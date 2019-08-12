慶祝結婚8週年吃大餐 竟被父母嗆「不知感恩」

2019-08-12 12:12 聯合新聞網 綜合報導



因為結婚週年不回家吃飯，竟引發一系列衝突。圖／Ingimage 分享 facebook

家家有本難念的經，情緒勒索與關心只在一線之隔。有網友分享與父母冷戰一個月的故事，他跟妻子為了慶祝結婚8週年而到餐廳吃飯，沒想到父母認為二人沒回家吃晚餐的行為是不知感恩，甚至遭父母嗆「8週年關我屁事」，網友無奈的表示「我真的快瘋了」。

「只是為了慶祝8週年而不在家裡吃晚餐，就要被講成這樣」，原Po在《爆怨公社》上發文，他解釋平時兩人與父母同住，平時下班都很晚，父母不會準備他們的晚餐，而結婚週年紀念日當天，他還特地跟父母說不回家吃飯，豈料父母竟回「每天做晚飯就是要你們回家吃，一句8週年就把父母的辛苦抹煞了，我說了一句『8週年關我屁事』有錯嗎？真的是一對不知感恩的夫妻，悲哀啊！」

因為兒子媳婦沒回家吃飯，父母竟嗆「不知感恩」。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

原Po指這件事還延燒到父親節，他與妹妹私下討論訂餐廳給父親驚喜，妹婿以簡訊告知父親時，老人家回應「兒子都沒發表意見了！哪有叫女婿請？」，原Po妻子無奈的在家族群組表示「我很感謝爸你為我們做的，但也不用講話這麼不好聽嘛！是不是我們生活方式都各退一步。」

原Po父親回應「先捫心自問一下，妳這個做媳婦的有沒有把這裡當作妳的家，其他不用講太多」，原Po表示這個情況已經一個月了，正在考慮要不要搬出去，但父母又很喜歡四處說自己的小孩有多差，原Po直言「真的很無奈」。

網友看完紛紛支持原Po搬出去「有種美叫距離美，覺得還是搬出去會好一點」、「在你家忍受8年已經夠了！自己出去住吧」、「長輩這種回話模式，老婆沒回娘家，真的是你賺到」、「搬了啊！還捫心自問勒」、「如果真的把婆家當自己家，就不會做事了捏」、「如果真的當自己家⋯會更爽耶，每次回娘家都躺在沙發看電視等吃飯吃削好的水果。」