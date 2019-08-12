【父母心情】貝均／媽媽穩，才能當孩子的支柱

2019-08-12 06:00 聯合報 貝均



圖／Dofa 分享 facebook

周末帶孩子游泳到一點半，已過了吃飯時間，很多餐廳兩點就休息了，尋思該吃什麼好，若吃鍋貼似乎太油，最近孩子檢測出發育過早，運動跟飲食都要調整，醫師建議每天要運動半小時，最好以跳繩、籃球為主，飲食要禁炸物跟甜品，高油高糖的食物都不行。工作忙碌、廚藝不佳又習慣外食的我，光想到要幫孩子準備什麼早餐就很頭大，每每想到是否因為遺傳才讓孩子發育太快？或是酷愛蛋糕、珍奶的我常買這些不健康的食物害的？不管是哪一種，都讓我自責不已，有時眼淚忍不住就掉下來。

事情已經發生，現在只能接受與面對，但到底是要尋求醫療方式抑制發展，還是嚴格執行早睡、運動跟飲食來增高？站在選擇的十字路口，我煩惱好久，最後我傾向後者，想靠自然的方式幫助孩子。

看著才讀小學三年級的孩子努力達成我的要求，運動、多吃青菜、不喝飲料，但她在園遊會破了戒，我生氣之餘不免心疼，她還是個孩子啊！同時又害怕若身高過矮影響她未來的發展。

最近似乎不自覺地把壓力轉移到孩子身上，一旦她沒達到我的要求，我便屢屢斥責，讓她委屈掉淚，這是我要的嗎？將來身高多少還不知道，但親子關係不佳已浮現眼前。我叮囑自己，莫急莫慌，儘量用鼓勵代替責罵，盡人事聽天命，孩子才九歲，如果連我這個四十不惑的大人都緊張到掉淚，為什麼要讓孩子也承受這些壓力？這兩天調整了心境，我不知道我能不能做得好，但起碼踏出第一步，媽媽心裡穩，才能當孩子的支柱。

這一餐，最後我選了連鎖迴轉壽司店，魚類有豐富蛋白質，壽司也少有不健康的油脂。孩子是第一次來壽司店，見她新奇的模樣，我忽然想起二十幾年前第一次踏進迴轉壽司店，是爸爸帶我去的。那時還是個大學生的我很叛逆，爸爸想跟我聊一聊，我卻只顧著一盤接一盤地拿，吃了十幾盤壽司，但爸爸一盤都沒吃，說他不餓。當年迴轉壽司才剛引進台灣，價格並不便宜，如今才明白，節省的爸爸是想對我好，自己卻捨不得吃。我對孩子一如爸爸對我，父母的心都是一樣的，都是為孩子好，不管最後結果如何，我希望過程中孩子感受到的是父母的愛。