媳婦買錯餐點被婆婆罵不孝 大姑和丈夫更讓人無言

2019-08-13 10:37 聯合新聞網 綜合報導



身為媳婦，只不過因為張羅婆婆的三餐，不小心買錯餐點卻招來婆婆罵她不孝。圖／ingimage 分享 facebook

一名網友在網路論壇mobile 01發文為友人抱不平，身為媳婦的她因為張羅婆婆的三餐，不小心買錯餐點卻招來婆婆罵她不孝，甚至後來還常因小事就用言語羞辱。

這名網友po文寫道，友人的公公已經過世，婆婆目前70多歲，日常生活可自理，行動上也沒什麼問題，有三個子女，大姐、大哥及小弟，友人是家中小弟的老婆，而三餐主要是友人和同住的大姐要負責打理。

最近友人抱怨買餐給婆婆時因為買錯而被婆婆罵，而且還罵很兇，雖然倆夫妻和婆婆同住，但丈夫完全不想管婆媳之間的事。

他認為，婆婆的三名子女都沒有付孝親費，張羅三餐這件事，「沒有同住的大哥是否也要輪值負責呢？」因為婆婆到後來常借題發揮說媳婦不孝順，但重點是他覺得婆婆又沒有養育媳婦之恩，僅是因為婚姻才有婆媳關係，就連大姐也站婆婆那邊一起指責，導致現在情況愈來愈惡化。

他想問大家意見，除了沒同住的大哥是否要幫忙打理三餐之外，友人還要繼續幫買餐嗎？是不是應該要由她丈夫處理，畢竟她丈夫才是婆婆的兒子，才有養育之恩，另外，目前仍行動自如的婆婆，是否該自行張羅三餐，也比較不會麻煩到其他人呢？

底下網友留言回應說，「大哥逃避責任，大姑和婆婆站同一陣線，老公裝死不管事，是有龐大遺產可以分嗎？不然幹嘛不離開那個環境？」還有人建議，乾脆夫妻倆搬出來讓孝順有本事的女兒來照顧，不就皆大歡喜了？也有人感嘆說「不是自己女兒，煮啥給人吃都會被嫌，老人家要的味道很挑，就這樣。」

但也有人持不同看法，「婆婆到這個年紀了還有辦法行動自如，能自理是你們的福氣。」很多事情要讓老人家開心，後面才有話可以講，因為不知道她哪時心情好心情不好，挑毛病是哪時。如果婆婆無法自理三餐，可以和她講，「那媳婦煮可以嗎？如果嫌的話，可不可以一餐請外面送過來就好。」這也不失為一個方法。