這樣循序漸進的方式，讓彼此更契合。

2. 感情狀況

有些女人可能認為，交往後行情會大大下降，抑或是什麼原因讓她想要有更多的選擇，享受著各種曖昧的感覺，這時就可能會選擇對異性隱瞞自己的真實感情狀態。

1. 情緒

女人嘛，都希望男人可以更了解自己多一點，明明有事卻說沒事、有關係硬要說沒關係，委屈的哭了還可能被嫌煩，其實女人需要的是多一點理解及包容，一個堅定的擁抱，給她滿滿的安全感。

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