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情侶夫妻小心了！大數據認證「最常劈腿對象」冠軍出爐

2019-08-13 15:05聯合新聞網 文／網路溫度計

幾乎每個人聽到「劈腿」這兩個字都會感到反感，而這個行為，也是每段感情中最讓人無法接受的行徑，畢竟腳踏兩條船、見一個愛一個這種毛病，天底下幾乎沒有人可以笑著面對啊！

有句話說近水樓台先得月，交往時從身邊下手最快，劈腿的人也經常用上這招，從自己的生活圈開始劈腿之旅，以至於東窗事發時，被劈腿的那一方見到小三小王時，往往是吃驚到不行！今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，網友心目中最容易發展出劈腿情的對象是哪些。

第10名：網路交友

網路交友起初是看不見也摸不著，僅能透過文字來交流，可是這就是網路交友刺激的地方，透過文字互相吸引，進而對彼此有了想像，變成網公網婆、接著想見面發展真實關係，現在隨時隨地都能使用通訊軟體，完全打破距離的限制啊。

第9名：伴侶親戚

最讓人匪夷所思的劈腿對象，大概就是另一半看上你身邊的親戚，經典台劇《犀利人妻》就是渣男愛上老婆遠房表妹的故事，這實在是一種哭笑不得的狀況，不知他是特別喜歡妳家族這一味的人？還是享受禁斷不倫的滋味。

第8名：醫生病人

醫病關係建立在信任與依賴上，和建立一段感情有異曲同工之妙啊，有不少人的劈腿對象是自己的醫生或病人，又或者是和長期照顧自己親人的醫院工作者產生感情，畢竟醫病關係裡也有和感情一樣互相理解與安慰的部分哪.....

第7名：學校同儕

學校也是一個容易產生各式各樣感情的場所，有很多人的另一半的出軌對象，竟然是唸書時期的同學，你問為什麼畢業那麼久還能搭上線，我只能說在這個時代甚麼都有可能發生，搞不好他們就是在某個同學會或是喜宴上重逢後擦出愛火也說不定啊！

第6名：師生關係

有些人的劈腿對象是自己的學生或老師，這樣的劈腿情裡面大概是滿滿的崇拜之情吧！就有網友分享自己的慘痛經驗，女友在唸研究所時愛上了指導教授，當然也有備受尊敬的已婚學校老師戀上自己學生的例子，不被發現還好，東窗事發後經常是備受指責啊！

第5名：老闆下屬

老闆和下屬正常來說是僱傭關係，但發展成劈腿關係的也是大有人在，社會新聞也不乏大老闆跟小秘書擦槍走火的禁斷戀愛。畢竟漫長的加班、滿滿的應酬、庸庸碌碌地做結案、東奔西跑的出差，在職場實在有太多可以擦出火花的、一起完成的事了啊....

第4名：隔壁老王

在劈腿對象中，最讓人費解的就是隔壁老王，奇怪，你跟隔壁鄰居能有多好？總之老王就是不可饒恕的第三者，也最可怕，他只是隔壁的，你不知道他什麼時候和枕邊人來電的，有時滅掉一個老王，卻還有千千萬萬個老王，老王就跟小強一樣啊！

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想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 情侶夫妻小心了！大數據認證「最常劈腿對象」冠軍出爐

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