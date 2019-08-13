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老公必看！讓愛妻再說一次「我願意」之愛的投資話術

2019-08-13 15:05聯合新聞網 文／網路溫度計

愛情投資賺到幸福

婚姻是愛情的延續，由愛進而結合為婚姻，但婚姻除了愛之外金錢也是很重要的，所謂貧賤夫妻百事哀，面對最愛想呵護一輩子的女人，男人想靠投資賺更多錢也是理所當然。

最難的不是決定要投資甚麼，而是讓美麗動人的老婆同意你投資，並獲得珍貴萬分的資本。俗話說得好：「這不是怕，而是尊重！」

今日DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，告訴你如何運用愛的神奇話術，讓老婆大人欣然同意參與投資計畫，邁向幸福未來。

第10名：有錢才能連妳的最愛的家人一起照顧

投資誘因：照顧家人

「做好投資錢滾錢，讓兩人的財富越來越多！」不僅在有意外發生時才能照顧好彼此，也能連彼此的家人一起包辦照料，能用優質投資眼光做到如此承諾的男人，老婆一定會點頭如搗蒜的同意啊！

第9名：想讓妳提早在家當貴婦，錢越多代表我給妳的愛越多

投資誘因：提早退休

當貴婦是許多女人的夢想，誰想要結婚後就變成黃臉婆呢？如果有成熟的投資理財規劃，讓她安心、放心地支持你，畢竟準確投資家庭基金是一件很重要的事，既有錢，又能當貴婦，怎樣都比當「跪婦」好啊！

第8名：我們愛情的結晶，除了孩子，就是飽滿的存款

投資誘因：存款滿滿

兩人共組家庭後，就是彼此的支柱，共同撐起一個家不只要成為對方的好隊友，還需要一筆穩定的存款，及急用預備款，這點十分重要，也是能夠說服另一半不錯的起手式。

第7名：有錢讓妳實現夢想，我的生命才能完整

投資誘因：完成夢想

體貼的男人一定會想到，嫁給你的這個女人都犧牲了些什麼，或許是事業、或許是夢想，如果能夠為老婆實現她的夢想，完全就是一個很MAN的行動，再進行投資活動前，把老婆的夢想放在投資獲利後想做的事的第一順位，想必老婆大人會舉雙手贊成並且支持你的！

第6名：不想讓寶貝上班受委屈，開一間充滿我們粉紅的店

投資誘因：自己當老闆

現在社會許多都是雙薪家庭，男主、女主都有獨立的工作收入，偶爾也會互相抱怨自己職場上遇到的鳥事，互相傾吐委屈，如果透過良好的投資獲得足夠的本金，或許就可以和她一起自己當老闆，不用再苦哈哈的上班當受氣包啦！

智能投資幸福實現　兩個人的美好熱血生活

人人都希望能透過投資，讓自己的儲蓄長大，多多少少卻也擔心在投資過程中，受到人為的錯誤引導，最終並沒有達到預期中的投資成效，這時候你需要的是能為你分析、規劃，依據你的投資目標與投資風險屬性，提供專屬資產配置的「智能投資」。妥善利用大數據分析、智能監控及透明化調整，讓理財投資更安心有保障，用戶也能參考智能投資系統的隨時監控與調整建議，來達成自己短中長期的投資目標，無論是個人、夫妻、家庭投資都是最好選擇。

第5名：現在把錢拿來投資，以後妳想買什麼就買什麼

投資誘因：滿足購物

做好投資好好理財，存款數目才會穩定成長，不一定是要成為什麼百萬富豪，但總要讓老婆大人想買什麼就能買什麼，能做到這樣的男人實在加分，畢竟太太們要操煩的事情太多，如果連買一點小粒物犒賞自己長期的辛勞都綁手綁腳、東拼西湊的，豈不是太委屈了嗎？

第4名：讓我們以後老了，還能一起煩惱鈔票數不完

投資誘因：老了有保障

想投資卻實在找不到好理由的時候，不妨也一派輕鬆地向老婆油嘴滑舌一番，許下「想和妳到老還一起數鈔票」這樣浮誇的心願，雖然在老婆們的耳中是又好氣又好笑，但聽起來也是頗讚的啦！至少起了個頭，如何投資、如何獲利，男人們也得事先做好功課，才能讓這「美夢」順利成真哪！

第3名：帶妳看遍世界的風景

投資誘因：到處旅遊

有了足夠的儲蓄，應付生活支撐家庭之外，透過投資理財，實現對未來的規畫，能讓原本幸福的兩人更加幸福。

投資賺到的錢，如果能和心愛的另一半一起看遍世界上每一個角落的風景，那不只老婆會心動，連你自己也會甘之如飴的為愛投資下去，畢竟能執子之手與子環遊世界到老，是一件超棒的事！

第2名：賺錢可以買房、買車，登記在妳名下

投資誘因：買車買房

組成一個家庭後，家裡的人口也會日漸增加，這時候買車、換房種種都是龐大的開銷，如果只靠夫妻兩人每個月的固定收入，那萬萬是不足夠的，因此除了平常時候的儲蓄，做好能讓錢滾錢的投資，也是一件很重要的家庭功課，做好了就能再買車買房的時候減輕一些彼此的負擔，要是再so sweet地把車房都登記給老婆，絕對是世界上最棒的投資啊！

第1名：投資錢會變多，就像我跟妳1+1>2

投資誘因：幸福加倍

兩個人相遇、相知、相惜到最後相守，是一件非常美麗的事，透過投資讓彼此的儲蓄up up，得到的獲利不只是物質上的富足，在各個層面也都像兩人組成一個家一樣，有著1+1>2的美好，心靈上獲得滿足，物質上也不需要煩惱與擔心，這不就是兩個人一起度過下半輩子的幸福初衷嗎？

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想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>> 老公必看！讓愛妻再說一次「我願意」之愛的投資話術

【更多精采報導，請上《DailyView網路溫度計官網》；《DailyView網路溫度計粉絲團》未經授權， 請勿轉載！】

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