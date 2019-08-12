親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

【父母心情】貝均／媽媽穩，才能當孩子的支柱

2019-08-12 06:00聯合報 貝均

圖／Dofa
圖／Dofa
分享

周末帶孩子游泳到一點半，已過了吃飯時間，很多餐廳兩點就休息了，尋思該吃什麼好，若吃鍋貼似乎太油，最近孩子檢測出發育過早，運動跟飲食都要調整，醫師建議每天要運動半小時，最好以跳繩、籃球為主，飲食要禁炸物跟甜品，高油高糖的食物都不行。工作忙碌、廚藝不佳又習慣外食的我，光想到要幫孩子準備什麼早餐就很頭大，每每想到是否因為遺傳才讓孩子發育太快？或是酷愛蛋糕、珍奶的我常買這些不健康的食物害的？不管是哪一種，都讓我自責不已，有時眼淚忍不住就掉下來。

事情已經發生，現在只能接受與面對，但到底是要尋求醫療方式抑制發展，還是嚴格執行早睡、運動跟飲食來增高？站在選擇的十字路口，我煩惱好久，最後我傾向後者，想靠自然的方式幫助孩子。

看著才讀小學三年級的孩子努力達成我的要求，運動、多吃青菜、不喝飲料，但她在園遊會破了戒，我生氣之餘不免心疼，她還是個孩子啊！同時又害怕若身高過矮影響她未來的發展。

最近似乎不自覺地把壓力轉移到孩子身上，一旦她沒達到我的要求，我便屢屢斥責，讓她委屈掉淚，這是我要的嗎？將來身高多少還不知道，但親子關係不佳已浮現眼前。我叮囑自己，莫急莫慌，儘量用鼓勵代替責罵，盡人事聽天命，孩子才九歲，如果連我這個四十不惑的大人都緊張到掉淚，為什麼要讓孩子也承受這些壓力？這兩天調整了心境，我不知道我能不能做得好，但起碼踏出第一步，媽媽心裡穩，才能當孩子的支柱。

這一餐，最後我選了連鎖迴轉壽司店，魚類有豐富蛋白質，壽司也少有不健康的油脂。孩子是第一次來壽司店，見她新奇的模樣，我忽然想起二十幾年前第一次踏進迴轉壽司店，是爸爸帶我去的。那時還是個大學生的我很叛逆，爸爸想跟我聊一聊，我卻只顧著一盤接一盤地拿，吃了十幾盤壽司，但爸爸一盤都沒吃，說他不餓。當年迴轉壽司才剛引進台灣，價格並不便宜，如今才明白，節省的爸爸是想對我好，自己卻捨不得吃。我對孩子一如爸爸對我，父母的心都是一樣的，都是為孩子好，不管最後結果如何，我希望過程中孩子感受到的是父母的愛。

大學生外食

相關新聞

【賞文回響】緹娜／願只記得人生的美好

2019-08-12 06:00

【我見我思】維維／自信小歌手

2019-08-12 06:00

【親子互動】枝椏／誰才是馴獸師？

2019-08-11 06:00

【閱讀生活】安娜˙麥菁／新手爸爸的焦慮

2019-08-11 06:00

【章魚法官來說法】張瑜鳳／世界上最難的選擇題

2019-08-10 06:00

U值媒／結婚後能夠享有自由嗎？

2019-08-09 18:34

【我愛一個人煮-76】太陽臉／越式牛肉河粉

2019-08-09 06:00

【照護心情】鄒惠蓉／感謝手足的分攤

2019-08-09 06:00

【相處之道】古家榕／婚後服刑守則

2019-08-09 06:00

親子溝通別先說「這題很難嗎？你知道錯了嗎？」心理師建議應該從這些話開始

2019-08-08 16:30

父親節影展／《回家路上》：莊凱勛細膩演技 翻轉父親陽剛形象

2019-08-08 11:21

孕婦打減痛針 老公一句話讓醫生看傻眼：根本實力作死

2019-08-08 11:09

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／流行歌曲復古潮

2019-08-08 06:00

【父女之間】饒淑慧／愛的密碼

2019-08-08 06:00

想樂／Happy Father's Day

2019-08-08 06:00

敢在25歲生小孩嗎？網揭「殘酷真相」大嘆：根本給自己找麻煩

2019-08-07 20:00

父親節影展／有沒有這樣一部片 會讓你想起台灣爸爸？

2019-08-07 12:18

父親節影展／從不完美的大人身上 學會不一樣的愛

2019-08-07 10:02

【母子之間】炊煙／歡喜冤家

2019-08-07 06:00

【生活點滴】洪彩鑾／用陽光的幸福味道待客

2019-08-07 06:00

【家人關係】番薯葉／我們一起溜滑梯

2019-08-07 06:00

【相處之道】千兔耳／家有和事佬

2019-08-06 06:00

【主婦心情】陳慧文／家事一小時

2019-08-06 06:00

老公七夕前送孕妻「體重秤」 網友直呼「好勇敢」

2019-08-05 21:48

男女大不同 研究：爸爸帶小孩更幸福、媽媽更憂鬱

2019-08-05 16:39

職場爸爸逾37%獨撐家計 近4成自認與孩子疏離

2019-08-05 15:12

【她們的世界】陳姵穎／「國際認證泌乳顧問」吳唯菱 最貼近媽媽心情的人

2019-08-05 06:00

3招教妳放下愛情、生活中負面情緒 原諒仇人的錯，才能讓自己更好！

2019-08-04 22:28

U值媒／全天下最不該抽煙的人就是我

2019-08-04 18:33

不只經濟影響少子化 研究發現家庭觀也是關鍵

2019-08-04 13:19

U值媒／安貧樂道？你可能只是貧！

2019-08-04 12:41

爸媽育兒每天40分鐘感覺焦慮 專家教轉念

2019-08-04 10:19

【生活見聞】巧爾／菜市場尋寶趣

2019-08-04 06:00

【生活的風景】洪金鳳／曬小管

2019-08-04 06:00

【親子互動】劉雲英／母子的口舌之爭

2019-08-04 06:00

【晨光幫幫忙】劉昭儀、洪申翰／孩子怎麼救北極熊？

2019-08-03 06:00

小網紅時代 調查：2成家長曾上傳孩子裸露照

2019-08-02 10:46

【我愛一個人煮-75】太陽臉／一碗純粹的鮮蝦餛飩麵

2019-08-02 06:00

【童言童語】Miss Tweety／教吃飯

2019-08-02 06:00
看更多

熱門文章

台北忠孝東西路賞懸日 把握今起三天

2019-08-11 07:28

咖啡因有利有弊 學者：日喝3杯以內

2019-08-11 14:33

阿貓阿狗當人養？ 這種健康飲食會害死牠

2019-08-11 08:00

外送員有月入10萬？ 消息一出外送員應徵搶破頭

2019-08-11 12:50

豪雨阻斷交通 高市府：那瑪夏今停止上班、上課

2019-08-11 09:27

常吃醃製食品會罹患胃癌？國健署這麼說

2019-08-11 06:59

吳德榮：柯羅莎將通過九州四國本州 赴日注意颱風動態

2019-08-11 07:11

花蓮清晨連三震！6:12花蓮豐濱規模3.9地震 最大震度5級

2019-08-11 07:07

豪雨特報範圍擴大！ 嘉義高雄屏東台東慎防豪雨

2019-08-11 07:45

中南部9縣市大雨特報 高雄嘉義嚴防大豪雨

2019-08-11 15:33

肉眼就能看到！英仙座流星雨8月13日登場 每小時最多110顆

2019-08-11 17:41

高屏台東豪雨特報！ 八縣市今天恐飆高溫

2019-08-11 07:02

林聰明沙鍋魚頭店滷肉飯 獲台灣滷肉飯節十大特色小吃

2019-08-11 09:57

保母心聲：規範太多收入銳減 忍痛「終止妊娠」

2019-08-11 20:24

安全堪憂？普悠瑪又出包 玻璃霧化擋住司機視線

2019-08-11 15:52

宜蘭羅東飆破38.1度 全台8縣市高溫資訊

2019-08-11 12:56

每日星座運勢／牡羊面對各方的挑戰 愛情發揮魔力

2019-08-12 00:00

衛福部放寬保母收托資格 全日托年齡下修至五歲

2019-08-11 19:29

懸日現象傍晚再現台北 警方派員維持秩序

2019-08-11 14:53

接待今年最後一陸客團 導遊慶幸：還好早有規劃國內客

2019-08-11 09:48

長壽4大秘訣大家都知道 只有不到1成的人能做到 飯後別做4件事

2019-08-11 23:41

3大星座男身旁永遠有桃花 卻一直單身！雙子不真心 第一名大家都猜得到～

2019-08-11 23:58

好市多變身樂高控天堂！ 忍者特價沒搶到還有「客運列車」

2019-08-12 01:15

不只VERSACE！大陸「舉報風氣」正夯 這些品牌也都「被道歉」

2019-08-11 17:52

平息大陸怒火 藝術總監Donatella Versace親自道歉

2019-08-11 18:25

紙容器氾濫外層膠膜回收難 他研發再製環保磚獲專利

2019-08-11 07:52

加油不妨再等等！ 中油明調降汽油0.9元柴油1元

2019-08-11 12:07

影／紅石林道賞景巧遇台灣黑熊 近距離對眼熊倉皇逃山林

2019-08-11 20:22

曼谷單程1,800有找 酷鳥促銷最後2天衝一波

2019-08-11 13:20

放寬垃圾車附載1名站立人員 交部環署遭抗議急滅火

2019-08-11 20:45

台北懸日登場 忠孝西路口聚百人圍觀

2019-08-11 19:28

汽油12日起降9角 95無鉛27.8元

2019-08-11 12:09

少吃2碗一蘭！北海道新千歲機場漲稅金 漲幅超過150%

2019-08-11 20:26

鬼月神鬼傳奇多 臨床心理師：宗教儀式有助消化情緒

2019-08-11 10:03

5:39花蓮縣鳳林規模3.8地震 最大震度花蓮縣4級

2019-08-11 06:18

一週內宜花頻震 學者：強震不可免

2019-08-11 18:21

30歲為什麼好可怕？長大後世界給你的十個「不安的耳光」

2019-08-11 14:52

「慣老闆」照過來 有這些症頭員工要注意確保權益

2019-08-11 22:00

男大生暑假單車環島 鐵腿、小便茶色回來找醫師

2019-08-11 11:42

影／托育新制滿周年 保母媽媽淚訴：為保工作墮胎2次

2019-08-11 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top